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Соцсети
Лиана Липанова

Соцсеть без самолюбования и постановки: в США взлетело приложение Poparazzi для неидеальных фото Статьи редакции

В приложении не приветствуются селфи и отредактированные фотографии, а профиль пользователя создают его друзья.

8 8 комментариев
Форум
1242 просмотров

24 мая приложение для обмена фотографиями Poparazzi заняло первое место в американском App Store — в первый же день официального запуска. Это случилось благодаря списку ожидания в 500 тысяч пользователей, который разработчики набрали благодаря роликам в TikTok.

В Poparazzi профиль пользователя собирается из фото, сделанных другими людьми. Так создатели соцсети хотят сделать «безопасную» и менее эгоцентричную соцсеть.

Соцсеть со «здоровой» атмосферой — без фильтров и комментариев

По задумке создателей приложения, пользователи должны фотографировать только других людей — быть «папарацци» для своих друзей. Первыми в профиле отображаются фотографии, сделанные другими людьми, а на втором плане — то, что снял сам пользователь.

Такая концепция должна «способствовать обмену реальными фотографиями между друзьями» и «сделать социальные сети менее эгоцентричными и более ориентированными на близких людей», цитирует разработчиков Protocol.

За последнее десятилетие наши ленты всё больше наполняются отредактированными, на вид безупречными фотографиями. Когда мы пишем о себе, мы, естественно, хотим делиться только самыми захватывающими моментами нашей жизни. Мы редактируем фотографии и пишем остроумные подписи, пытаясь представить себя в лучшем свете.

В итоге это соревнование за внимание, в котором никто не выигрывает. Чем больше мы листаем ленты, тем больше нам кажется, что мы не дотягиваем. И так по кругу.

Но жизнь состоит из множества неидеальных и идеальных моментов, которые стоит запечатлеть и поделиться ими. Мы создали Poparazzi, чтобы избавить вас от необходимости быть идеальным, делая акцент на людях, с которыми вы находитесь.

команда Poparazzi

У приложения есть и другие особенности, которые направлены на создание «более здоровой» атмосферы в соцсети:

  • Фотографии нельзя редактировать перед публикацией.
  • Нет комментариев — реагировать можно с помощью эмодзи.
  • Нет подписей и хэштегов.
  • Пользователи не видят количество подписчиков друг друга, но видят количество просмотров «попов» (pop) — фотографий, на которые попал человек.
  • Нет возможности переключиться на фронтальную камеру.

Опубликовать фотографию или серию снимков в формате GIF в профиле могут только те авторы, на которых подписан пользователь. Любую фотографию, сделанную другим человеком, можно удалить из своего аккаунта. Сохранится ли фотография в профиле автора фотографии — не уточняется.

Соцсеть также позволяет закрыть аккаунт. В таком случае отмечать пользователя на фотографиях смогут только одобренные аккаунты.

Приложение активно пытается «завируситься»: при загрузке фотографии человека, которого нет в соцсети, но есть в контактах автора фото, Poparazzi отправляет ему сообщение о том, что его фотография была опубликована.

На этапе регистрации, а также во вкладках поиска и уведомлений сервис предлагает отправить приглашение друзьям, предварительно запросив доступ к контактам. Однако в предложенном списке контактов могут быть и те пользователи, которые уже есть в приложении.

Connor V. @ConnorVO
When you get into the app, it appears that they already follow your contacts that are in the app.

Pretty smart because you want people to have content, but it could lead to a pretty noisy experience if you automatically follow dozens of people you don’t care about. https://t.co/l43LlsPC20
«Когда вы регистрируесь, вы автоматически подписываетесь на людей из своего списка контактов. Умно, но может привести к подпискам на множество людей, на которых вам наплевать»

Аккаунт можно удалить в настройках. Вместе с ним удалятся и все фотографии в профиле.

Продвижение в TikTok

Poparazzi находится в открытом доступе, но пока доступно только для iOS. Команда сервиса работает над версией для Android, но точных сроков не называет.

Команда тестировала сервис несколько месяцев. Для этого разработчики набрали 10 тысяч пользователей за несколько дней в TikTok — им пользуется основная аудитория Poparazzi, пишет Ван Оойен.

Первое видео в официальном аккаунте Poparazzi вышло 3 февраля 2021 года, уже 8 февраля команда благодарила пользователей за скачивание бета-версии приложения.

