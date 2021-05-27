Соцсети
Nazigul Jusupova

Суд Москвы оштрафовал ​Twitter на 19 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

Соцсеть оштрафовали по шести административным делам.

Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП, и назначил штраф в 3 млн рублей, пишет РБК.

Ещё по двум делам соцсеть оштрафована на 4 млн и на 2,5 млн рублей. Суд рассматривает шесть исков к Twitter. Общая сумма штрафов может вырасти до 24 млн рублей, сообщали в суде.

Обновлено в 14:30. Суд оштрафовал Twitter на 19 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». В общей сложности, с учетом предыдущих штрафов, Twitter должен выплатить 27,9 млн рублей.
  • 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
  • 2 апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.
  • 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном. Тогда ведомство «положительно оценило усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».

#новость #twitter

1249 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Mariya Belokopytova

20

Москва нашла новый источник доходов?)

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MyTxtWebPage

Mariya
3

Не москвичи зажрались, а госМосквы

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MyTxtWebPage

MyTxtWebPage
0

Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роскомнадзора"

Ответить

Vladislav Stan

Mariya
0

фсбня нашла новый источник упоения вседозволенностью

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Vladislav Stan

11

Кровососы никак не успокоятся. Пока все не будут в кандалах, фсбня и дед не остановятся

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Дмитрий Дмитриев

Vladislav
–19

Я правильно понял, что ты недоволен тем, что государство потребовало удалить детскую порнографию?

Ответить

Денис Давыдов

Дмитрий
8

Пруфы, что не удалили именно ссылки на ДП, или ...?

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Dmitriy Dorian

Денис
9

Какие пруфы, вы что? Он же патриотичный и высоконравственный отец семейства, всецело доверяющий российским судебным и надзорным системам! :)

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Dmitriy
–1

Там три решения по трем разным случаям. Где заявление Твиттера, что детской порнографии не было и российский суд счет за порно какую-то другую картинку? Ну хорошо, удали спорную картинку по теме детской порнографии и бодайся по политическим материалам, если все дело в этом. В чем проблема? Ты какой пруф вообще хочешь увидеть? В каком виде?

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Vladislav Stan

Дмитрий
6

Ой, да все ради детей. 

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Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

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Комментарий удален

Комментарий удален

MEGAtraXXXer666

Дмитрий
3

Знаешь сколько расследований проводят по факту обнаружения таких материалов? Ведь каждый запечатлённый акт - преступление. Или главное удалить?

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Дмитрий Дмитриев

MEGAtra…
–7

Каждый факт - стопроцентная уголовка! Каждое надо расследовать. И удалять по первому же требованию! Разве кто-то определял приоритеты, что главное, а что второстепенное? Или ты за то, чтобы это все висело в сети пока не расследуют? В чем смысл комментария твоего?

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Vladislav Stan

Дмитрий
8

А Вконтакте и Однокласники надо в уголовку, где по первому запросу все?  У тебя какой-то нездоровый бзик на  тему детской порнографии. Заметь, даже в статье названы три причины, а ты вцепился в детское порно 

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Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Murat Oshroev

Дмитрий
4

Как вы надоели своей методичкой про детскую порнографию. Все прекрасно знают, какой именно контент потребовали удалить и это не порно, а видео про дворцы и богатую жизнь бедных чинуш

Ответить

Dmitriy Dorian

Дмитрий
1

Приведите факты, доказывающие, что требовалось удалить именно детскую порнографию. 

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Dmitriy
0

Уже надо приводить пруфы, что суд требовал удалить конкретные метариалы, если в новости написано именно про эти материалы??? 😳 Так можно вообще уже написать - приведите факты, что вы вообще существуете...

Ответить

Fyodor

Vladislav
0

Почему у вас в подписках 14 спящих ботов без единого сообщения? 

upd минусаторы, сами посмотрите. Пачка зареганных одним днём аккаунтов без сообщений.

Ответить

Vladislav Stan

Fyodor
3

Потому что я работаю на массонов. К сожалению, иностранные братья в ложе не смогли разобраться в русских именах и категории пола и накрутили что попало. 

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Канищев Максим

Fyodor
0

Потому что. Голову иногда надо включать.

Ответить

Fyodor

Канищев
0

У вас ещё больше. Я не понимаю, что это?

Ответить

Vladislav Stan

Fyodor
1

Заговор. В один день они все активируются и уничтожат россиюшку. То что Инспектор их не удаляет, явно свидетельствует, что он с ними(нами) заодно.

Ответить

Fyodor

Vladisl…
0

Неужели нельзя нормально ответить? 

Ответить

Vladislav Stan

Fyodor
1

ну набег был какой-то в марте, боже мой

Ответить

Fyodor

Vladisl…
0

Так бы и сказали сразу. Правда ж странно выглядит.

Ответить

Vladislav

Fyodor
1

ну тут как с детским порно) кто ищет тот найдет)

Ответить

Fyodor

Vladisl…
0

Пока мне еще не удавалось наткнуться на детское порно в сети. Может не там хожу.

Ответить

Канищев

Fyodor
0

В твиттере пробывали искать?

