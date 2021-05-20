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Соцсети
Маша Цепелева

Презентация Snapchat: соцсеть представила «умные» очки, новое приложение для редактирования видео и чаевые авторам Статьи редакции

Также в приложении появятся карты с мероприятиями и ресторанами.

6 6 комментариев
Форум 
934 просмотров

На конференции Snap Partner Summit Snapchat представил несколько новых функций внутри социальной сети и анонсировал разработки.

Очки Spectacles AR

Новая версия умных очков Spectacles с помощью дополненной реальности будет «накладывать цифровые объекты на реальный мир». В очках две камеры, четыре микрофона, тачпад и кнопки для управления. Устройство поддерживает голосовые команды. Пока очки тестируют разработчики.

Snap

Чаевые авторам

Пользователи смогут покупать жетоны в приложении и использовать их для покупки подарков авторам. А авторы смогут обналичить деньги, если накопят подарков на $100. Snapchat будет получать комиссию. Функция станет доступна в 2021 году. Также Snapchat продолжит партнёрскую программу и будет платить авторам самых популярных роликов деньги ежедневно.

Подарки для авторов Snap

Карты с пользовательскими слоями

Каждый пользователь сможет создать свою карту с разными слоями: интересными мероприятиями (через Ticketmaster), местами (через базу сайта обзора ресторанов The Infatuation), воспоминаниями. Через Ticketmaster можно будет покупать билеты внутри приложения.

Карты внутри приложения Snap

Камера для определения одежды и предложения покупок

Теперь пользователи могут использовать камеру в Snapchat для сканирования одежды друга. После этого они получат рекомендации по покупкам подобных вещей от сотен брендов. В будущем можно будет через камеру в приложении снимать ингредиенты и получать рецепты из базы Allrecipes.

Snap

Приложение для обработки видео Story Studio

В Story Studio можно будет видеть текущие тренды Snapchat, редактировать звук своих видео, добавлять музыку из лицензированного каталога, добавлять темы и фильтры, добавлять подписи, стикеры и другие визуальные элементы. Отредактированное видео можно будет залить сразу в Snapchat или сохранить на телефон. Приложение будет доступно в конце 2021 года только на iOS.

Snap

#snapchat #новость

6 6 комментариев
3
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Igor Filippov

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OnlyFans напрягся.

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Немат Джалол

Igor
0

Занервничал🤼‍♂️

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Артур

1

VR в 2021

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Розарио Агро

0

Тот случай, когда зашёл в статью из-за очков, а там сорок слов про очки и томик толстого про какое-то фуфло 😂.

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Raimond Vladimirov

0

Оказывается у снапа тоже своя конференция есть

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Алибек Карашев

0

Про snapchat вспоминаю только в новостях

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