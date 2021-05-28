Соцсети
Маша Цепелева

Инвесторы оценили соцсеть с «неидеальными фото» Poparazzi в более $100 млн через четыре дня после запуска — Forbes Статьи редакции

Приложение против селфи и отредактированных снимков, а профиль пользователя создают его друзья.

  • Разработчики Poparazzi собираются привлечь $15-20 млн от фонда Benchmark Capital, а компанию могут оценить в $100 млн, сообщают близкие к сделке источники Forbes. Ранее Benchmark инвестировала в Snap, Twitter и Uber. Основатели соцсети Алекс и Остин Ма отказались от комментариев.
  • Другой источник уточнил, что Benchmark готова инвестировать $13,5 млн за 10% Poparazzi, тогда оценка компании вырастет до $135 млн.
  • Перед запуском бета-тестирования Poparazzi привлекла $2 млн для начального финансирования.
  • В первый день официального запуска 24 мая Poparazzi возглавила американский App Store. В списке ожидания были 500 тысяч пользователей, которых разработчики набрали благодаря роликам в TikTok.
  • Главная идея приложения — пользователи загружают фотографий не себя, а друзей. Страница человека создаётся автоматически из этих фотографий. Доступ к списку контактов при регистрации позволяет автоматически подписываются на знакомых, которые есть в приложении.
Соцсеть без самолюбования и постановки: в США…
В приложении не приветствуются селфи и отредактированные фотографии, а профиль пользователя…
vc.ru

#новость #poparazzi

1100 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Амидв Ваджранга

4

Бум криптовалют, ICO, NFT - пузырь, скам. Выходит соцсетка, через 4 дня ее оценивают в 0.1 млрд $. Вы не понимаете, это другое! 🤦‍♂️

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Eugene

0

Есть вообще интересные конструктивные соцсети?
Там где ищут друзей по интересам, сотрудников?

Тик ток, инста, папараци, тиндер, хорнет - это все красиво, конечно, сексуально. Но весьма поверхностно. Хочется чего-то поинтереснее, а?

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Владимир Владимир

Eugene
3

hh.ru?🤷🏻‍♂️

Ответить

Владислав Рогов

Владимир
2

Крутая соцсеть, заполняешь профиль, потом тебя ищут будущие друзья, иногда даже деньги за дружбу платят, только работать заставляют.

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Eugene

Владимир
0

Спасибо. Еще, пожалуйста. Возможно что-то более творческое.
Здорово же развивать социальный конструктив.

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Сергей Подгорный

Eugene
0

Сорян братишка, но соцсети не заменят тебе реальную жизнь. Но всё что ты описал больше похоже на онлайн игру, где люди знакомятся, решают общие задачи, женятся.

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Николай Демидов

–5
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Сергей Янзин

Николай
1

Колян, проснись, ты спамишь!

Ответить

Артур

Николай
0

?

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Damir Saifullin

0

Интересно как будет проходить модерация. Вот уж где могут быть нарушения приватности

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Авиационный самолет

0

Не взлетит, ИМХО. Слишком уж спорная идея. В лучшем случае вирусный эффект на старте и через полгода-год увядание.

Я просто не думаю, что есть много людей, которые бы хотели, чтобы их фото загружали другие люди.

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Виктор Веснов

0

Еще еду пусть запретят фоткать и тиктоки постить

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Иван Замятин

0

Было классно, если бы делил описание - по каким критериям делают оценку. Не только к этому проекту, а в принципе. Не понятно из чего складывается оценка. С потолка, с оборота платящих, с количества активных юзеров (если из них, то из каких параметров образовалась цена за юзера). 

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Fyodor

0

профиль пользователя создают его друзья

Однажды знакомые в баре завели мне инстаграм и ради шутки выкладывали фото со мной снятые пока я не видел. А могли бы стартап замутить.
Я бы не сказал, что у меня вызывает восторг концепция, когда кто-то другой выкладывает без разрешения чужие фотографии.

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