Презентация Snapchat: соцсеть представила «умные» очки, новое приложение для редактирования видео и чаевые авторам Статьи редакции
Также в приложении появятся карты с мероприятиями и ресторанами.
На конференции Snap Partner Summit Snapchat представил несколько новых функций внутри социальной сети и анонсировал разработки.
Очки Spectacles AR
Новая версия умных очков Spectacles с помощью дополненной реальности будет «накладывать цифровые объекты на реальный мир». В очках две камеры, четыре микрофона, тачпад и кнопки для управления. Устройство поддерживает голосовые команды. Пока очки тестируют разработчики.
Чаевые авторам
Пользователи смогут покупать жетоны в приложении и использовать их для покупки подарков авторам. А авторы смогут обналичить деньги, если накопят подарков на $100. Snapchat будет получать комиссию. Функция станет доступна в 2021 году. Также Snapchat продолжит партнёрскую программу и будет платить авторам самых популярных роликов деньги ежедневно.
Карты с пользовательскими слоями
Каждый пользователь сможет создать свою карту с разными слоями: интересными мероприятиями (через Ticketmaster), местами (через базу сайта обзора ресторанов The Infatuation), воспоминаниями. Через Ticketmaster можно будет покупать билеты внутри приложения.
Камера для определения одежды и предложения покупок
Теперь пользователи могут использовать камеру в Snapchat для сканирования одежды друга. После этого они получат рекомендации по покупкам подобных вещей от сотен брендов. В будущем можно будет через камеру в приложении снимать ингредиенты и получать рецепты из базы Allrecipes.
Приложение для обработки видео Story Studio
В Story Studio можно будет видеть текущие тренды Snapchat, редактировать звук своих видео, добавлять музыку из лицензированного каталога, добавлять темы и фильтры, добавлять подписи, стикеры и другие визуальные элементы. Отредактированное видео можно будет залить сразу в Snapchat или сохранить на телефон. Приложение будет доступно в конце 2021 года только на iOS.
OnlyFans напрягся.
Тот случай, когда зашёл в статью из-за очков, а там сорок слов про очки и томик толстого про какое-то фуфло 😂.
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