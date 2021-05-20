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Таня Боброва

Twitter вернула программу верификации ​аккаунтов — её остановили в 2017 году Статьи редакции

Кнопка получения синей галочки появится у всех пользователей в течение нескольких недель.

  • Чтобы получить синюю галочку, аккаунт должен соответствовать одной из шести категорий: относиться к государству, бренду, СМИ, к развлекательной или спортивной организации, активистам или инфлюенсерам. В конце 2021 года Twitter планирует расширить список.
  • Также учётная запись должна быть полной (имя профиля, аватарка, подтверждённый адрес электронной почты или номер телефона). Она должна быть активна последние полгода и соблюдать правила Twitter.
  • Пользователи смогут оставить заявку на вкладке «Настройки учетной записи», кнопка появится у всех в течение нескольких недель. После этого Twitter ответит по электронной почте: это может занять от нескольких дней до недель в зависимости от загрузки.
  • Если заявка будет одобрена, профиль автоматически получит синюю галочку. В случае отрицательного ответа пользователь может повторно подать заявку через 30 дней после получения решения.
  • Twitter приостановила верификацию аккаунтов в 2017 году. Компания заявила, что пересмотрит систему: многие рассматривали галочку как знак одобрения, тогда как она просто подтверждает личность.
Первая страница подачи заявки на получение синей галочки Twitter

#новость #twitter

1189 просмотров
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Ivan Zenkov

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Ха-ха! Кто без галочки тот лох!

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Алина Евсенкова

Ivan
0

А вы с галочкой?

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Илья Шишкунов

Алина
3

А Галочка знает? 

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Дмитрий Шусов

Илья
1
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Raimond Vladimirov

4

Хочу синюю галочку на vc!

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Valentin Omelyan

0

Кто вообще пользуется твитером...?🙄

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Дмитрий Тенетович

Valentin
0

Известно кто...

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Илья Шишкунов

–1

Активисты? А сколько активов нужно иметь? 

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Алина Евсенкова

Илья
0

Больше 1000

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Andrei Apanasik

Алина
0

Помогите сотку добрать (¬‿¬ )

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