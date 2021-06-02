Ксения Собчак: «Поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста 🤷‍♀Четыре вида меню — и честно говоря, звучит все не очень».