Суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции
Соцсеть оштрафовали по шести административным делам.
Таганский районный суд Москвы признал Twitter виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП, и назначил штраф в 3 млн рублей, пишет РБК.
Ещё по двум делам соцсеть оштрафована на 4 млн и на 2,5 млн рублей. Суд рассматривает шесть исков к Twitter. Общая сумма штрафов может вырасти до 24 млн рублей, сообщали в суде.
- 10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter, так как компания не удалила ссылки на противоправный контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, с детской порнографией и о наркотиках.
- 2 апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.
- 17 мая ведомство отменило «замедление» Twitter в проводном интернете, оставив на мобильном. Тогда ведомство «положительно оценило усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».
Москва нашла новый источник доходов?)
Не москвичи зажрались, а госМосквы
Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роскомнадзора"
Кровососы никак не успокоятся. Пока все не будут в кандалах, фсбня и дед не остановятся
Я правильно понял, что ты недоволен тем, что государство потребовало удалить детскую порнографию?
Пруфы, что не удалили именно ссылки на ДП, или ...?
Какие пруфы, вы что? Он же патриотичный и высоконравственный отец семейства, всецело доверяющий российским судебным и надзорным системам! :)
Там три решения по трем разным случаям. Где заявление Твиттера, что детской порнографии не было и российский суд счет за порно какую-то другую картинку? Ну хорошо, удали спорную картинку по теме детской порнографии и бодайся по политическим материалам, если все дело в этом. В чем проблема? Ты какой пруф вообще хочешь увидеть? В каком виде?
Ой, да все ради детей.
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Знаешь сколько расследований проводят по факту обнаружения таких материалов? Ведь каждый запечатлённый акт - преступление. Или главное удалить?
Каждый факт - стопроцентная уголовка! Каждое надо расследовать. И удалять по первому же требованию! Разве кто-то определял приоритеты, что главное, а что второстепенное? Или ты за то, чтобы это все висело в сети пока не расследуют? В чем смысл комментария твоего?
А Вконтакте и Однокласники надо в уголовку, где по первому запросу все? У тебя какой-то нездоровый бзик на тему детской порнографии. Заметь, даже в статье названы три причины, а ты вцепился в детское порно
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Как вы надоели своей методичкой про детскую порнографию. Все прекрасно знают, какой именно контент потребовали удалить и это не порно, а видео про дворцы и богатую жизнь бедных чинуш
Приведите факты, доказывающие, что требовалось удалить именно детскую порнографию.
Уже надо приводить пруфы, что суд требовал удалить конкретные метариалы, если в новости написано именно про эти материалы??? 😳 Так можно вообще уже написать - приведите факты, что вы вообще существуете...
Потому что я работаю на массонов. К сожалению, иностранные братья в ложе не смогли разобраться в русских именах и категории пола и накрутили что попало.
Потому что. Голову иногда надо включать.
Заговор. В один день они все активируются и уничтожат россиюшку. То что Инспектор их не удаляет, явно свидетельствует, что он с ними(нами) заодно.
ну набег был какой-то в марте, боже мой
Интересное у судьи участка 422 Тимура Савельевича формируется портфолио:
Telegram на общую сумму в 5 млн рублей
TikTok на 2,6 млн рублей
Twitter на 8,9 млн рублей
Facebook на ₽26 млн за отказ удалять видео в поддержку Навального
Google на 6 млн руб. за неудаление запрещенного контента
Похоже, нашел себя
https://sud.ru/id289119
Согласно 1.8 КоАП РФ мне пока непонятен вопрос нахождения судьи на своём посту. Правонарушение не совершено на территории РФ. Судья при подготовке к делу не изъявил желания проверить это.
Скоро твиттерским можно будет и срок впаять за участие в деятельности нежелательной организации Twitter Inc.
"Живии, ИТ, живии"...
Как хорошо, что всегда есть альтернативный источник дохода и можно самим ничего не производить.
Жаль, что другие правительства не хотят выжигать эту помойку
Мне Твиттер показывает сообщения рбк, cnn, bbc и иногда яшина. Вам - детское порно.
Есть вопросики, правда? ))
То-то в Америке свобода слова. Бан везде трампа и swj нападки на несогласных все показали.
Ожидаемо, со стороны кажется, что я топлю за цензуру и запреты, когда говорю о необходимости давления на Твиттер, но всё куда проще - Твиттер это и есть площадка для цензуры и запретов, которая взяла всех своих пользователей в заложники, получая деньги от политиков вмешивается в общественную жизнь с сотнями "трендов", которые по факту контролируются модерацией
Причём не важно, кто будет платить - условный Путин или условный африканский диктатор - площадка уже стала предвзятой, пошла против свободы слова, а значит правильнее будет ее задавить, чем пытаться перекупать из стороны в сторону, честно, не особо хочется ни текущей cancel culture, ни китайского коммунизма
По сути - Твиттер сейчас это не площадка для обсуждений, это место для старта социальных конфликтов и агрессии по отношению к группам людей по их взглядам, полу, национальности, цвету кожи, сексуальной ориентации и.т.д
Такой себе электронный гестапо
К счастью, другим (да и нашему) правительствам пофиг на мнение бота. :)
Когда человек не стесняется отказаться от анонимности, то это не всегда бот
Пытаться нагнуть компанию такого уровня штрафами в 9.5млн рублей = жопу пальцем пугать. Что за стадо клоунов 🤡
222 млн долларов у них чистая прибыль за прошлый год. При этом 192 млн юзеров, львиная доля из США.
Из РФ 300-500 тысяч пользователей всего, цена за рекламу в долларах копеечная. Так что относительно рекламных доходов рунета нормально оштрафовали. А если следующий штраф 24млн будет, то это уже вполне ощутимо.
222 млн долларов чистая прибыль у твиттера? Ничего не путаешь?
Мне вот крайне интересно.
Штрафы выписывают стабильно, да.
А их, эти самые штрафы, оплачивают или болт большой кладут?
У твиттера нет юрлица в россии, что они там штрафуют?
Твиттер в ответ запустил программу верификации, в том числе в РФ.
Сейчас важные дяди в пиджаках пойдут свои аккаунты верифицировать, а потом снова штрафовать.
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А кто то верит в запрет этих сервисов в РФ. Зачем запрещать, то, что может выделить бюджет на какую-нибудь Владимирскую область ?
Если меня через 10 лет спросят, что произошло в мае 2021, я отвечу, чуть слыша: "Суд оштрафовал твитер, ФБ, google и дозвался до роском надзора"
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