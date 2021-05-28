Также можно сохранять в закладки и отменять отправленные твиты.

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Twitter Blue предлагает разноцветные темы и иконки приложения, рассказала исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, которая для тестирования стала первым платным подписчиком Twitter Blue. О том, что Twitter собирается выпустить платную версию за $2,99 в месяц, она сообщила 15 мая.

Платные подписчики смогут изменить цвет приложения, который по умолчанию синий, на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый. Также существуют разные версии иконки приложения: розовый, пурпурный, зеленый, оранжевый, черный, традиционный синий, а также значки с синими и фиолетовыми полосами.

Twitter Blue Джейн Манчун Вонг

Подтверждение Вонг пришло через официальную страницу приложения Twitter в App Store, где теперь указано, что в приложении есть платная версия Twitter Blue. Редактор vc.ru также заметил, что на странице Twitter в магазине приложений появилась отметка о Twitter Blue — она стоит 269 рублей в месяц.

Платные подписчики также смогут сохранять твиты в закладках, отменять отправленные твиты и иметь доступ к режиму чтения, который превращает длинные цепочки в «легко читаемый текст».