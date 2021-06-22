Чтобы добавить музыку, нужно к фото или видео прикрепить специальный стикер и выбрать аудио из библиотеки песен.

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Российские пользователи Instagram теперь могут добавить музыку к «историям». Нужно выбрать фото или видео, а затем прикрепить специальный стикер. Официально о запуске функции не объявили, но она появилась некоторых пользователей, в том числе у редакторов TJ.

Чтобы добавить музыку в «Истории», надо снять или загрузить фото или видео и прикрепить стикер «Музыка». После соцсеть предложит найти любую песню и выбрать нужный фрагмент — в библиотеке треков доступны как русскоязычные песни, так и зарубежные.

TJ

Если у песни есть текст — он появится на экране. Пользователи могут изменить его стиль или добавить анимацию в стиле караоке.

TJ