Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление постов об акциях протеста Статьи редакции
12 мая штраф получила и «ВКонтакте».
- Мировой судебный участок Таганского района Москвы вынес решение по двум протоколам Роскомнадзора по ч.2 ст.13.41 КоАП, пишет ТАСС. Общая сумма штрафов — 5 млн рублей. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий компании.
- 12 мая за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве штраф на 1,5 млн рублей получила «ВКонтакте». Соцсеть назвала решение свидетельством «ужесточения регулирования интернета» и будет обжаловать решение.
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9 комментариев
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А у них разве есть представительство в России? Просто интересно, кто являлся ответчиком по делу.
Или снова будут угрожать забанить
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@Таня Боброва там у Дурова новый пост вышел:
https://t.me/durov_russia/31
Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь остав...
Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку.
Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией.
Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики.
Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии.
Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь.
Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией.
Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики.
Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии.
Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь.
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А разве был призыв несовершеннолетних? Есть пруф у кого?
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Ага, проплатили кому-нибудь и кидают в виде пруфа
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Интересно на него посмотреть, как он оформлен, эй школьник, дуй на митинг?
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