Instagram работает над загрузкой постов с десктопа — инсайдер Статьи редакции
Появится ли функция для пользователей, неизвестно.
Соцсеть работает над функцией, которая позволит создавать посты с десктопа, обнаружил разработчик Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi). По его словам, функция тестируется внутри компании и не стоит ожидать, что она появится для пользователей в ближайшее время.
Судя по опубликованным в Twitter скриншотам, фотографии можно будет редактировать и добавлять фильтры, а также добавлять описание и местоположение.
Чтобы на ПК ещё лучше было видно, как он их шакалит что ли
Как понять «шакалит»?
Спасибо ☺️
Вы ещё не выучили местный молодёжный сленг?
Лол че за слово «шакалит» смешное, уже второй пишет его ))
Клёво, чо! Давно пора.
Инстаграм уже не 🎂
Уже зефир видимо
Какой толк, если десктопная версия невероятно деревянная? И все фотографии все равно будут до ужаса шакальные
Сначала они отменили квадратные фотографии.
Теперь забывают про мобайл онли.
Эх, такую социальную сеть просрали!
Кстати забавный факт - после продажи фацебуку, продукты почти останавливаются в развитии. Собсно как и сам фэйсбук. За 9 лет после продажи, в Инстач только сторизы засунули. А в вацапе видеозвонки. Остальное мелочи. Чем эти рептилоиды там вообще занимаются?! Ленивые крокодилы
о итс эмейзинг! анд революшен.
Пусть еще дадут загружать фото в нормальном качестве, и писать тексты.
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