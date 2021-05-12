Соцсети
Новости TJ

«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить посты о январских митингах Статьи редакции

В соцсети считают, что этот приговор свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.

Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №7 в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На администрацию соцсети составили протокол по статье об отказе удалить контент, доступ к которому подлежит ограничению в соответствии с законодательством (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Всего Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к информации по восьми ссылкам, но контент не удалили в течение суток с момента получения уведомления.

«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — заявили TJ в пресс-службе «ВКонтакте».

В соцсети уточнили, что в материалах дела фигурируют ссылки на ютуб-ролики, размещённые эмбедами на платформе VK. В рамках разбирательства «ВКонтакте» ограничила доступ к этому контенту. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках.

#новость #вконтакте

1090 просмотров
19 19 комментариев
4
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 19, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 244980, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 12 May 2021 14:19:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Konstantin Grudnev

8

спектакль для лохов

Ответить

Андрей Крамарь

Konstantin
0

Не ведись, а то как лох

Ответить

Саня Видосов

3

Да ВК сам не без греха. Кто-нибудь запрашивал архив со своими данными?
Там много чего интересного.
В конце концов ВК сам не может справиться банально со своими комментариями - реклама ЦП, массовые комментарии от ботов часто бросаются в глаза

Ответить

Макс Верстаппен

Саня
4

А чего там в архиве со своими данными?

Ответить

Sergey Vanyushin

Макс
0

Удалённые сообщения, все входы, смены аватарок.
Первое, что вспомнилось 

Ответить

Митя Мурасов

1

Правительственная игра в демократию
Будто нельзя было позвонить и сказать шоб быстро удалили

Ответить

Денис Демидов

Митя
1

Тут вопрос бизнеса, если ты будешь подмахивать товарищу майору по первому даже не слову, взгляду, то аудитория быстро перебежит на западные платформы, что и так активно происходит, вконтакте уже давно не N1 соцсеть, инстаграмм ей стал.

Ответить

Митя Мурасов

Денис
2

Уже сколько было прецедентов когда у майора внезапно без ордера суда оказывались переписки из ВК, но народ все ещё там сидит

Ответить

Денис Демидов

Митя
0

Когда они были N1 им было пофиг, теперь стали волноваться, товарища майора видимо уберут из общего опенспейса в отдельный кабинет.

Ответить

Рома Дмитриев

Денис
0

какой инстаграм, дедуль
соц сеть #1 это тикток уже 

Ответить

Alexandr Leibowitz

1

Непонятно, что именно подразумевается под отказом. Либо ВК просто не смогли найти и удалить подчистую все посты, а РКН смог найти те, которые остались, и выкатили штраф за это, либо ВК реально просто отказались исполнять требование об удалении. Второе - что-то из области фантастики, но если это так, то

Ответить

Андрей Крамарь

Alexandr
0

Впечатление, что не успели удалить вовремя.

Ответить

Aks _9825

–1

ВКонтакте? Мне это действительно снится?

Ответить

Митя Мурасов

Aks
1

Показательная казнь , типа не кремлевские

Ответить

Андрей Крамарь

Митя
0

Там же сынуля Добродеева во владельцах, не?

Ответить

Митя Мурасов

Андрей
1

Честно, не помню . Но вряд ли контора Усманова не может работать не без инфошума. Два звонка и админы побежали в серверную

Ответить

Nikolay

Aks
0

Хороший PR никому не повредит

Ответить

Комментарий удален

Андрей Крамарь

0

Щас потреоты набегут. Появление безмозглой лахты на виси.ру для меня загадка, кстати. Вроде, "одноклассники" почти не мелькают в тегах.

Хотя, странные типы пенсионного возраста и здесь имеются.

Ответить

Sergey Ontime

0

Не удалили, но ограничили. Все понятно.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
От Пушкина до цифрового кальмара: в Сколково завершился IPQuorum 2021: Tech for Content
26–27 апреля в Технопарке Инновационного центра «Сколково» собрались ключевые игроки рынка креативных индустрий, цифров…
Хакатоны АИМ
Подписан
Отписаться
«Хакатоны – лучший формат для прокачки собственных навыков и знакомства с новыми людьми»
В преддверии онлайн-хакатона Moscow City Hack мы поговорили с Павлом Крыловым и Степаном Денисовым из команды PPnP.me.…
Апрель Капитал
Подписан
Отписаться
Как и зачем создаются финансовые холдинги: пример группы компаний «Апрель»
Что из себя представляют современные финансовые конгломераты и как холдинговая структура позволяет эффективнее управлят…

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Фролов
за день
ОБЖАЛОВАТЬ — подать официальную жалобу в высшую инстанцию с протестом против какого-л. решения, постановления, против чьих-л. действий

gramota.ru

«Медуза» обжаловала в суде включение в список иноагентов
Yury Gagarin
за неделю
Уважаемая Ирина Владимирова! Я из команды GeekBrains. Мы рассмотрели вашу претензию, сообщаем результат. Деньги мы вам не вернём, это вне наших правил. Мы работаем основываясь на том, что учащиеся не вчитываются в…
Снова о GeekBrains — почти месяц не возвращают деньги за за обучение, которого не было

Комментарии

Олег Ивахнов

«Целый год я был почти нищий…

Syzygy

Великобритания запретит рекламу…

Хозяин

Великобритания запретит рекламу…

Az Idea

Мистика с Мегафон или как можно…

Юрий Кудренко

Хочу в смартфон такую фичу

Петр Иванов

Подписка на машину или покупка…

Вученович Александр

Как трое инвестбанкиров делают…

Сергей Подгорный

«Целый год я был почти нищий…

Сергей Подгорный

«Целый год я был почти нищий…

Kraftwerk

Великобритания запретит рекламу…

Олег Ивахнов

«Целый год я был почти нищий…

Петр Иванов

Подписка на машину или покупка…

Bublikov Anton

Германия временно запретила…

Сергей Подгорный

«Целый год я был почти нищий…

Ray Smith

«Целый год я был почти нищий…

Федор Майоров

Мы получили кучу негативных…

Олег Ивахнов

«Целый год я был почти нищий…

Ray Smith

«Целый год я был почти нищий…

Артур

Ребрендинг семейной фермы из…

Pavel Pavel

3 таблетки против мыслительного…
null