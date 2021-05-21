Волна
Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3390,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043f\u043e ecommerce \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=3390&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=6486c40003e86e3e65c056ebb00010ba6cf8ba04217318a6c01b88e2b4a961ae","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
TJ

Clubhouse на Android запустился в России Статьи редакции

Пик популярности приложения пришёлся на февраль 2021 года.

51 51 комментарий
Форум 
2261 просмотров

Как и обещала компания, после запуска в США 9 мая, Clubhouse стал доступен и для пользователей из других стран, в том числе из России.

Редактору TJ удалось успешно установить приложение на телефон с Android.

О работе над Android-версией в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе.

Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.

3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей. Создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков. Над аналогичными функциями работают Facebook, Spotify, Discord, Telegram, Slack, LinkedIn и Reddit.

#новость #clubhouse

51 51 комментарий
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","clubhouse"], "comments": 51, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 249042, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 13:15:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikolay Kapustin

82
Ответить

Сергей Милосердов

Nikolay
2

Зашёл за этим комментом

Ответить

Sergey Naumovich

48

Пока он запустился на андройдах, на айфонах про него уже забыли давным давно

Ответить

Маркетологов к стенке

Sergey
20

На андроидах про него и не вспоминали

Ответить

Sam Beckett

Маркетологов
1

Зато сейчас как вспомнили

Ответить

Ilgar Dadashov

25

Интересно, а владельцы уже начали жалеть, что не продали его?

Ответить

Вася Пражкин

Ilgar
1

Владельцы уже два раза долю в этом году продали, чего им жалеть-то?

Ответить

Непрерывный цветок

14

На BolgenOS когда будет?

Ответить

Raimond Vladimirov

Непрерывный
3

Сразу после версии для MS-DOS

Ответить

Mihail Demeshko

Raimond
1

6.22 надеюсь?

Ответить

Сергей Милосердов

Raimond
1

Сразу после SymbianOS

Ответить

Шизоидная обезьяна

Непрерывный
0

Сразу после новых, нескучных конечно же

Ответить

Денис Бурков

8

Я уже удалил его к хуям а вы опять

Ответить

Для Сохранения

Денис
8

Фантомные боли.

Ответить

Никита Корниенко

Денис
0

Я и не качал, хотя у меня айфон

Ответить

KINCH

9

В теме про клабхауз как раз.

У меня такой вопрос: купил индейку Индилайт, сижу ем, вкуса мяса вообще нет, какая-то резина со вкусом таблеток и порошка. Что за фигня? 

Ответить

Сергей Милосердов

KINCH
0

А что именно? Филе?

Ответить

KINCH

Сергей
0

Стейки свежей даты, с филе такая же фигня. Не понимаю чем их там кормить стали и чем обрабатывать.

Ответить

Алексей Бобр

KINCH
0

На корону тест сдавали?

Ответить

KINCH

Алексей
0

Сдавал: в короне меня не обнаружили.

Ответить

Анна Комарова

9

А все уже, все, надо было раньше :D

Ответить

Denis Logunovich

9

Ну теперь Дуров сможет пользоваться Клабхаусом. (если есть инвайт конечно)

Ответить

А А

7

Лучше бы по 700 биткоинов отправили

Ответить

Jameson Deagle

5

Спасибо, но это уже что-то из эпохи динозавров 😄

Ответить

Aik Music

4

Да кому он теперь нужен? 😂
Пытаются оживить?

Ответить

Никита Корниенко

Aik
1

Максимум американцам, которые не особо знают, что есть телега и ещё лучше. 

Ответить

Andrei Apanasik

4
Ответить

sugar free

3

Зачем свои данные сливать этой помойке ?? Они даже на божественной айос умудрились профукать данные пользователей

Ответить

Захар Родионов

2

Помянем

Ответить

Михаил Кузин

Захар
1

Поздновато, его забыли все уже

Ответить

Константин Мурчиков

2

Ну понятно.

Волна прошла, можно и на Андройд его выкатить) 😀

Ответить

Anton Ivanov

1

Что за клабхаус? Слышал кто?

