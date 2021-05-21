Ещё живы, но стали «причёсанными»: сооснователь MDK о заработке и изменениях в проекте, которому исполнилось 10 лет Статьи редакции
Ушли токсичные шутки с матом и появилось больше новостей из регионов, а на смену Burger King пришли рекламодатели поменьше.
В мае 2021 года исполняется десять лет MDK — одному из самых популярных сообществ в истории «ВКонтакте», которое известно в основном скандальными шутками и мемами. На него подписаны 11,6 млн пользователей.
Несмотря на спорную репутацию MDK, у него покупали рекламу Renault, KFC, Burger King и другие крупные бренды. Основатели Роберто Панчвидзе и Дмитрий Аладышев быстро поняли, что кроме аудитории могут предложить ещё и креатив и открыли агентство продакшена, выручка которого достигла $1 млн в год.
Пережив блокировку в 2016 году, команда стала шутить осторожнее и открыла филиалы в других соцсетях. Сооснователь MDK Роберто Панчвидзе рассказал vc.ru, на чём они зарабатывают сейчас и как от шуток на грани фола доросли до создания соцсети на блокчейне.
Каким MDK стал в 2021 году и как планирует развиваться дальше
MDK образца начала и середины 2010-х привлекал внимание шутками ниже пояса и чёрным юмором. В 2015 году «ВКонтакте» отключила страницу от рекламной биржи из-за более чем 20 тысяч жалоб на мем о смерти певицы Жанны Фриске.
А в 2016 году суд Санкт-Петербурга навсегда заблокировал MDK за оскорбление чувств верующих и материалы, запрещённые для несовершеннолетних.
Основатели открыли новую страницу под тем же названием, и «ВКонтакте» перенесла на неё всех прежних подписчиков. Но шутки на грани фола туда не вернулись.
Первые шесть лет, по словам Панчвидзе, они с Аладышевым стремились заработать медиавлияние через коллаборации с блогерами и даже на fake news.
Сооснователь MDK признаётся, что за последние годы в их работе стало очень много самоцензуры. Он объясняет это усилением борьбы с экстремизмом в интернете и принятием законов, которые запрещают материться и оскорблять чиновников в соцсетях.
MDK, который был в 2014-2016 годы, больше невозможен в рамках юридического поля, объясняет он.
Кроме того, в последнее время во «ВКонтакте» часто возникают прецеденты, связанные с авторским правом, рассказывает совладелец MDK.
Помимо MDK Панчвидзе и Аладышев создали сеть популярных страниц во «ВКонтакте». Среди них «Орлёнок», «Институт благородных девиц», «Бумажный самолётик» и «Катавасия», у каждой из которых более чем 1 млн подписчиков. Дальше они открыли их филиалы в Telegram, Instagram и Twitter, чтобы наращивать трафик.
Также партнёры делали паблики, посвящённые киберспорту, спортивному питанию, кулинарии, российской эстетике, поэзии, женскому и школьному юмору. Одни нашли свою аудиторию, а другие закрылись, не справившись с конкуренцией.
Раньше владельцы MDK делали ставку на москвичей и петербуржцев, которые были ядром их аудитории, а теперь они развивают региональные филиалы MDK. По словам Панчвидзе, они уже открыли 13 каналов в Telegram, 13 сообществ во «ВКонтакте» и планируют запустить страницы в Instagram.
Сейчас руководство MDK занимается реорганизацией бизнеса. Прежде всего, они откажутся от работы через рекламную биржу «ВКонтакте» и будут размещать рекламу на всех своих площадках только через собственное агентство.
Также в планах работать только с юридическими лицами. Раньше в MDK делали исключения для физлиц, которые не хотели покупать рекламу ни через их агентство, ни через биржу «ВКонтакте».
Сам Панчвидзе признаётся, что практически отошёл от редакторской работы и контент-маркетинга. Сейчас он занимается стратегией развития сообществ для регионов, коммуникациями с клиентами креативного агентства на ранней стадии и работой с партнёрами. Также сооснователь MDK сосредоточился на развитии соцсети Main.
Сколько MDK зарабатывает на рекламе в соцсетях и креативном агентстве
В 2018 году Панчвидзе рассказывал, что их выручку достигает $1 млн в год. По его словам, с тех пор доходы MDK не очень сильно выросли, потому что свою прибыль они реинвестируют в развитие аккаунтов в соцсетях и агентства.
