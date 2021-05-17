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Соцсети
Таня Боброва

Instagram работает над загрузкой постов с десктопа — инсайдер Статьи редакции

Появится ли функция для пользователей, неизвестно.

Соцсеть работает над функцией, которая позволит создавать посты с десктопа, обнаружил разработчик Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi). По его словам, функция тестируется внутри компании и не стоит ожидать, что она появится для пользователей в ближайшее время.

Судя по опубликованным в Twitter скриншотам, фотографии можно будет редактировать и добавлять фильтры, а также добавлять описание и местоположение.

Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 https://t.co/pATuOHiTGE

#новость #instagram

798 просмотров
33 33 комментария
4
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33 комментария
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German Petrov

4

Чтобы на ПК ещё лучше было видно, как он их шакалит что ли

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Andreas Lapueros

German
1

Как понять «шакалит»?

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Станислав Назаров

Andreas
15
Ответить

Andreas Lapueros

Станисл…
1

Спасибо ☺️ 

Ответить

Михаил Анюков

Andreas
0

Вы ещё не выучили местный молодёжный сленг? 

Ответить

Andreas Lapueros

Михаил
0

Впервые это слово вижу! 
Лол кек сасный чебурек ))

Ответить

Шизоидная обезьяна

Andreas
3
Ответить

Andreas Lapueros

Шизоидн…
0

Збс )

Ответить

Andreas Lapueros

German
1

Лол че за слово «шакалит» смешное, уже второй пишет его ))

Ответить

NNM ASSN

Andreas
2

С подключением

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Andreas Lapueros

NNM
1

Я в Рунете не бываю просто ) только на вц сижу, а тут вижу впервые 

Ответить

Alexandr Simonov

1

Клёво, чо! Давно пора.

Ответить

Nikitinz

Alexandr
9
Ответить

Alexandr Simonov

Nikitinz
0

Не знаю о чём ты?

Ответить

Alex Black

2

Инстаграм уже не 🎂

Ответить

Михаил Анюков

Alex
0

Уже зефир видимо

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Konstantin Prohorov

Михаил
0

Маршмелоу

Ответить

Alexandr Simonov

Alex
0

а эторт

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Vadim Zaytsev

1

Какой толк, если десктопная версия невероятно деревянная? И все фотографии все равно будут до ужаса шакальные 

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Дмитрий Кедов

1

Так ведь ф12 нажать и выбрать "Адаптивный режим"

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Сашка Тютин

1

Сначала они отменили квадратные фотографии.
Теперь забывают про мобайл онли.
Эх, такую социальную сеть просрали!

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Andreas Lapueros

Сашка
0

Так они когда фацебуку продались в 2012, уже стало ясно всё 

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Andreas Lapueros

Сашка
0

Кстати забавный факт - после продажи фацебуку, продукты почти останавливаются в развитии. Собсно как и сам фэйсбук. За 9 лет после продажи, в Инстач только сторизы засунули. А в вацапе видеозвонки. Остальное мелочи. Чем эти рептилоиды там вообще занимаются?! Ленивые крокодилы 

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Louis Cyphre

Andreas
0

Боятся сломать то, что работает.

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Павел Родионов

1
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Радостный бокал

1

Так давно же есть creatorstudio, там и отложенные публикации можно делать.

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Viacheslav Semenchuk

0

А зачем?

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NNM ASSN

0

F12

/thread

Ответить

Михаил Анюков

0

А что так рано?

Ответить

Хороший Человек

0

Так это всегда было через консоль =)

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Konstantin Prohorov

0

Клубхаус на Андроид. Инстаграмм на ПК.
Что дальше?)

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Il Sole Sta Sorgendo

0

Так давно же можно?

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lakoros

0

о итс эмейзинг! анд революшен.

Пусть еще дадут загружать фото в нормальном качестве, и писать тексты.

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