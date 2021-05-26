Facebook, Twitter и другие должны локализовать данные российских пользователей в России до 1 июля — Роскомнадзор Статьи редакции
Регулятор уже штрафовал соцсети за отказ соблюдать российское законодательство.
- Об обязанности зарубежных соцсетей разместить базы данных в стране заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, его слова передаёт ТАСС. Какие последуют санкции, регулятор не уточнил.
- Роскомнадзор регулярно предъявляет соцсетям претензии по вопросу хранения данных россиян в России. Например, в феврале 2020 года Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей.
- В апреле 2021 года регулятор дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая, чтобы ответить на отправленный им запрос о локализации баз данных их российских пользователей. Если вопрос останется без ответа, ведомство грозит штрафами от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.
- С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
«Должны», «запретить», «заблокируют» и т д это слова, с которых начинаются новости моего дня)
это единственное, что умеют придумывать законодатели такого сверхдержавного государства
При этом у них почти нет слов "разработать", "полюбить" и на худой конец "заморозить"
Ну хз
Заморозить в значении "временно перестать разрабатывать"
Не "сокращение населения", а "временно перестала разрабатывать детей"
Звучит неплохо, да
у них почти нет слов "разработать", "полюбить"
- бойтесь своих желаний! Опасаюсь что если государство меня "полюбит", то "разрабатывать" мне придется где то на северах или, в лучшем случае, в "научной роте"
Про "разработать" я уверен, что это даже плюс. Ведь разрабатывать можно и очко
Проживающие в России люди должны озаботиться заведением VPN до 1 июля, чтобы точно иметь доступ к Facebook, Twitter, Google и другим сайтам — не Роскомнадзор
поставил "не", потому что вспомнил, что есть всякие законы о клевете, лол, кто их знает. Тяжело живется нынче
Возьму удар ответственности на себя и заявлю - Роскомнадзор это контора бездельников, глупцов и просто бесполезная растрата народных денег. Этот госорган можно распустить сегодня и никто не заметит.
для фанов Telegram, заметьте, что телеги в списке нет, значит, там уже всё локализовали)
Вагнер и в ркн уже
Милош Вагнер исконно русское имя... Ебнуться можно
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Опять - двадцать пять. Вроде с принятием 149 закона уже требовали. Тогда к требованию отнеслись без уважения. Чую, в этот раз тоже самое будет.
А инфраструктура есть для этого? Кадры локальные? Желания одного мало, они может и сами не против разместить.
ты серьезно считаешь что при наличии VK,OK и тому подобных Yandex не найдется квалифицированных кадров? Это же не Украина какая-нибудь
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Постоянно одно и тоже, каждый день новости про гугл, твитер и фейсбук и штрафные санкции.
Подскажите хороший ВПН)
Их заблокируют. Покупай VPS, ставь туда WireGuard и пользуйся. Но, а так mullvad.net и protonvpn неплохие
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