Показ лайков можно будет настроить для отдельных публикаций или определённых пользователей.

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Обновление появится в ближайшие дни, говорится в совместном релизе соцсетей. Отображение лайков можно будет настраивать для каждой публикации, либо отключить их для всей своей ленты.

Кроме того, можно настроить, у каких пользователей будут видны лайки и количество просмотров под постами — у всех, ни у кого, только у тех, на кого подписан автор.

Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков в апреле 2021 года — пользователи могли выбрать, видеть их или нет. Так соцсети хотели помочь снизить социальное давление.

Кроме того, после тестов Instagram в сотрудничестве с экспертами создал гайд с советами, как справиться с социальным давлением в интернете.

Instagram также тестировал другие варианты, которые могли бы уменьшить давление на пользователей — например, скрытие количества подписчиков. Это привело к негативному эффекту, так как новые пользователи соцсети смотрят чужих подписчиков, чтобы настроить свою ленту, пишет Bloomberg.