Ответить

Егор

1

Сейчас на андроид запустят, месяц-два люди попользуются и удалят его, за ненадобностью.

Ответить

Заметки Маркетолога

1

А все уже, надо было раньше. 

Ответить

Evgeniy Kazannikov

1
Ответить

Vitaliy Sitnikov

0
Ответить

Никита Корниенко

Vitaliy
1

Пффф, уже неактуально 

Ответить

Андрей Суслов

–1

Если вдруг кому нужен инвайт, то пишите, 7 штук есть

Ответить

ЯжПрограммист

Андрей
0

Инвайт нужно будет искать где-то ехать? "Второй подъезд за почтовыми ящиками".

Ответить

Андрей Суслов

ЯжПрограммист
1

Сдеком отправляю, нужны будут лишь фото вашей банковской карты

Ответить

Влад Борщ

Андрей
0

Написал :)

Ответить

NerdLips King

Андрей
0

Написал)

Ответить

Задний дебаркадер

0

Написал ;)

Ответить

Никита Алфимов

0

Why are we still here? Just to suffer?

Ответить

Андрей Байкалов

0

А возможность перенести аккаунт с iPhone не сделали? 

Ответить

Никита Корниенко

0
Ответить

ЯжПрограммист

0

Ну всё теперь конечно попрёт так попрёт...

Ответить

Rustam Mukhamedyanov

0

посчитали сколько стоит сделать аналог клабхауса https://vc.ru/dev/228936-poschitali-skolko-stoit-razrabotat-analog-klabhausa

Ответить

Sam Beckett

0

Clubhouse? Это кажется что-то что наши деды использовали, да?

Ответить

bezdelny

0

Да вроде подкастов хватает для этого.
Вон, даже главный по технологиям в самой технологичной компании страны из-за того, что на работе делать нечего, уже с десяток лет Радио-Т ведёт и все довольны.

Ответить

Николай

0

Кто-то о нём ещё помнит?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Как в Газпромбанке проводят UX-исследования
Рассказываем, почему исследования полезны всем, кто создает цифровые продукты — и продуктовым командам, и бизнесу
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Корпоративные события на рынке США. Как они влияют на акции
Периодически в компаниях происходят различные корпоративные события, которые могут влиять на цену акций. Рассмотрим наи…
Winstrike
Подписан
Отписаться
Игровой компьютер в клубе: ограниченная оболочка или открытый рабочий стол
Почему управление киберспортивными аренами невозможно без комплексных программных продуктов и как в клубах Winstrike с…

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis Zatsepilin
за день
Ой, ну понабежали кофеманы.... Почему нельзя просто молча пить свою крафтовую санину?
Производители молока попросили Starbucks в России изменить меню — растительные заменители нельзя называть молоком
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Илья Шишкунов

Криптоплатформа BlockFi по…

Илья Политов

Keenetic: роутер не работает с…

Вадим Скопинцев

Pixiko.com — онлайн редактор…

Andronik Amasyan

«Яндекс» подключил доставку…

ilia

Американский медиамагнат Байрон…

умный человек

Американский медиамагнат Байрон…

Илья Шишкунов

Американский медиамагнат Байрон…

Xieergai

Криптоплатформа BlockFi по…

Ideeist Ideeistivich

Оформил рассрочку, но…

Sergey K

Ozon отчитался за квартал…

Alexandre Svergoun

Илон Маск заявил, что Tesla…

3216q114

Минфин США предложил установить…

Фагиз Мавлютов

В Госдуму внесли законопроект…

Виталий Воробьев

«Яндекс» впервые предоставил…

Vl Al

В Госдуму внесли законопроект…

М.Видео-Эльдорадо

Оформил рассрочку, но…

Илья Шишкунов

Криптоплатформа BlockFi по…

Alexandre Svergoun

Илон Маск заявил, что Tesla…

Георгий Хромченко

Tesla упала на 37%: «пузырь…

Алексей Фомин

Американский медиамагнат Байрон…
null