Аккаунт Poparazzi в TikTok

К моменту официального запуска Poparazzi получило 500 тысяч заявок на предустановку. Всё это время сервис продолжал продвигаться в TikTok: команда снимала видеоролики в стиле соцсети, сравнивала Poparazzi с Instagram и делала акцент на «здоровой» атмосфере.

Ролики сервиса набрали десятки тысяч просмотров, максимально — 1,1 млн.

Аккаунт Poparazzi в TikTok

Уже сейчас в соцсети размещено более 100 тысяч фотографий, говорят авторы.

Аккаунт Poparazzi в TikTok

Создатели — из списка американского Forbes 30 under 30

Приложение разработала компания TTYL из Лос-Анджелеса, которую возглавляют братья Алекс и Остин Ма из списка американского Forbes 30 under 30.

Среди их приложений — аудиосоцсеть TTYL, приложение для отправки видеотекстов Typo и другие соцсети. По данным Crunchbase, компания основана в 2018 году. Тогда же она привлекла посевной раунд в размере $2 млн под руководством фонда Floodgate Fund.

Аналитик венчурного фонда SignalFire и бывший редактор TechCrunch Джош Констин назвал Poparazzi «идеальным приложением для Hot Vaxx Summer» — лета, когда люди после прививок начнут чаще встречаться.

Американские инвесторы шутят, что фонд Andreessen Horowitz, который в том числе инвестирует в громкие соцсети вроде ClubHouse, должен немедленно предложить компании деньги.

delian 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 @zebulgar
ok so I've been studying the laws of physics that govern VC investing

and as far as I can tell, according to those laws, @andrewchen needs to offer poparazzi a term sheet within the next 18 hours or else gravity goes upside-down

Ощущение новизны может быстро исчезнуть

Констин в своей колонке о Poparazzi пишет, что будущее соцсетей — за взаимодействием пользователей. Обмен сообщениями, комментариями и создание контента друг для друга, как в Poparazzi, могут помочь почувствовать себя более социальными, а пассивный скроллинг в существующих соцсетях создаёт ощущение изолированности.

Несмотря на это, ощущение новизны от того, что профиль пополняется чужими фотографиями, быстро пройдёт, считает Ван Оойен. Кроме того, он полагает, что люди всё равно хотят быть знаменитыми и тщательно редактировать свои фотографии, а Poparazzi не даёт такой возможности.

Сами создатели позиционируют соцсеть как закрытое сообщество со здоровой атмосферой и без конкуренции — но это плохо сочетается со счётчиком просмотров на фотографиях и возможностью искать других пользователей, говорит Ван Оойен.

«На их месте я бы либо ориентировался на узкий круг друзей, либо, наоборот, сосредоточился на максимальном распространении в стиле TikTok. Сейчас они находятся в промежуточном положении», — написал Ван Оойен. Он также назвал Poparazzi «самой умной» соцсетью, созданной за последнее время.

Поколение Z наконец-то стало достойным поколением, готовым публиковать нефильтрованные изображения.

Коннор Ван Оойен
сооснователь New Social Investing Company

Джош Констин отмечает, что в приложении есть спорные UX-решения. Например, в основной ленте отображаются фотографии всех пользователей, которые есть в телефонной книге. Среди них могут быть люди, за которыми может быть «неловко» следить, отмечает аналитик.

По мнению Констина, приложение должно предоставить пользователям возможность фильтровать контакты, прежде чем подписываться на них, а не просто блокировать отдельные профили.

Кроме того, приложение просит поставить оценку сразу после запуска — это может показаться агрессивным и неконструктивным, пишет Констин.

#сервисы

8 8 комментариев
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victor

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дичь какая то

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Антон Геер

victor
1

Зумеры изобрели проявку пленки хозяином фотика и демонстрацию фоток кому угодно. Четакова?

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Nur

victor
0

Почему?

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victor

Nur
0

да потому что очередной бестолковый хайпопроект с идеей притянутой за уши, только для того чтобы бабок от инвесторов поднять, ещё и идеологии какой-то панапридумали 

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Get Money

victor
1

Миллиард сам себя не сделает... Нужны инвесторы 😂

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Nur

victor
0

Значит инста лучше по вашему)? Я сам не юзаю инст. И этот проект вроде не плох

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victor

Nur
0

и я не пользуюсь инстой поэтому тоже хз  😅

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Антон Шаповалов

0

Изобрели Вконтакте 2010х годов)

Стена будет?)

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