Структура выручки MDK
- Реклама в Telegram — 50%.
- Реклама во «ВКонтакте» — 20-30%.
- Креативное агентство MDK — 20%.
Соцсети
Аудитория страницы MDK во «ВКонтакте» — это ровесники основателей: люди в возрасте от 27 до 35 лет. Панчвидзе говорит, что у них всё ещё есть мемы, обращённые к студентам, но шуток для школьников стало гораздо меньше.
MDK держится за аудиторию, которая с ним выросла, а ей интересны шутки про ипотеку, машины, политику.
По словам Панчвидзе, аудитория пабликов «ВКонтакте» заметно просела. Но несмотря на это, продажа рекламы в них приносит около 3 млн рублей в месяц. Вместе с тем их Telegram-каналы постоянно прирастают подписчиками.
Агентство
В 2013 году за размещением рекламы в MDK стали обращаться крупные бренды вроде Renault. Тогда же Панчвидзе с Аладышевым запустили MDK Creative Agency со своим продакшеном.
Креативное агентство создаёт рекламные мемы и вирусные ролики по запросу клиентов. Первый большой контракт на 5 млн рублей агентство MDK заключило с KFС.
В 2017 году Burger King нанял агентство для продвижения во «ВКонтакте». Для сети фаст-фуда агентство снимало на телефон вирусные малобюджетные видео для YouTube и «ВКонтакте». Потом команда MDK монтировала их, накладывала эффекты и продвигала в соцсетях.
Расценки на рекламу в MDK сократились вдвое: в 2015 году Панчвидзе рассказал, что готовый рекламный пост стоит 80 тысяч рублей, а в 2020 году он подешевел до 40-45 тысяч рублей.
Суммы рекламных контрактов, по словам Панчвидзе, тоже стали скромнее, но заказчиков у MDK теперь больше. Это связано с тем, что компания делает ставку на более мелких рекламодателей с контрактами на 200-300 тысяч рублей.
В числе крупных клиентов MDK такие бренды, как «Сбер» и Yota, рассказал Панчвидзе. Он считает, что агентству стало гораздо проще привлекать крупных рекламодателей, потому что их «имидж стал более причёсанным» после судов и блокировок.
В планах у Панчвидзе развивать в агентстве новое направление: создавать с нуля бренды для бизнеса и запускать коллаборации брендов с проектами MDK.
Сколько MDK тратит на новые проекты, продакшен и зарплаты
У профилей MDK в каждой соцсети есть своя редакция. Мемы для «ВКонтакте» создаёт 10-12 человек, столько же трудится над наполнением Telegram-каналов. Редакция Twitter состоит из четырёх-пяти человек, а Instagram — из двух-трёх. Все они работают удалённо.
Созданием рекламы под клиента занимаются пикчеры, их в команде 10-15 человек. MDK платит одним сотрудникам за каждый мем или ролик, а другим — за рабочие часы.
По словам Панчвидзе, они увеличивают команде зарплаты с оглядкой на инфляцию и перемены в экономике. Сотрудники на начальных позициях получают 15-20 тысяч рублей в месяц, выпускают около 15-20 постов и работают около шести часов в день. Опытный сотрудник может получать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.
Ежемесячные расходы MDK
- Содержание редакции — до 1 млн рублей.
- Содержание агентства — более 1 млн рублей.
- Инвестиции в новые проекты — 50% от совокупного дохода компании.
Как устроена блокчейн-платформа MDK
В 2013 году MDK выпустил своё первое мобильное приложение для iOS, его скачали более 100 тысяч раз за несколько дней, и оно поднялось в топ российского App Store. Но приложение пришлось закрыть.
В октябре 2017 года Панчвидзе с Аладышевым решили создать новое приложение и провели ICO. Они рассчитывали привлечь $10 млн, но в итоге смогли всего около $140 тысяч по курсу 2017 года. На эти деньги они создали платформу, где пользователи могут получать монеты за своё творчество.
Команда привлекла аудиторию и по результатам тестов собрала у неё обратную связь. Первая версия приложения вышла в 2018 году. Изначально платформа представляла собой нечто вроде форума, где каждый пользователь мог публиковать что угодно.
