В соцсети считают, что этот приговор свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.

Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №7 в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На администрацию соцсети составили протокол по статье об отказе удалить контент, доступ к которому подлежит ограничению в соответствии с законодательством (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Всего Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к информации по восьми ссылкам, но контент не удалили в течение суток с момента получения уведомления.

«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — заявили TJ в пресс-службе «ВКонтакте».

В соцсети уточнили, что в материалах дела фигурируют ссылки на ютуб-ролики, размещённые эмбедами на платформе VK. В рамках разбирательства «ВКонтакте» ограничила доступ к этому контенту. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках.