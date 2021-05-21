Clubhouse на Android запустился в России Статьи редакции
Пик популярности приложения пришёлся на февраль 2021 года.
Как и обещала компания, после запуска в США 9 мая, Clubhouse стал доступен и для пользователей из других стран, в том числе из России.
Редактору TJ удалось успешно установить приложение на телефон с Android.
О работе над Android-версией в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе.
Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.
3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей. Создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков. Над аналогичными функциями работают Facebook, Spotify, Discord, Telegram, Slack, LinkedIn и Reddit.
Пока он запустился на андройдах, на айфонах про него уже забыли давным давно
На андроидах про него и не вспоминали
Интересно, а владельцы уже начали жалеть, что не продали его?
Сразу после версии для MS-DOS
Я уже удалил его к хуям а вы опять
В теме про клабхауз как раз.
У меня такой вопрос: купил индейку Индилайт, сижу ем, вкуса мяса вообще нет, какая-то резина со вкусом таблеток и порошка. Что за фигня?
А что именно? Филе?
На корону тест сдавали?
Ну теперь Дуров сможет пользоваться Клабхаусом. (если есть инвайт конечно)
Да кому он теперь нужен? 😂
Пытаются оживить?
Максимум американцам, которые не особо знают, что есть телега и ещё лучше.
Зачем свои данные сливать этой помойке ?? Они даже на божественной айос умудрились профукать данные пользователей
Помянем
Сейчас на андроид запустят, месяц-два люди попользуются и удалят его, за ненадобностью.
Если вдруг кому нужен инвайт, то пишите, 7 штук есть
Инвайт нужно будет искать где-то ехать? "Второй подъезд за почтовыми ящиками".
Сдеком отправляю, нужны будут лишь фото вашей банковской карты
посчитали сколько стоит сделать аналог клабхауса https://vc.ru/dev/228936-poschitali-skolko-stoit-razrabotat-analog-klabhausa
Да вроде подкастов хватает для этого.
Вон, даже главный по технологиям в самой технологичной компании страны из-за того, что на работе делать нечего, уже с десяток лет Радио-Т ведёт и все довольны.
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