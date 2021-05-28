Инвесторы оценили соцсеть с «неидеальными фото» Poparazzi в более $100 млн через четыре дня после запуска — Forbes Статьи редакции
Приложение против селфи и отредактированных снимков, а профиль пользователя создают его друзья.
- Разработчики Poparazzi собираются привлечь $15-20 млн от фонда Benchmark Capital, а компанию могут оценить в $100 млн, сообщают близкие к сделке источники Forbes. Ранее Benchmark инвестировала в Snap, Twitter и Uber. Основатели соцсети Алекс и Остин Ма отказались от комментариев.
- Другой источник уточнил, что Benchmark готова инвестировать $13,5 млн за 10% Poparazzi, тогда оценка компании вырастет до $135 млн.
- Перед запуском бета-тестирования Poparazzi привлекла $2 млн для начального финансирования.
- В первый день официального запуска 24 мая Poparazzi возглавила американский App Store. В списке ожидания были 500 тысяч пользователей, которых разработчики набрали благодаря роликам в TikTok.
- Главная идея приложения — пользователи загружают фотографий не себя, а друзей. Страница человека создаётся автоматически из этих фотографий. Доступ к списку контактов при регистрации позволяет автоматически подписываются на знакомых, которые есть в приложении.
Бум криптовалют, ICO, NFT - пузырь, скам. Выходит соцсетка, через 4 дня ее оценивают в 0.1 млрд $. Вы не понимаете, это другое! 🤦♂️
Есть вообще интересные конструктивные соцсети?
Там где ищут друзей по интересам, сотрудников?
Тик ток, инста, папараци, тиндер, хорнет - это все красиво, конечно, сексуально. Но весьма поверхностно. Хочется чего-то поинтереснее, а?
hh.ru?🤷🏻♂️
Крутая соцсеть, заполняешь профиль, потом тебя ищут будущие друзья, иногда даже деньги за дружбу платят, только работать заставляют.
Сорян братишка, но соцсети не заменят тебе реальную жизнь. Но всё что ты описал больше похоже на онлайн игру, где люди знакомятся, решают общие задачи, женятся.
Интересно как будет проходить модерация. Вот уж где могут быть нарушения приватности
Было классно, если бы делил описание - по каким критериям делают оценку. Не только к этому проекту, а в принципе. Не понятно из чего складывается оценка. С потолка, с оборота платящих, с количества активных юзеров (если из них, то из каких параметров образовалась цена за юзера).
профиль пользователя создают его друзья
Однажды знакомые в баре завели мне инстаграм и ради шутки выкладывали фото со мной снятые пока я не видел. А могли бы стартап замутить.
Я бы не сказал, что у меня вызывает восторг концепция, когда кто-то другой выкладывает без разрешения чужие фотографии.
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