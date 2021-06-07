Приложение присылает уведомление, после чего пользователь должен за две минуты сделать снимок — иначе нельзя смотреть фотографии друзей.

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Разработчики французского приложения BeReal подписали документы об условиях сделки, после которой сервис получит $30 млн от фондов Andreessen Horowitz, Accel и DST Global Юрия Мильнера, об этом написал бывший журналист Bloomberg Эрик Ньюкомер со ссылкой на источники. Оценка компании выросла до $150 млн.

На момент написания заметки в DTS Global не ответили на вопросы vc.ru о подробностях возможной сделки.

Фото в ленте приложения BeReal

Приложение BeReal создал француз Алексис Баррейя в 2020 году. До этого он работал продюсером в GoPro и внештатным iOS-разработчиком.

BeReal работает на Android и iOS. Приложение отправляет уведомление пользователям в одно и то же время. Они должны сделать снимок на фронтальную и заднюю камеру за две минуты. Те, кто не опубликует снимок, не увидит публикации друзей за день.

Пока BeReal популярно только во Франции, больше всего пользователя из Парижа и Лиона, но активно распространяется в Бельгии, пишет Ньюкомер. Главным инструментом продвижения стал TikTok. По данным SensorTower, с января по май количество скачиваний выросло с девяти тысяч до 212 тысяч раз.

Количество скачиваний BeReal с января 2020 года по май 2021 года SensorTower

После первых инвестиций в команде разработки появилось пять новых специалистов, и штат вырос до семи человек, сообщают источники журналиста. Компания готовит BeReal для выхода на международный рынок.