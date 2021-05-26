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Соцсети
Таня Боброва

Facebook, Twitter и другие должны локализовать данные российских пользователей в России до 1 июля — Роскомнадзор Статьи редакции

Регулятор уже штрафовал соцсети за отказ соблюдать российское законодательство.

  • Об обязанности зарубежных соцсетей разместить базы данных в стране заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, его слова передаёт ТАСС. Какие последуют санкции, регулятор не уточнил.
  • Роскомнадзор регулярно предъявляет соцсетям претензии по вопросу хранения данных россиян в России. Например, в феврале 2020 года Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей.
  • В апреле 2021 года регулятор дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая, чтобы ответить на отправленный им запрос о локализации баз данных их российских пользователей. Если вопрос останется без ответа, ведомство грозит штрафами от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.
  • С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новость #facebook #twitter

1010 просмотров
29 29 комментариев
2
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29 комментариев
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Глеб Варганов

8

«Должны», «запретить», «заблокируют» и т д это слова, с которых начинаются новости моего дня)

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Sergei Zotov

Глеб
9

это единственное, что умеют придумывать законодатели такого сверхдержавного государства

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MyTxtWebPage

Sergei
1

При этом у них почти нет слов "разработать", "полюбить" и на худой конец "заморозить"

Ответить

Alexander Veber

MyTxtWe…
5

Ну хз

Ответить

MyTxtWebPage

Alexand…
0

Заморозить в значении "временно перестать разрабатывать"

Ответить

Alexander Veber

MyTxtWe…
0

Не "сокращение населения", а "временно перестала разрабатывать детей"

Звучит неплохо, да

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Михаил Качалов

MyTxtWe…
0

у них почти нет слов "разработать", "полюбить"

- бойтесь своих желаний! Опасаюсь что если государство меня "полюбит", то "разрабатывать" мне придется где то  на северах или, в лучшем случае, в "научной роте"

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Sergei Zotov

MyTxtWe…
0

Про "разработать" я уверен, что это даже плюс. Ведь разрабатывать можно и очко

Ответить

Sergei Zotov

1

Проживающие в России люди должны озаботиться заведением VPN до 1 июля, чтобы точно иметь доступ к Facebook, Twitter, Google и другим сайтам — не Роскомнадзор

поставил "не", потому что вспомнил, что есть всякие законы о клевете, лол, кто их знает. Тяжело живется нынче

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Alexander Veber

Sergei
11

Возьму удар ответственности на себя и заявлю - Роскомнадзор это контора бездельников, глупцов и просто бесполезная растрата народных денег. Этот госорган можно распустить сегодня и никто не заметит.

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Sergei Zotov

Alexander
3

Восхищаюсь Вашей отвагой!

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B. B.

3

для фанов Telegram, заметьте, что телеги в списке нет, значит, там уже всё локализовали)

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Андрей Иванов

B.
0

"И другие" тебя не смущает?

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Футбольный торшер

2

эти миллионы мизерная часть капитализации компанией ( капиталы у них в миллиардах долларов сша ) . поэтому вы не получите данные

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Небольшой жёлтый робот

1

Вагнер и в ркн уже

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Sergei Zotov

Небольшой
1

РКН под "Полет валькирий" банит сайты

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Комментарий удален

Vladislav S

1

Боже, локализуй пожалуйста всех сотрудников роскомнадзора 

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Алексей Афанасьев

1

Милош Вагнер исконно русское имя... Ебнуться можно

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Комментарий удален

Mr Nobody

0

Сосать

Ответить

Василий

0

Опять - двадцать пять. Вроде с принятием 149 закона уже требовали. Тогда к требованию отнеслись без уважения. Чую, в этот раз тоже самое будет.

Ответить

Женя Марчев

0

У меня какое-то дежа-вю, что это все ходит по кругу, по кругу... 

Ответить

Denis Kolodin

0

А инфраструктура есть для этого? Кадры локальные? Желания одного мало, они может и сами не против разместить.

Ответить

Aleksey

Denis
–1

Ну, нельзя людей безосновательно оскорблять - с какого перепугу им вдруг захочется размещать свое оборудование и сотрудников в Верхней Вольте с ракетами?

Ответить

Александр Св-Ко

Denis
–2

ты серьезно считаешь что при наличии VK,OK и тому подобных Yandex не найдется квалифицированных кадров? Это же не Украина какая-нибудь

Ответить

Aleksey

Александр
0

Аааа... Конечно, не Украина - ближе к Венесуэле, Беларуси и Кубе (хотя вот Куба движется в противополжном направлении). 

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Комментарий удален

Дмитрий

0

Постоянно одно и тоже, каждый день новости про гугл, твитер и фейсбук и штрафные санкции.

Ответить

Alex X

0

Подскажите хороший ВПН)

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Ivan Zenkov

Alex
0

Их заблокируют. Покупай VPS, ставь туда WireGuard и пользуйся. Но, а так mullvad.net и protonvpn неплохие

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Alex X

Ivan
0

я как раз хотел купить платное оффлайн ПО, но не очень в нем разбираюсь. Про впс почитаю, спасибо

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