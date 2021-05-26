Facebook и Instagram разрешили пользователям скрывать лайки — в своих и чужих публикациях Статьи редакции
Показ лайков можно будет настроить для отдельных публикаций или определённых пользователей.
Обновление появится в ближайшие дни, говорится в совместном релизе соцсетей. Отображение лайков можно будет настраивать для каждой публикации, либо отключить их для всей своей ленты.
Кроме того, можно настроить, у каких пользователей будут видны лайки и количество просмотров под постами — у всех, ни у кого, только у тех, на кого подписан автор.
Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков в апреле 2021 года — пользователи могли выбрать, видеть их или нет. Так соцсети хотели помочь снизить социальное давление.
Кроме того, после тестов Instagram в сотрудничестве с экспертами создал гайд с советами, как справиться с социальным давлением в интернете.
Instagram также тестировал другие варианты, которые могли бы уменьшить давление на пользователей — например, скрытие количества подписчиков. Это привело к негативному эффекту, так как новые пользователи соцсети смотрят чужих подписчиков, чтобы настроить свою ленту, пишет Bloomberg.
В 2019 году Instagram начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков.
Это иллюзия, расслабьтесь
А, как теперь инстасамки будут перед друг другом вые… Как им теперь понять, как себя подороже продать?
Такс и на чем теперь телкам ловить своих парней?!
По старинке. По женскому волосу на одежде, по следам губной помады, по всплывающим тестикулам в ванне и пр.
Надеюсь следующий этап будет - вкл/выкл дизлайк постов
Ну сколько еще можно ждать???!!! =)
Наконец-то начну ставить лайки
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Значит теперь вместо накрутки лайков, комментариев и подписчиков будет достаточно только комментариев и подписчиков. Мирок фальшивых звёзд инстаграма всё чудеснее.
Теперь никто не увидит, что мне никто не ставит лайки.
Мама наверняка ставит, а ты именно этот факт и хочешь скрыть ;)
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кажется, что те, кто беспокоится за лайки, ща впадет еще в большее состояние тревожности)
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