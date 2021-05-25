Подписки могут позволить инфлюенсерам продавать доступ к своим эксклюзивным материалам.

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Instagram изучает различные способы облегчить финансовые отношения между подписчиками и создателями контента, рассказал глава компании Адам Моссери в интервью The Information.

Возможность подписаться на какой-то эксклюзивный контент на самом деле кажется более приятной для пользователя, чем просмотр рекламы. Адам Моссери глава Instagram

Моссери отметил, что фонд авторов Instagram «не исключение». Он подобен тем, которые ввели YouTube и Snapchat, чтобы платить людям за создание видео.

«Лично я более оптимистичен и взволнован созданием продуктов монетизации, которые помогут авторам зарабатывать на жизнь в долгосрочной перспективе, чем непосредственно выписывать чеки, но я не против выписывания чеков», — сказал Моссери.

Также глава компании рассказал, что она рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования: от мемов до произведений искусства. NFT — это невзаимозаменяемые токены в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

«Для NFT-художников Instagram — это платформа для демонстрации их работ. Мне нравится идея, что мы сделаем больше в этой сфере», — сказал Моссери.

О деталях подписки и рынка NFT в Instagram он не рассказал.