Instagram запустил в России музыку в «Историях» — функцию ждали с 2018 года Статьи редакции
Чтобы добавить музыку, нужно к фото или видео прикрепить специальный стикер и выбрать аудио из библиотеки песен.
Российские пользователи Instagram теперь могут добавить музыку к «историям». Нужно выбрать фото или видео, а затем прикрепить специальный стикер. Официально о запуске функции не объявили, но она появилась некоторых пользователей, в том числе у редакторов TJ.
Чтобы добавить музыку в «Истории», надо снять или загрузить фото или видео и прикрепить стикер «Музыка». После соцсеть предложит найти любую песню и выбрать нужный фрагмент — в библиотеке треков доступны как русскоязычные песни, так и зарубежные.
Если у песни есть текст — он появится на экране. Пользователи могут изменить его стиль или добавить анимацию в стиле караоке.
Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи, а на следующий день представитель Facebook назвал появление музыки в Instagram в России ошибкой, которую уже исправили.
Комментарий удален
Комментарий удален
Надеюсь, Hi-Fi?
появление ̶м̶у̶з̶ы̶к̶и̶ ̶в̶ ̶ Instagram в России ошибкой, которую не исправили
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