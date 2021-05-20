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До старта осталось:
Twitter вернула программу верификации аккаунтов — её остановили в 2017 году Статьи редакции
Кнопка получения синей галочки появится у всех пользователей в течение нескольких недель.
- Чтобы получить синюю галочку, аккаунт должен соответствовать одной из шести категорий: относиться к государству, бренду, СМИ, к развлекательной или спортивной организации, активистам или инфлюенсерам. В конце 2021 года Twitter планирует расширить список.
- Также учётная запись должна быть полной (имя профиля, аватарка, подтверждённый адрес электронной почты или номер телефона). Она должна быть активна последние полгода и соблюдать правила Twitter.
- Пользователи смогут оставить заявку на вкладке «Настройки учетной записи», кнопка появится у всех в течение нескольких недель. После этого Twitter ответит по электронной почте: это может занять от нескольких дней до недель в зависимости от загрузки.
- Если заявка будет одобрена, профиль автоматически получит синюю галочку. В случае отрицательного ответа пользователь может повторно подать заявку через 30 дней после получения решения.
- Twitter приостановила верификацию аккаунтов в 2017 году. Компания заявила, что пересмотрит систему: многие рассматривали галочку как знак одобрения, тогда как она просто подтверждает личность.
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0
10 комментариев
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4
Ха-ха! Кто без галочки тот лох!
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0
А вы с галочкой?
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0
Кто вообще пользуется твитером...?🙄
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–1
Активисты? А сколько активов нужно иметь?
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0
Больше 1000
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