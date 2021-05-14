Актриса подала в суд на TikTok из-за использования её голоса для озвучки текстов без разрешения Статьи редакции
Она считает, что использование её голоса в соцсети вредит карьере — с помощью него озвучивают в том числе нецензурные слова.
Актриса озвучивания Бев Стэндинг (Bev Standing) из Канады подала в суд на TikTok за использование её голоса в функции преобразования текста в речь без разрешения. Первым внимание на эту историю обратило The Telegraph.
Истец обнаружила свой голос в TikTok в конце 2020 года, уточняет The Verge. Тогда соцсеть выпустила функцию, которая позволяет авторам озвучивать написанный в видео текст с помощью цифрового голоса.
Актрисе не нравится, что её голос начали использовать для озвучки нецензурной лексики и оскорблений. Это может нанести «непоправимый вред» её карьере, считает истец.
По словам Стэндинг, она записывала свой голос для функции преобразования текста в речь «несколько лет назад» для Institute of Acoustics (IOA). Эти записи должны были использоваться для переводов китайских текстов по контракту с неназванной компанией.
Стэндинг утверждает, что не разрешала институту передавать записи её голоса другим компаниям. Издание не смогло точно определить, какая IOA имеется в виду: поисковик Google находит одну компанию в Великобритании, ещё одну в Китае. В иске говорится, что IOA находится в Шотландии. В TikTok не стали комментировать иск.
Что-то мне подсказывает, что она не прочла то, что было написано мелким шрифтом.
Хотя, могу ошибаться и это китайцы берега попутали вместе с Institute of Acoustics.
Если у нее выгорит, то так может дойти до того, что Лавров будет зарабатывать на своем меме про дебилов. )
Да вряд ли, ведь авторского право в записи своего голоса никто не отменял.
Интересно какова перспектива такого иска. Аргументация, что озвучивание нецензурных слов вредит карьере звучит слабо для меня - так как люди в основном узнаются по внешности, а не по голосу, но что-то я не видел исков по поводу оскорбительных коллажей (за исключением пророка мусульман, но там свои правила).
"озвучивание нецензурных слов вредит карьере" - это не аргументация, это просто жалоба. Аргументация: "я не давала согласия". Полагаю, она в курсе договоренностей с IOA, и, не прочтя старый договор, не стала бы ввязываться в судебные разбирательства. Тут речь о неправомерном использовании объекта авторского права - т.е. нелицензионных аудиозаписей. Вероятнее всего TikTok'у просто запретят использование, а деньги придется взыскивать уже с IOA.
Серьёзно? Актёры озвучки узнаются по внешности, а не голосу? Наверное, радиоведущих в 40х тоже все на улице узнавали?
Дикторы зарабатывают своим голосом, если каждый сможет его имитировать, то ценность оригинала падает.
Сомневаюсь, что у нее что-то получится. Иначе у всех соцсетей возникнут большие проблемы.
Актриса Дес Стрендинг
Когда надеешься отсудить большое бабло у большой компании )) А компании на тебя...
Радовалась бы, ведь и деньги заплатили, раскручивают бесплатно.
Читали бы внимательно - знали бы тогда, что такая раскрутка может повредить карьере 🤷♂️
Это как девушки негодуют, которым обещали, что порнуха идёт только частным арабским заказчикам))
То есть, по логике вашего первого коммента, эти 'девушки' должны радоваться, что их порно слили в инет? 🤔
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