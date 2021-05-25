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Соцсети
Nazigul Jusupova

Глава Instagram: соцсеть изучает запуск платных подписок и рынок NFT-токенов Статьи редакции

Подписки могут позволить инфлюенсерам продавать доступ к своим эксклюзивным материалам.

15 15 комментариев
Форум
1125 просмотров

Instagram изучает различные способы облегчить финансовые отношения между подписчиками и создателями контента, рассказал глава компании Адам Моссери в интервью The Information.

Возможность подписаться на какой-то эксклюзивный контент на самом деле кажется более приятной для пользователя, чем просмотр рекламы.

Адам Моссери
глава Instagram

Моссери отметил, что фонд авторов Instagram «не исключение». Он подобен тем, которые ввели YouTube и Snapchat, чтобы платить людям за создание видео.

«Лично я более оптимистичен и взволнован созданием продуктов монетизации, которые помогут авторам зарабатывать на жизнь в долгосрочной перспективе, чем непосредственно выписывать чеки, но я не против выписывания чеков», — сказал Моссери.

Также глава компании рассказал, что она рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования: от мемов до произведений искусства. NFT — это невзаимозаменяемые токены в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга.

«Для NFT-художников Instagram — это платформа для демонстрации их работ. Мне нравится идея, что мы сделаем больше в этой сфере», — сказал Моссери.

О деталях подписки и рынка NFT в Instagram он не рассказал.

  • В феврале платную функцию подписок за дополнительный контент Super Follows анонсировал Twitter.

#instagram #новость

15 15 комментариев
9
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15 комментариев
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Мрачный меч

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Лучше б базовые и очевидные вещи допилили. Например, чтобы реклама не показывалась тем, кто уже подписан.

Или перебанили всякие ноготочки и прочие говнобизнесы, которые засирают все хештеги и геометки.

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Nurken Aitymov

Мрачный
0

Ха ха). Думаю просто ноготочки и говнобизнес, это и есть предел интересов большей массы пользователей Инстаграм. По крайней мере в СНГ)

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Мрачный меч

Nurken
0

Да это стереотип и херня полная. В инсте есть совершенно разная аудитория. Понятно, что всякие куклы с пластиковыми рожами и губами на пол лица и тому подобные пользуются популярностью. Но там не только это. 

Например, по геометкам или хештегам можно находить интересные места. Там не все так плохо в плане аудитории. А вот Фейсбук упорно превращает эту соцсеть в говно.

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Nurken Aitymov

Мрачный
1

Я понимаю, это было мое субъективное ИМХО. А так, конечно нужно смотреть статистику реальную по пользователям в инсте

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Ruslan Fatikhov

3

Новый способ зарабатывания для инфоцыган.

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MVE

1

Сервисами можно пользоваться до того момента, пока они не превращаются в очередной маркетплейс. 

Ответить

Raimond Vladimirov

0

 С NFT по-моему норм идея

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Igor Filippov

0

OnlyFans уже стоит больше чем Instagram на момент продажи и продолжает расти. Все понимают где деньги.

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Алексей Соловьёв

Igor
–1

Откуда ты знаешь стоимость Инстаграм?)

Ответить

Igor Filippov

Алексей
0

 больше чем Instagram на момент(его, Instagram - прим. автора) продажи

Что тут секретного?

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Roman Khegay

Igor
0

Вы сравниваете инсту и онлифанс на момент покупки, правильно?
Сейчас инста стоит на порядок дороже

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Алексей Соловьёв

Igor
–1

Инстаграм — часть фейсбука

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Глеб Кабанов

0

Подписки могут позволить инфлюенсерам продавать доступ к своим эксклюзивным материалам

ооохх. этот эксклюзивный материал совсем не эксклюзивный по большей части. найти оригинальный, свежий и уникальный контент в интернете в наши дни очень и очень сложно. 

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Распутин

0

Инстаграм уже давным-давно стал площадкой инфо-цыган, поэтому все нововведения только в худшую строну.

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Маркетологов к стенке

–3

Как хорошо, что установил всем своим знакомым приложение инсты без рекламы, и подобного мусора. Чистота и красота

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