Ответить

Fyodor

Канищев
0

Нет. Может подкинете ссылочку, если уж знаете где искать.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Fyodor
0

Это мне вопрос? :)))

Ответить

Дмитрий Баданин

9

Интересное у судьи участка 422 Тимура Савельевича формируется портфолио:

Telegram на общую сумму в 5 млн рублей
TikTok на 2,6 млн рублей
Twitter на 8,9 млн рублей
Facebook на ₽26 млн за отказ удалять видео в поддержку Навального
Google на 6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Похоже, нашел себя
https://sud.ru/id289119

Вахрамеев Тимур Савельевич (судья)
Вахрамеев Тимур Савельевич (судья)
sud.ru
Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Согласно 1.8 КоАП РФ мне пока непонятен вопрос нахождения судьи на своём посту. Правонарушение не совершено на территории РФ. Судья при подготовке к делу не изъявил желания проверить это.

Ответить

Канищев Максим

Дмитрий
0

И тут каким-то гастерами пользуются 

Ответить

Михаил Б

4

Скоро твиттерским можно будет и срок впаять за участие в деятельности нежелательной организации Twitter Inc. 

Ответить

Ar AbduRashid

Михаил
1

ИноСМИ 😁

Ответить

Julia Eronina

3

"Живии, ИТ, живии"...

Ответить

MyTxtWebPage

Julia
0

#Роскомнадзорверниденьгитвитеру

Ответить

Marina Dv

3

Как хорошо, что всегда есть альтернативный источник дохода и можно самим ничего не производить.

Ответить

Илья Шишкунов

–7

Жаль, что другие правительства не хотят выжигать эту помойку 

Ответить

Murat Oshroev

Илья
3

Мне Твиттер показывает сообщения рбк, cnn, bbc и иногда яшина. Вам - детское порно. 

Есть вопросики, правда? ))

Ответить

LolKekNet

Илья
0

да, запретить свободу слова по всему миру, ввести военный режим, и все компании мира признать экстремистскими организациями!

вот тогда заживем

Ответить

Канищев Максим

LolKekNet
1

То-то в Америке свобода слова. Бан везде трампа и swj нападки на несогласных все показали.

Ответить

Илья Шишкунов

LolKekNet
–1

Ожидаемо, со стороны кажется, что я топлю за цензуру и запреты, когда говорю о  необходимости давления на Твиттер, но всё куда проще - Твиттер это и есть площадка для цензуры и запретов, которая взяла всех своих пользователей в заложники, получая деньги от политиков вмешивается в общественную жизнь с сотнями "трендов", которые по факту контролируются модерацией
Причём не важно, кто будет платить - условный Путин или условный африканский диктатор - площадка уже стала предвзятой, пошла против свободы слова, а значит правильнее будет ее задавить, чем пытаться перекупать из стороны в сторону, честно, не особо хочется ни текущей cancel culture, ни китайского коммунизма 
По сути - Твиттер сейчас это не площадка для обсуждений, это место для старта социальных конфликтов и агрессии по отношению к группам людей по их взглядам, полу, национальности, цвету кожи, сексуальной ориентации и.т.д 
Такой себе электронный гестапо

Ответить

Dmitriy Dorian

Илья
0

К счастью, другим (да и нашему) правительствам пофиг на мнение бота. :)

Ответить

Илья Шишкунов

Dmitriy
0

Когда человек не стесняется отказаться от анонимности, то это не всегда бот 

Ответить

Микола Петюх

2

ТВИТЕР ТАКОЙ:

Ответить

Giorgiy Kiladze

2

Пытаться нагнуть компанию такого уровня штрафами в 9.5млн рублей = жопу пальцем пугать. Что за стадо клоунов 🤡

Ответить

Регина

Giorgiy
0

Им главное денег сорвать))

Ответить

Максим Мишин

Giorgiy
0

222 млн долларов у них чистая прибыль за прошлый год. При этом 192 млн юзеров, львиная доля из США. 
Из РФ 300-500 тысяч пользователей всего, цена за рекламу в долларах копеечная. Так что относительно рекламных доходов рунета нормально оштрафовали. А если следующий штраф 24млн будет, то это уже вполне ощутимо.

Ответить

Хлоргексидин

Максим
0

222 млн долларов чистая прибыль у твиттера? Ничего не путаешь?

Ответить

Микола Петюх

Хлоргек…
0

Что тебя удивляет?
Так и есть

Ответить

Ar AbduRashid

1

Мне вот крайне интересно.
Штрафы выписывают стабильно, да.
А их, эти самые штрафы, оплачивают или болт большой кладут?

Ответить

Сергей Милосердов

0

Да хватит уже а

Ответить

Кигхриль Vselensky

0

У твиттера нет юрлица в россии, что они там штрафуют?

Ответить

Михаил Б

Кигхриль
0

Они призвали на неделе все зарубежные IT открыть представительства в РФ, и для затравки сразу обложили их штрафами, как был намекая: "а может ну его этот российский рынок нафиг, а?"

Ответить

El'murza Alchakov

0

И что толку? Заблочат так же как телеграмм? Заблокировав самих себя

Ответить

Nikolay Ganin

0

Твиттер в ответ запустил программу верификации, в том числе в РФ.
Сейчас важные дяди в пиджаках пойдут свои аккаунты верифицировать, а потом снова штрафовать.

Ответить

Комментарий удален

Backend Gleb

0

А кто то верит в запрет этих сервисов в РФ. Зачем запрещать, то, что может выделить бюджет на какую-нибудь Владимирскую область ?

Ответить

MyTxtWebPage

–2

Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роском надзора"

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