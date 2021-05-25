За последнее десятилетие наши ленты всё больше наполняются отредактированными, на вид безупречными фотографиями. Когда мы пишем о себе, мы, естественно, хотим делиться только самыми захватывающими моментами нашей жизни. Мы редактируем фотографии и пишем остроумные подписи, пытаясь представить себя в лучшем свете.

В итоге это соревнование за внимание, в котором никто не выигрывает. Чем больше мы листаем ленты, тем больше нам кажется, что мы не дотягиваем. И так по кругу.

Но жизнь состоит из множества неидеальных и идеальных моментов, которые стоит запечатлеть и поделиться ими. Мы создали Poparazzi, чтобы избавить вас от необходимости быть идеальным, делая акцент на людях, с которыми вы находитесь.