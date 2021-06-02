Что происходит на петербургском экономическом форуме — фото и видео Статьи редакции
Робот-пёс, цветочный Гагарин и бутылка чиваса за 900 тысяч.
Со 2 по 5 июня в петербургском «Экспофоруме» проходит 24-й Петербургский международный экономический форум, который из-за пандемии в 2021 году посетят всего 5000 участников.
Собрали фото и видео, которые публикуют в соцсетях участники.
2 июня
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Блядцкий цирк на наши налоги. Еще и с тиктокером, который два слова связать не может
Свежий Петя
О да. Еще и чувак какой-то альфабанковский с ним фотается иногда ))) O tempora, o mores!
Жиробесие в которое гармонично встроился шнурок.
Понты перед друг другом за счёт бюджета, а малый бизнес курит в стороне... бамбук)))))
Что-то мне подсказывает, что дальше все будет хорошо. Не буду писать дальше, я же не иноагент)))
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