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Соцсети
Виктория Степанова

Что происходит на петербургском экономическом форуме — фото и видео Статьи редакции

Робот-пёс, цветочный Гагарин и бутылка чиваса за 900 тысяч.

8 8 комментариев
1435 просмотров

Со 2 по 5 июня в петербургском «Экспофоруме» проходит 24-й Петербургский международный экономический форум, который из-за пандемии в 2021 году посетят всего 5000 участников.

Собрали фото и видео, которые публикуют в соцсетях участники.

2 июня

Форум креативного бизнеса

Дебют блогера Дани Милохина на ПМЭФ
Сергей Шнуров: «Милохин как святой дух на службе — упоминается каждые пять минут». «TikTok — это продукт китайской разведки»

Стенды

Свой стенд компании «Уралхим» и «Уралкалий» посвятили 60-летию со дня полёта в космос Юрия Гагарина. Портрет космонавта сделан из живых цветов
Глава Международного агентства суверенного развития Константин Малофеев гордится, что у них «самый русский стенд» на форуме
polina nikolskaya @reporter_polina
деловая повестка, которую мы заслужили. #пмэф https://t.co/0ZnbnYcTBN
Стенд Генпрокуратуры РФ
«Газпром нефть» сделала стенд с цифровыми двойниками участников форума Telegram-канал «Нецифровая экономика»
Николай Евдокимов @Nextster
Стенд "Почты России" на ПМЭФ.

Крайне сомнительное оформление - создается ощущение хаоса и бардака с доставкой у логистического оператора. Переборщили с креативом. https://t.co/XPknThhth9

Новинки

Робот Kawasaki, который управляется жестами и выдаёт участникам форума игрушки от «1С»
Робот-пёс от «ЭР-Телеком», робот-врач от «РЖД Медицины» и дезинфектор от «Сбера»
Новый трамвай «Корсар» от «СберЛизинга» и компании «Транспортные системы»
Телеканал 360° @360tv
И еще немного развлечений с полей ПМЭФ. https://t.co/kFH0lFJU19
Роботизированный аэрохоккей от «1С»
Электрический седан EQS от Mercedes

Развлечения

Ксения Собчак: «Поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста 🤷‍♀Четыре вида меню — и честно говоря, звучит все не очень». Telegram-канал «Кровавая барыня»
Камчатский краб Юрий предсказывает приток инвестиций в регион
Участники панели позируют для тиктока Дани Милохина
Материал будет дополняться в течение всего форума.

#пмэф2021 #экспофорум #блогеры #соцсети

8 8 комментариев
2
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8 комментариев
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Allestor Krei

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Блядцкий цирк на наши налоги. Еще и с тиктокером, который два слова связать не может

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Свежий Петя

Allestor
0

О да. Еще и чувак какой-то альфабанковский с ним фотается иногда ))) O tempora, o mores!

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Александ Есть

6

Жиробесие в которое гармонично встроился шнурок.

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Roman Kats

Александ
0

Шнурок продукт алкоголизма

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Klen.line

6

Понты перед друг другом за счёт бюджета, а малый бизнес курит в стороне... бамбук))))) 

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Evgenii Evgenii

6

Какая экономика - такой и форум.

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Klen.line

5

Что-то мне подсказывает, что дальше все будет хорошо. Не буду писать дальше, я же не иноагент))) 

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Serge Sokolov

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Ряженные роботами еще не пошли?

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