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Соцсети
Nazigul Jusupova

Twitter начала тестировать платную подписку с выбором цвета иконки приложения и другими функциями за 269 рублей в месяц Статьи редакции

Также можно сохранять в закладки и отменять отправленные твиты.

32 32 комментария
Форум
1578 просмотров

Twitter Blue предлагает разноцветные темы и иконки приложения, рассказала исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, которая для тестирования стала первым платным подписчиком Twitter Blue. О том, что Twitter собирается выпустить платную версию за $2,99 в месяц, она сообщила 15 мая.

Платные подписчики смогут изменить цвет приложения, который по умолчанию синий, на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый. Также существуют разные версии иконки приложения: розовый, пурпурный, зеленый, оранжевый, черный, традиционный синий, а также значки с синими и фиолетовыми полосами.

Twitter Blue Джейн Манчун Вонг

Подтверждение Вонг пришло через официальную страницу приложения Twitter в App Store, где теперь указано, что в приложении есть платная версия Twitter Blue. Редактор vc.ru также заметил, что на странице Twitter в магазине приложений появилась отметка о Twitter Blue — она стоит 269 рублей в месяц.

Платные подписчики также смогут сохранять твиты в закладках, отменять отправленные твиты и иметь доступ к режиму чтения, который превращает длинные цепочки в «легко читаемый текст».

В начале мая Twitter купила Scroll — сервис позволяет пользователям за $5 в месяц просматривать контент на сайтах-партнёрах без рекламы. «Это подтверждение того, что Twitter Blue (или другие уровни) будет включать в себя удобное чтение новостей», — написала Вонг. Но в комментариях к записи о подписке она написала, что ещё не заметила сокращения рекламы.

#twitter #новость

32 32 комментария
8
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32 комментария
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Артём Гущин

15

ВНИМАНИЕ!!! начиная с 1.06 Twitter станет платным. Ты можешь предотвратить это. Пошли это сообщение 20 членам твоего контактного списка. Это не является шуткой (источник www.twitter.com) Если ты послал сообщение 20 людям, ты получишь электронное письмо и твой значок станет красным.

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Денис Романенко

Артём
3

Я не до конца понял, куда член отправить надо?

Ответить

Громадный корабль

Денис
0

В п**ду

Ответить

NEFORMAT 13

7

А кому это нужно?

Ответить

Roman Kuznetsov

NEFORMAT
14

чтобы закончились шутки типа "почему еще Твиттер бесплатный"

Ответить

Евгений Бв

NEFORMAT
1

Твиттер бесплатный то нахрен никому не упёрся, а за деньги то и тем более))

Ответить

Евгений Степанченко

Евгений
0

твиттер лучшая соцсеть так-то

Ответить

Артём Гущин

Евгений
1

лучший файлообменник)

Ответить

Angel Vivaldi

7

Странно что нет радужной иконки и иконки BLM... непорядок!

Ответить

work tasks

Angel
11

Предлагаете сделать их "по умолчанию", а возможность замены на что-то нормальное включить в подписку?

Ответить

Владислав Мещеряков

work
0

Боюсь, что это один из следующих апдейтов

Ответить

Angel Vivaldi

work
0

это прям пять!!!

Ответить

Максим Михайлов

7

Джек Дорси: я никогда не разрешу редактировать твиты

Твиттерские: а за сто баксов?

ДД: 🥴

Ответить

Илья Микеев

Максим
1
Ответить

Максим Борзов

4

За 269 рублей в месяц можно получить красивую розовую иконку и особую отметку в таргете системы "платежеспособный баран, откручиваем ему любую рекламу, даже говна с позолотой". 

Ответить

Артём Гущин

Максим
1

реклама говна с позолотой откручивается всем пользователям интернета, независимо от иконки твиттера)

Ответить

new_comment

4

исследовательница приложений

отличная работа

Ответить

Raimond Vladimirov

new_comment
0

Познавать глубинные тайны твиттера:)

Ответить

Глеб Варганов

2

Довольно странная подписка и на мой взгляд абсолютно бесполезная. За 3 бакса сменить цвет иконки? Хм…

Было бы логично отключение промотируемых твитов в ленту, или если совсем тяжко полезные фичи придумать - на лишние 20-30 символов увеличить длину твита. То есть у подписки ведь должно быть какое то преимущество перед бесплатными пользователями. Иначе это просто донаты в Твиттер)

Ответить

Ruslan Sharapov

Глеб
1

Попробуйте прочитать материал дальше заголовка.
Платные подписчики также смогут сохранять твиты в закладках, отменять отправленные твиты и иметь доступ к режиму чтения, который превращает длинные цепочки в «легко читаемый текст».

В начале мая Twitter купила Scroll — сервис позволяет пользователям за $5 в месяц просматривать контент на сайтах-партнёрах без рекламы. «Это подтверждение того, что Twitter Blue (или другие уровни) будет включать в себя удобное чтение новостей», — написала Вонг. Но в комментариях к записи о подписке она написала, что ещё не заметила сокращения рекламы.

Ответить

Глеб Варганов

Ruslan
1

Я прочитал до публикации комментария, но отвечу Вам более подробно.

Закладки и сейчас есть, на них внимание не обратил. По поводу отмены опубликованных твитов, не вижу разницы с удалением твита, которая есть сейчас, пока не дали более подробного объяснения. Так что на данный момент считаю подписку для себя бесполезной.

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Название как бы намекает…

Ответить

Павел Кристалл

MEGAtraXXXer666
3

Что пользователь голубой гыгыгыгыы 

Ответить

Тот самый партизан

Павел
1

Скрепно! 

Ответить

Michael Nick

1

Он и бесплатный не нужен )

Ответить

Alex

1

Иконки хуёнки цветики семицветики... пришло поколение розовых парниковых детишек))

психиатров туда вызовите кто-нибудь

Ответить

Кирилл Баскус

0

Не хватает платных стикеров

Ответить

Никита

0

Самая бесполезная соц. сеть. Зачем он нужен, когда есть тот же убогий фейсбук, в котором и так вся америка почему-то сидит

Ответить

lakoros

Никита
0

Довольно удобная соц сеть. Многие люди пишут именно там  Маск и пр.
Инстаграм вот говно. Для текста непригоден, видео убогое, фото только крохотные.

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Aleksei PRIIMAK

0
Ответить

Дмитрий Трифонов

0

все пользователи твитера 

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Lightning1707

0

Писец, деньги из воздуха на лохах делают, чтобы у них было не как у всех. Остановите планету, я сойду.

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