WhatsApp передумал ограничивать функции аккаунтов, которые не приняли новые правила мессенджера Статьи редакции
Ранее компания предупреждала, что такие пользователи не смогут читать и писать сообщения.
- WhatsApp принял такое решение после обсуждения с властями и защитниками конфиденциальности. Изменение правил вызвало критику по всему миру.
- «У нас нет планов ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление. Вместо этого мы будем продолжать напоминать пользователям об обновлении, а также о тех случаях, когда люди решают использовать соответствующие дополнительные функции, такие как общение с компанией, получающей поддержку от Facebook», — цитирует TheNextWeb компанию.
- Впервые об изменении правил компания сообщила в январе и планировала обновить их 8 февраля. Из-за критики мессенджер отложил срок до 15 мая.
- Теперь WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook, чтобы предоставить пользователям новые возможности для общения с компаниями.
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