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Соцсети
Евгения Евсеева

Facebook и Instagram разрешили пользователям скрывать лайки — в своих и чужих публикациях Статьи редакции

Показ лайков можно будет настроить для отдельных публикаций или определённых пользователей.

19 19 комментариев
Форум
1111 просмотров

Обновление появится в ближайшие дни, говорится в совместном релизе соцсетей. Отображение лайков можно будет настраивать для каждой публикации, либо отключить их для всей своей ленты.

Кроме того, можно настроить, у каких пользователей будут видны лайки и количество просмотров под постами — у всех, ни у кого, только у тех, на кого подписан автор.

Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков в апреле 2021 года — пользователи могли выбрать, видеть их или нет. Так соцсети хотели помочь снизить социальное давление.

Кроме того, после тестов Instagram в сотрудничестве с экспертами создал гайд с советами, как справиться с социальным давлением в интернете.

Instagram также тестировал другие варианты, которые могли бы уменьшить давление на пользователей — например, скрытие количества подписчиков. Это привело к негативному эффекту, так как новые пользователи соцсети смотрят чужих подписчиков, чтобы настроить свою ленту, пишет Bloomberg.

В 2019 году Instagram начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков.

#новость #instagram #facebook

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Голодный бинокль

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Ого, они дали пользователям выбор?

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Федор Чеботарев

Голодный
4

Это иллюзия, расслабьтесь  

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KSA

Федор
0

Ого, они дали пользователям иллюзию! 

Ответить

Михаил

3

А, как теперь инстасамки будут перед друг другом вые… Как им теперь понять, как себя подороже продать?

Ответить

Антон Ковойцев

Михаил
0

не им, а рекламодателям

Ответить

Родион Галанев

Михаил
0

Они не будут скрывать лайки

Ответить

Анна Григорьева

3

Такс и на чем теперь телкам ловить своих парней?!

Ответить

Родион Галанев

Анна
0

По старинке. По женскому волосу на одежде, по следам губной помады, по всплывающим тестикулам в ванне и пр.

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Lev Bakharev

2

Надеюсь следующий этап будет - вкл/выкл дизлайк постов
Ну сколько еще можно ждать???!!! =)

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Ruslan Saidov

0

Наконец-то начну ставить лайки

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Федор Чеботарев

Ruslan
2

А я перестану наконец

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MyTxtWebPage

Ruslan
0

В каком смысле

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Марк Климов

0

Значит теперь вместо накрутки лайков, комментариев и подписчиков будет достаточно только комментариев и подписчиков. Мирок фальшивых звёзд инстаграма всё чудеснее.

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Fyodor

0

Теперь никто не увидит, что мне никто не ставит лайки.

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Родион Галанев

Fyodor
0

Мама наверняка ставит, а ты именно этот факт и хочешь скрыть ;)

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Fyodor

Родион
0

Не ставит.

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Комментарий удален

Andrew Belov

0

кажется, что те, кто беспокоится за лайки, ща впадет еще в большее состояние тревожности) 

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Родион Галанев

0

Пока не сделают дизлайки, в инстаграм не вернусь

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MyTxtWebPage

–1

Свобода лайков. Какое совпадение!

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