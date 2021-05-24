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Google впервые подала иск к Роскомнадзору Статьи редакции
Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент»
- Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск Google к Роскомнадзору, поданный 23 апреля. Компания просит суд признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу, сообщает «Коммерсантъ».
- Это первый иск Google по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России. По словам представителя юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, раньше она выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
- «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — пояснили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре. В Google от комментариев отказались.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».
- 5 мая за отказ удалить запрещённую в России информацию Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google (ч.2 ст.13.41 КоАП). По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 млн рублей.
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6 комментариев
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РКН:
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А как же наши конституционные поправки о приоритете наших законов над остальными? :)
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О блин, ну наконец то, а то нашли способ «доить» зарубежек и типа ничего им не будет.
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