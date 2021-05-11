TikTok тестирует сервис вакансий с видеорезюме — Axios Статьи редакции
Соцсеть хочет помочь брендам находить кандидатов, пишет издание.
- TikTok тестирует инструмент, который позволит брендам искать сотрудников, пишет издание Axios со ссылкой на источники.
- Пилотная программа должна помочь пользователям найти работу на TikTok и связаться с компаниями, которые ищут кандидатов, а брендам — использовать соцсеть как ещё один канал найма.
- Это отдельная веб-страница, доступная через приложение TikTok, где бренды могут размещать объявления, в первую очередь вакансии начального уровня. Пользователи смогут размещать на сайте вместо традиционного резюме видео в стиле соцсети.
- По данным издания, TikTok попросит желающих кандидатов разместить видеорезюме в своих профилях, чтобы помочь прорекламировать новую услугу.
- Axios отмечает, что несколько недель назад один из руководителей компании написал в LinkedIn, что статья Washington Post о поколении Z, использующем TikTok для обмена советами по карьере, вдохновила руководителей на попытку расширить свою платформу для соискателей.
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Собеседование:
- Расскажите о себе.
- Словами не передать, я подготовил танец...
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