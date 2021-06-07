Соцсеть BeReal для обмена фотографиями в реальном времени готовится привлечь $30 млн от Accel и других — источники Статьи редакции
Приложение присылает уведомление, после чего пользователь должен за две минуты сделать снимок — иначе нельзя смотреть фотографии друзей.
Разработчики французского приложения BeReal подписали документы об условиях сделки, после которой сервис получит $30 млн от фондов Andreessen Horowitz, Accel и DST Global Юрия Мильнера, об этом написал бывший журналист Bloomberg Эрик Ньюкомер со ссылкой на источники. Оценка компании выросла до $150 млн.
На момент написания заметки в DTS Global не ответили на вопросы vc.ru о подробностях возможной сделки.
Приложение BeReal создал француз Алексис Баррейя в 2020 году. До этого он работал продюсером в GoPro и внештатным iOS-разработчиком.
BeReal работает на Android и iOS. Приложение отправляет уведомление пользователям в одно и то же время. Они должны сделать снимок на фронтальную и заднюю камеру за две минуты. Те, кто не опубликует снимок, не увидит публикации друзей за день.
Пока BeReal популярно только во Франции, больше всего пользователя из Парижа и Лиона, но активно распространяется в Бельгии, пишет Ньюкомер. Главным инструментом продвижения стал TikTok. По данным SensorTower, с января по май количество скачиваний выросло с девяти тысяч до 212 тысяч раз.
После первых инвестиций в команде разработки появилось пять новых специалистов, и штат вырос до семи человек, сообщают источники журналиста. Компания готовит BeReal для выхода на международный рынок.
- В мае 2020 года другая соцсеть Poparazzi хотела привлечь $15-20 млн, и через четыре дня после запуска компанию оценили более чем в $100 млн, сообщали источники Forbes. В приложении пользователи загружают фотографий не себя, а друзей. Страница человека создаётся автоматически из этих фотографий.
Мы только в poparazzi начали постить, а тут ещё bereal
так актуальные идеи всегда гроздями выходят, все копируют,
думаю в мире уже штук 20 таких сделали за последний месяц )
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