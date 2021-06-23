Facebook протестирует визуальный поиск для рекомендации покупок по фото в Instagram в 2021 году Статьи редакции
Алгоритмы будут определять одежду, обувь, косметику и другие товары на фото и предлагать похожие в коммерческих аккаунтах.
- Facebook начала разработку технологии визуального поиска в Instagram, которая будет предлагать для покупки вещи, похожие на те, что пользователь видел в соцсети.
- Позже с помощью визуального поиска Instagram будет при наведении камеры на вещь предлагать подобную.
- Также в Facebook появится функция «виртуальной примерки». Каталог продуктов с дополненной реальностью можно будет добавить в кампанию через рекламный кабинет.
- Тестирование новых функций в Instagram начнется в 2021 году. Визуальный поиск уже есть в Snapchat и Pinterest.
- В марте 2021 года Instagram запустил в России функцию Shopping, через которую компании могут отмечать товары в постах и продавать их.
- В 2020 году рынок онлайн-покупок одежды и обуви в России вырос на 35%, общий объём продаж составил 382 млрд рублей.
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