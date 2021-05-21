Пик популярности приложения пришёлся на февраль 2021 года.

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Как и обещала компания, после запуска в США 9 мая, Clubhouse стал доступен и для пользователей из других стран, в том числе из России.

Редактору TJ удалось успешно установить приложение на телефон с Android.

О работе над Android-версией в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе.

Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.