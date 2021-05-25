Глава Instagram: соцсеть изучает запуск платных подписок и рынок NFT-токенов Статьи редакции
Подписки могут позволить инфлюенсерам продавать доступ к своим эксклюзивным материалам.
Instagram изучает различные способы облегчить финансовые отношения между подписчиками и создателями контента, рассказал глава компании Адам Моссери в интервью The Information.
Моссери отметил, что фонд авторов Instagram «не исключение». Он подобен тем, которые ввели YouTube и Snapchat, чтобы платить людям за создание видео.
«Лично я более оптимистичен и взволнован созданием продуктов монетизации, которые помогут авторам зарабатывать на жизнь в долгосрочной перспективе, чем непосредственно выписывать чеки, но я не против выписывания чеков», — сказал Моссери.
Также глава компании рассказал, что она рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования: от мемов до произведений искусства. NFT — это невзаимозаменяемые токены в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.
«Для NFT-художников Instagram — это платформа для демонстрации их работ. Мне нравится идея, что мы сделаем больше в этой сфере», — сказал Моссери.
О деталях подписки и рынка NFT в Instagram он не рассказал.
- В феврале платную функцию подписок за дополнительный контент Super Follows анонсировал Twitter.
Ха ха). Думаю просто ноготочки и говнобизнес, это и есть предел интересов большей массы пользователей Инстаграм. По крайней мере в СНГ)
Мрачный меч
Да это стереотип и херня полная. В инсте есть совершенно разная аудитория. Понятно, что всякие куклы с пластиковыми рожами и губами на пол лица и тому подобные пользуются популярностью. Но там не только это.
Например, по геометкам или хештегам можно находить интересные места. Там не все так плохо в плане аудитории. А вот Фейсбук упорно превращает эту соцсеть в говно.
Я понимаю, это было мое субъективное ИМХО. А так, конечно нужно смотреть статистику реальную по пользователям в инсте
Сервисами можно пользоваться до того момента, пока они не превращаются в очередной маркетплейс.
OnlyFans уже стоит больше чем Instagram на момент продажи и продолжает расти. Все понимают где деньги.
Откуда ты знаешь стоимость Инстаграм?)
больше чем Instagram на момент(его, Instagram - прим. автора) продажи
Что тут секретного?
Вы сравниваете инсту и онлифанс на момент покупки, правильно?
Сейчас инста стоит на порядок дороже
Подписки могут позволить инфлюенсерам продавать доступ к своим эксклюзивным материалам
ооохх. этот эксклюзивный материал совсем не эксклюзивный по большей части. найти оригинальный, свежий и уникальный контент в интернете в наши дни очень и очень сложно.
Инстаграм уже давным-давно стал площадкой инфо-цыган, поэтому все нововведения только в худшую строну.
Как хорошо, что установил всем своим знакомым приложение инсты без рекламы, и подобного мусора. Чистота и красота
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