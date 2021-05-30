Соцсети
Лиана Липанова

WhatsApp передумал ограничивать функции аккаунтов, которые не приняли новые правила мессенджера Статьи редакции

Ранее компания предупреждала, что такие пользователи не смогут читать и писать сообщения.

  • WhatsApp принял такое решение после обсуждения с властями и защитниками конфиденциальности. Изменение правил вызвало критику по всему миру.
  • «У нас нет планов ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление. Вместо этого мы будем продолжать напоминать пользователям об обновлении, а также о тех случаях, когда люди решают использовать соответствующие дополнительные функции, такие как общение с компанией, получающей поддержку от Facebook», — цитирует TheNextWeb компанию.
  • Впервые об изменении правил компания сообщила в январе и планировала обновить их 8 февраля. Из-за критики мессенджер отложил срок до 15 мая.
  • Теперь WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook, чтобы предоставить пользователям новые возможности для общения с компаниями.
WhatsApp ограничит аккаунты, которые не примут…
Если пользователь не примет правила и после 15 мая, через время его аккаунт удалят.
vc.ru

#whatsapp #facebook

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