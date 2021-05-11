Соцсети
Nazigul Jusupova

TikTok тестирует сервис вакансий с видеорезюме — Axios Статьи редакции

Соцсеть хочет помочь брендам находить кандидатов, пишет издание.

  • TikTok тестирует инструмент, который позволит брендам искать сотрудников, пишет издание Axios со ссылкой на источники.
  • Пилотная программа должна помочь пользователям найти работу на TikTok и связаться с компаниями, которые ищут кандидатов, а брендам — использовать соцсеть как ещё один канал найма.
  • Это отдельная веб-страница, доступная через приложение TikTok, где бренды могут размещать объявления, в первую очередь вакансии начального уровня. Пользователи смогут размещать на сайте вместо традиционного резюме видео в стиле соцсети.
  • По данным издания, TikTok попросит желающих кандидатов разместить видеорезюме в своих профилях, чтобы помочь прорекламировать новую услугу.
  • Axios отмечает, что несколько недель назад один из руководителей компании написал в LinkedIn, что статья Washington Post о поколении Z, использующем TikTok для обмена советами по карьере, вдохновила руководителей на попытку расширить свою платформу для соискателей.

#новость #tiktok

253 просмотров
2 2 комментария
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Nikitinz

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Собеседование:
- Расскажите о себе.
- Словами не передать, я подготовил танец...

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Типичный кран

2

Я всегда изучаю всю документацию:

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Лучшие комментарии
Mikhail Che
за день
в целом не должно быть такого, что приложение не работает, если ты не даешь ему доступ к чему то, Сбер строит свою гребаную экосистему поэтому лезет ко всем с анальным зондом данные собирать
Приложение «Сбербанка» не работает без доступа к фотографиям и звонкам
Igor Kiselev
за неделю
Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан

Комментарии

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