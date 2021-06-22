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Соцсети
Евгения Евсеева

Instagram запустил в России музыку в «Историях» — функцию ждали с 2018 года Статьи редакции

Чтобы добавить музыку, нужно к фото или видео прикрепить специальный стикер и выбрать аудио из библиотеки песен.

9 9 комментариев
1228 просмотров

Российские пользователи Instagram теперь могут добавить музыку к «историям». Нужно выбрать фото или видео, а затем прикрепить специальный стикер. Официально о запуске функции не объявили, но она появилась некоторых пользователей, в том числе у редакторов TJ.

Чтобы добавить музыку в «Истории», надо снять или загрузить фото или видео и прикрепить стикер «Музыка». После соцсеть предложит найти любую песню и выбрать нужный фрагмент — в библиотеке треков доступны как русскоязычные песни, так и зарубежные.

TJ

Если у песни есть текст — он появится на экране. Пользователи могут изменить его стиль или добавить анимацию в стиле караоке.

TJ

Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи, а на следующий день представитель Facebook назвал появление музыки в Instagram в России ошибкой, которую уже исправили.

#новость #instagram #facebook

9 9 комментариев
12
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9 комментариев
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Christina Saponenko

3

Потом опять скажут - ошибка

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chatwin rimona

0
$::@livestream:Czech Republic vs England Live…
$::@livestream:Czech Republic vs England Live Broadcast: Czech Republic vs England Live: Czech…
staging.worldvision.in
&gt;&gt; ##Hrvatska Škotska uživo gledati…
&gt;&gt; ##Hrvatska Škotska uživo gledati &gt;Hrvatska Škotska gledati: Hrvatska Škotska uživo…
staging.worldvision.in
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Иван Шеметов

chatwin
2

Ты думаешь мы вас не уничтожим? 

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Ilya Brin

Иван
0
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Комментарий удален

Комментарий удален

Chr Chr

0

Надеюсь, Hi-Fi?

Ответить

Kirill Kulagin

Chr
0

Седьмой лепесток ?

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Αлексей Μихеев

0

появление  ̶м̶у̶з̶ы̶к̶и̶ ̶в̶ ̶   Instagram в России ошибкой, которую не исправили

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TEMICH

0

Да, работает эта штука. Попробовал, прикольно.

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Mohidul Islam

–1

adasefrsesfer
http://calseedling.com/ove/video-eur-scotland-v-croatia-live-fr01.html?ref=vc.ru
http://calseedling.com/ove/video-euro-cze-v-eng-liv-en01.html?ref=vc.ru
http://calseedling.com/ove/video-euro-scot-v-crot-liv01.html?ref=vc.ru

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