Новая версия приложения будет представлять собой соцсеть на базе блокчейна. Её назвали Main, и у неё будет десктопная и мобильная версии. Каждый день приложение устанавливают по 50 раз на Android и iOS. По словам Панчвидзе, его ежедневно посещают около 1500 человек, потому что они пока никак не анонсировали запуск Main.
Совладелец MDK объясняет, что в децентрализованной соцсети Main администраторов от пользователей отличает лишь владение большим количеством монет.
Любой пользователь, купив определённую долю монет, может создать своё сообщество внутри Main, продавать рекламу, организовать редакцию, создавать свою повестку, продавать часть своего сообщества другим пользователям, которые будут также получать с него доход
Также у Main есть рекламный кабинет, где бренды могут договориться с паблишерами и разместить у них рекламу, затем зачислить деньги на кошелёк и расплатиться ими, объяснил сооснователь MDK. Нативной рекламы и спецпроектов для брендов в Main не будет. Заявить о себе компании смогут в своих блогах.
По словам Панчвидзе, их монета оборачивается, люди рекламируют свои блоги, но MDK пока получает с этого маленькую комиссию. Доходов платформа не приносит, потому что компания до сих пор инвестирует в её развитие.
В течение трёх лет команда тестировала платформу и её интерфейс, чтобы всё работало корректно. Совладелец MDK сказал, что разработка приложения затянулась на годы, потому что на ICO они привлекли небольшую сумму.
MDK планировала начать маркетинговую кампанию приложения ещё в 2020 году, но довела Main до идеала только спустя год, пояснил Панчвидзе. Релиз платформы компания запланировала на 2021 год.
Раньше определял интеллект человека в вк по наличию у него в подписках МДК. Удобный инструмент
Помню не когда не писал бабам в вк которые были подписаны на МДК, это был как маркер ТП
не когда не писал бабам
Это тоже маркер
Ну, не всегда отсутствие грамотности говорит об отсутствии интеллекта.
Глупый юмор - является хорошим способом узнать о iq человека или хотя бы о его интересах.
Аудитория страницы MDK во «ВКонтакте» — это ровесники основателей: люди в возрасте от 27 до 35 лет.
А это опять-таки случай так называемого вранья.
Вообще смысл рекламы в MDK, кроме демонстрации потом заказчику красивых цифр просмотров поста, загадочен. Аудитория там заведомо неплатежеспособная.
Ну разве что для Burger King, эти ребята целенаправленно работали по принципу "рынок уже занят Макдональдсом, нам надо залезть сюда и привлечь к себе внимание хоть как-то". Burger King и открывался в порой вообще малопроходимых местах, и мог давать рекламу на грани фола.
В 2011-2012 годах (когда цена поста не превышала 10к рублей) это был самый простой способ набить первые десятки тысяч подписчиков для нового паблика ВКонтакте. Да, с них приходили неплатежеспособные ребята, но тут уже начинался круговорот этих школьников в природе, т.е. можно было вкинуть 20-30к рублей, месяц попостить какую-нибудь дичь и уже продавать размещения всяким брендам, отбив первоначальные затраты и далее выходя в плюс.
Я хз, но Моргенштерн ведь приводит платёжеспособную аудиторию, как они заявляют.
Хотя Альфа плачет, а ВарТандер могли соврать, так как они ещё больше пытаются хайпануть на разных статьях о заказанной рекламе у Моргенштерна.
Короче, хз)))))
Тут скорее ситуация такая, что у рекламодателей есть "бюджет на эксперимент". И его можно заливать на вот таких медиа-персон. Если выстрелит - то отлично. А нет - то и денег, как бы, не жалко
В кейсе Заказака комментарий Панчвидзе:
Игровики получают от нас сотни установок, Game Insight был нашим постоянным клиентом, MDK Mobile, Mankichat (больше 100 тыс. установок за пару дней).
И в это можно поверить (зачем игровикам такая аудитория — вопрос отдельный).
Почему нет статьи про недавний поворот в имидже лурка?
Комментарий удален
Комментарий удален
задним числом закрепляются за фирмой ViralHog
Ууу сука ебучий Хог мамку его рот ебал.
Вижу название этой хуйни и вся цивилизованность слезает, а глаза наливаются кровью и пердак гореть начинает
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