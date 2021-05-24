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Nazigul Jusupova

Google впервые подала иск к Роскомнадзору Статьи редакции

Компания оспаривает требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент»

  • Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск Google к Роскомнадзору, поданный 23 апреля. Компания просит суд признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу, сообщает «Коммерсантъ».
  • Это первый иск Google по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России. По словам представителя юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, раньше она выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
  • «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — пояснили «Коммерсанту» в Роскомнадзоре. В Google от комментариев отказались.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».
  • 5 мая за отказ удалить запрещённую в России информацию Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Google (ч.2 ст.13.41 КоАП). По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальный штраф, который грозит Google, составляет 20 млн рублей.

#новость #google #роскомнадзор

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6 6 комментариев
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Nikolay Ganin

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Виталий Морозов

Nikolay
0
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Сергей Бачинин

0

А как же наши конституционные поправки о приоритете наших законов над остальными? :)

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Silanser

Сергей
1

Так же как и защита природы в поправках

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Виталий Морозов

0

О блин, ну наконец то, а то нашли способ «доить» зарубежек и типа ничего им не будет.

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Алексей Пашутин

0

Роскомнадзор сдохни

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