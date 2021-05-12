«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить посты о январских митингах Статьи редакции
В соцсети считают, что этот приговор свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.
Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №7 в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
На администрацию соцсети составили протокол по статье об отказе удалить контент, доступ к которому подлежит ограничению в соответствии с законодательством (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Всего Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к информации по восьми ссылкам, но контент не удалили в течение суток с момента получения уведомления.
«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — заявили TJ в пресс-службе «ВКонтакте».
В соцсети уточнили, что в материалах дела фигурируют ссылки на ютуб-ролики, размещённые эмбедами на платформе VK. В рамках разбирательства «ВКонтакте» ограничила доступ к этому контенту. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках.
спектакль для лохов
Да ВК сам не без греха. Кто-нибудь запрашивал архив со своими данными?
Там много чего интересного.
В конце концов ВК сам не может справиться банально со своими комментариями - реклама ЦП, массовые комментарии от ботов часто бросаются в глаза
А чего там в архиве со своими данными?
Удалённые сообщения, все входы, смены аватарок.
Первое, что вспомнилось
Правительственная игра в демократию
Будто нельзя было позвонить и сказать шоб быстро удалили
Тут вопрос бизнеса, если ты будешь подмахивать товарищу майору по первому даже не слову, взгляду, то аудитория быстро перебежит на западные платформы, что и так активно происходит, вконтакте уже давно не N1 соцсеть, инстаграмм ей стал.
Уже сколько было прецедентов когда у майора внезапно без ордера суда оказывались переписки из ВК, но народ все ещё там сидит
Когда они были N1 им было пофиг, теперь стали волноваться, товарища майора видимо уберут из общего опенспейса в отдельный кабинет.
Непонятно, что именно подразумевается под отказом. Либо ВК просто не смогли найти и удалить подчистую все посты, а РКН смог найти те, которые остались, и выкатили штраф за это, либо ВК реально просто отказались исполнять требование об удалении. Второе - что-то из области фантастики, но если это так, то
ВКонтакте? Мне это действительно снится?
Показательная казнь , типа не кремлевские
Там же сынуля Добродеева во владельцах, не?
Честно, не помню . Но вряд ли контора Усманова не может работать не без инфошума. Два звонка и админы побежали в серверную
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Щас потреоты набегут. Появление безмозглой лахты на виси.ру для меня загадка, кстати. Вроде, "одноклассники" почти не мелькают в тегах.
Хотя, странные типы пенсионного возраста и здесь имеются.
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