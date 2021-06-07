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Соцсети
Маша Цепелева

Соцсеть BeReal для обмена фотографиями в реальном времени готовится привлечь $30 млн от Accel и других — источники Статьи редакции

Приложение присылает уведомление, после чего пользователь должен за две минуты сделать снимок — иначе нельзя смотреть фотографии друзей.

6 6 комментариев
875 просмотров

Разработчики французского приложения BeReal подписали документы об условиях сделки, после которой сервис получит $30 млн от фондов Andreessen Horowitz, Accel и DST Global Юрия Мильнера, об этом написал бывший журналист Bloomberg Эрик Ньюкомер со ссылкой на источники. Оценка компании выросла до $150 млн.

На момент написания заметки в DTS Global не ответили на вопросы vc.ru о подробностях возможной сделки.

Фото в ленте приложения BeReal

Приложение BeReal создал француз Алексис Баррейя в 2020 году. До этого он работал продюсером в GoPro и внештатным iOS-разработчиком.

BeReal работает на Android и iOS. Приложение отправляет уведомление пользователям в одно и то же время. Они должны сделать снимок на фронтальную и заднюю камеру за две минуты. Те, кто не опубликует снимок, не увидит публикации друзей за день.

Пока BeReal популярно только во Франции, больше всего пользователя из Парижа и Лиона, но активно распространяется в Бельгии, пишет Ньюкомер. Главным инструментом продвижения стал TikTok. По данным SensorTower, с января по май количество скачиваний выросло с девяти тысяч до 212 тысяч раз.

Количество скачиваний BeReal с января 2020 года по май 2021 года SensorTower

После первых инвестиций в команде разработки появилось пять новых специалистов, и штат вырос до семи человек, сообщают источники журналиста. Компания готовит BeReal для выхода на международный рынок.

  • В мае 2020 года другая соцсеть Poparazzi хотела привлечь $15-20 млн, и через четыре дня после запуска компанию оценили более чем в $100 млн, сообщали источники Forbes. В приложении пользователи загружают фотографий не себя, а друзей. Страница человека создаётся автоматически из этих фотографий.

#новость #приложения #bereal

6 6 комментариев
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Садовый хот-дог

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Те, кто не опубликует снимок, не увидит публикации друзей за день.

- Вот это заявка на победу.

Приложение присылает уведомление, после чего пользователь должен за две минуты сделать снимок — иначе нельзя смотреть фотографии друзей.

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Yury Kotov

0

Мы только в poparazzi начали постить, а тут ещё bereal

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Artemida Svet

Yury
0

так актуальные идеи всегда гроздями выходят, все копируют,
думаю в мире уже штук 20 таких сделали за последний месяц )

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Raimond Vladimirov

0

Похоже новая волна соцсетей пошла

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Skynett

0

Успеть за 2 минуты

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Последовательный Мурод

0

Загадка от Жака Фреско. У вас есть 30 секунд.

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