Twitter начала тестировать платную подписку с выбором цвета иконки приложения и другими функциями за 269 рублей в месяц Статьи редакции
Также можно сохранять в закладки и отменять отправленные твиты.
Twitter Blue предлагает разноцветные темы и иконки приложения, рассказала исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, которая для тестирования стала первым платным подписчиком Twitter Blue. О том, что Twitter собирается выпустить платную версию за $2,99 в месяц, она сообщила 15 мая.
Платные подписчики смогут изменить цвет приложения, который по умолчанию синий, на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый. Также существуют разные версии иконки приложения: розовый, пурпурный, зеленый, оранжевый, черный, традиционный синий, а также значки с синими и фиолетовыми полосами.
Подтверждение Вонг пришло через официальную страницу приложения Twitter в App Store, где теперь указано, что в приложении есть платная версия Twitter Blue. Редактор vc.ru также заметил, что на странице Twitter в магазине приложений появилась отметка о Twitter Blue — она стоит 269 рублей в месяц.
Платные подписчики также смогут сохранять твиты в закладках, отменять отправленные твиты и иметь доступ к режиму чтения, который превращает длинные цепочки в «легко читаемый текст».
В начале мая Twitter купила Scroll — сервис позволяет пользователям за $5 в месяц просматривать контент на сайтах-партнёрах без рекламы. «Это подтверждение того, что Twitter Blue (или другие уровни) будет включать в себя удобное чтение новостей», — написала Вонг. Но в комментариях к записи о подписке она написала, что ещё не заметила сокращения рекламы.
ВНИМАНИЕ!!! начиная с 1.06 Twitter станет платным. Ты можешь предотвратить это. Пошли это сообщение 20 членам твоего контактного списка. Это не является шуткой (источник www.twitter.com) Если ты послал сообщение 20 людям, ты получишь электронное письмо и твой значок станет красным.
Я не до конца понял, куда член отправить надо?
А кому это нужно?
Твиттер бесплатный то нахрен никому не упёрся, а за деньги то и тем более))
твиттер лучшая соцсеть так-то
Странно что нет радужной иконки и иконки BLM... непорядок!
Предлагаете сделать их "по умолчанию", а возможность замены на что-то нормальное включить в подписку?
Джек Дорси: я никогда не разрешу редактировать твиты
Твиттерские: а за сто баксов?
ДД: 🥴
За 269 рублей в месяц можно получить красивую розовую иконку и особую отметку в таргете системы "платежеспособный баран, откручиваем ему любую рекламу, даже говна с позолотой".
реклама говна с позолотой откручивается всем пользователям интернета, независимо от иконки твиттера)
исследовательница приложений
отличная работа
Довольно странная подписка и на мой взгляд абсолютно бесполезная. За 3 бакса сменить цвет иконки? Хм…
Было бы логично отключение промотируемых твитов в ленту, или если совсем тяжко полезные фичи придумать - на лишние 20-30 символов увеличить длину твита. То есть у подписки ведь должно быть какое то преимущество перед бесплатными пользователями. Иначе это просто донаты в Твиттер)
Попробуйте прочитать материал дальше заголовка.
Платные подписчики также смогут сохранять твиты в закладках, отменять отправленные твиты и иметь доступ к режиму чтения, который превращает длинные цепочки в «легко читаемый текст».
В начале мая Twitter купила Scroll — сервис позволяет пользователям за $5 в месяц просматривать контент на сайтах-партнёрах без рекламы. «Это подтверждение того, что Twitter Blue (или другие уровни) будет включать в себя удобное чтение новостей», — написала Вонг. Но в комментариях к записи о подписке она написала, что ещё не заметила сокращения рекламы.
Я прочитал до публикации комментария, но отвечу Вам более подробно.
Закладки и сейчас есть, на них внимание не обратил. По поводу отмены опубликованных твитов, не вижу разницы с удалением твита, которая есть сейчас, пока не дали более подробного объяснения. Так что на данный момент считаю подписку для себя бесполезной.
Название как бы намекает…
Что пользователь голубой гыгыгыгыы
Иконки хуёнки цветики семицветики... пришло поколение розовых парниковых детишек))
психиатров туда вызовите кто-нибудь
Самая бесполезная соц. сеть. Зачем он нужен, когда есть тот же убогий фейсбук, в котором и так вся америка почему-то сидит
Писец, деньги из воздуха на лохах делают, чтобы у них было не как у всех. Остановите планету, я сойду.
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