Соцсети
Таня Боброва

Актриса подала в суд на TikTok из-за использования её голоса для озвучки текстов без разрешения Статьи редакции

Она считает, что использование её голоса в соцсети вредит карьере — с помощью него озвучивают в том числе нецензурные слова.

17 17 комментариев
2849 просмотров

Актриса озвучивания Бев Стэндинг (Bev Standing) из Канады подала в суд на TikTok за использование её голоса в функции преобразования текста в речь без разрешения. Первым внимание на эту историю обратило The Telegraph.

Истец обнаружила свой голос в TikTok в конце 2020 года, уточняет The Verge. Тогда соцсеть выпустила функцию, которая позволяет авторам озвучивать написанный в видео текст с помощью цифрового голоса.

Актрисе не нравится, что её голос начали использовать для озвучки нецензурной лексики и оскорблений. Это может нанести «непоправимый вред» её карьере, считает истец.

По словам Стэндинг, она записывала свой голос для функции преобразования текста в речь «несколько лет назад» для Institute of Acoustics (IOA). Эти записи должны были использоваться для переводов китайских текстов по контракту с неназванной компанией.

Стэндинг утверждает, что не разрешала институту передавать записи её голоса другим компаниям. Издание не смогло точно определить, какая IOA имеется в виду: поисковик Google находит одну компанию в Великобритании, ещё одну в Китае. В иске говорится, что IOA находится в Шотландии. В TikTok не стали комментировать иск.

Бев Стэндинг CBC

#новость #tiktok

17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Константин Шукалов

7

Что-то мне подсказывает, что она не прочла то, что было написано мелким шрифтом.

Хотя, могу ошибаться и это китайцы берега попутали вместе с Institute of Acoustics.

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Варвара Артемьева

Константин
0

Я бы тоже не прочла

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Павел -

4

Если у нее выгорит, то так может дойти до того, что Лавров будет зарабатывать на своем меме про дебилов. )

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Базовый фитиль

–6

Чушка какая-то хочет хайпа поймать просто 

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Светлана Завацкая

Базовый
2

Да вряд ли, ведь авторского право в записи своего голоса никто не отменял.

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Labelig

0

Интересно какова перспектива такого иска. Аргументация, что озвучивание нецензурных слов вредит карьере звучит слабо для меня - так как люди в основном узнаются по внешности, а не по голосу, но что-то я не видел исков по поводу оскорбительных коллажей (за исключением пророка мусульман, но там свои правила).

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Lenar Faskhutdinov

Labelig
3

"озвучивание нецензурных слов вредит карьере" - это не аргументация, это просто жалоба. Аргументация: "я не давала согласия". Полагаю, она в курсе договоренностей с IOA, и, не прочтя старый договор, не стала бы ввязываться в судебные разбирательства. Тут речь о неправомерном использовании объекта авторского права - т.е. нелицензионных аудиозаписей. Вероятнее всего TikTok'у просто запретят использование, а деньги придется взыскивать уже с IOA.

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Сергей Щукин

Labelig
1

Серьёзно? Актёры озвучки узнаются по внешности, а не голосу? Наверное, радиоведущих в 40х тоже все на улице узнавали?

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Roman Patsev

Labelig
0

Дикторы зарабатывают своим голосом, если каждый сможет его имитировать, то ценность оригинала падает.

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Фёдор Воронов

Labelig
0

Сомневаюсь, что у нее что-то получится. Иначе у всех соцсетей возникнут большие проблемы. 

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Alex Flints

0

Актриса Дес Стрендинг

Ответить

Сергей Щукин

Alex
0

На дтф вам бы накидали плюсов

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Serg Ya

–1

Когда надеешься отсудить большое бабло у большой компании )) А компании на тебя... 

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Serge Tikhonenko

–6

Радовалась бы, ведь и деньги заплатили,   раскручивают бесплатно. 

Ответить

Сергей Щукин

Serge
0

Читали бы внимательно - знали бы тогда, что такая раскрутка может повредить карьере 🤷‍♂️

Ответить

Serge Tikhonenko

Сергей
–5

Это как девушки негодуют, которым обещали, что порнуха идёт только частным арабским заказчикам))

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Сергей Щукин

Serge
1

То есть, по логике вашего первого коммента, эти 'девушки' должны радоваться, что их порно слили в инет? 🤔

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