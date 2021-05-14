Соцсети
Таня Боброва

Актриса из функции синтеза речи в TikTok подала в суд на соцсеть — она не давала разрешение на использование голоса Статьи редакции

Она считает, что использование её голоса в соцсети вредит карьере — с помощью него озвучивают в том числе нецензурные слова.

Актриса Бев Стэндинг (Bev Standing) из Канады подала в суд на TikTok за использование её голоса в функции преобразования текста в речь без разрешения. Первым внимание на эту историю обратило The Telegraph.

Истец обнаружила свой голос в TikTok в конце 2020 года, уточняет The Verge. Тогда соцсеть выпустила функцию, которая позволяет авторам озвучивать написанный в видео текст с помощью цифрового голоса.

Актрисе не нравится, что её голос начали использовать для озвучки нецензурной лексики и оскорблений. Это может нанести «непоправимый вред» её карьере, считает истец.

По словам Стэндинг, она записывала свой голос для функции преобразования текста в речь «несколько лет назад» для Institute of Acoustics (IOA). Эти записи должны были использоваться для переводов китайских текстов по контракту с неназванной компанией.

Стэндинг утверждает, что не разрешала институту передавать записи её голоса другим компаниям. Издание не смогло точно определить, какая IOA имеется в виду: поисковик Google находит одну компанию в Великобритании, ещё одну в Китае. В иске говорится, что IOA находится в Шотландии. В TikTok не стали комментировать иск.

#новость #tiktok

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