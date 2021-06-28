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Соцсети
Маша Цепелева

Как посты попадают в рекомендации и «теневой бан»: глава Instagram объяснил работу алгоритмов соцсети Статьи редакции

Система определяет рейтинг интереса постов по данным пользователей и авторов, на их основе составляет прогнозы и формирует ленту.

5 5 комментариев
190 просмотров

Глава Instagram Адам Моссери опубликовал видео, в котором объяснил работу алгоритмов.

«В 2010 году Instagram был хронологической лентой из квадратных фотографий. В 2016 году мы заметили, что люди пропускают 70% контента, на который подписаны. Поэтому мы решили изменить систему, чтобы пользователи видели только самое интересное. В Instagram используется множество алгоритмов», — так Моссери начал описывать систему.

Ранжирование в ленте и «Историях»

Система определяет, какой пост показать пользователю, на основе разных факторов:

  • Система оценивает посты всех аккаунтов, на которые подписан пользователь.
  • Рейтинг интереса для пользователя строится на информации о посте и авторе: опубликовано фото или видео, сколько лайков, насколько близко пользователь знаком с автором, что автор публиковал раньше, на какие посты чаще всего реагирует пользователь, как часто реагировал на контент автора, сколько времени пост удерживает внимание пользователя, как часто пользователь уходит из постов автора в профиль.
  • Время публикации поста — не самый важный критерий, поэтому лента приблизительно хронологическая.

Ранжирование в рекомендациях

Система определяет группы тем, которые могут быть интересны пользователям по нескольким критериям:

  • Какие обычно посты пользователь лайкает и какими делится.
  • Если вы подписаны на популярный кулинарный аккаунт, система сравнивает, как много человек, которые тоже на него подписаны лайкают другой кулинарный аккаунт, и если много — могут порекомендовать его вам.
  • Также система анализирует информацию о посте и его авторе, историю взаимодействий пользователя с аккаунтом автора, активность пользователя с разными типами контента.
  • Система предсказывает с какой вероятностью пользователь поставит лайк, поделится постом или сохранит его — это главные критерии попадания в рекомендации.
  • Также работает ранжирование в Reels.

«Теневой бан»

  • Часто пользователи говорят «теневой бан», когда не достигают того охвата, лайков и реакций, на которые рассчитывают. Моссери говорит, что Instagram не может гарантировать авторам одинаковой реакции на все посты, потому что интересы людей меняются.
  • Моссери признаёт, что система Instagram может совершать ошибки в прогнозах интересов пользователей, от этого охват и реакции могут быть меньше.
  • Есть и конкретные темы, которые Instagram не приветствует. Например, разжигающие ненависть сообщения, сцены насилия.

Как повлиять на свою ленту в Instagram

  • Система будет показывать больше контента тех, кого вы добавили в список близких друзей.
  • Вы можете скрыть не интересные посты.
  • Если вы отметите пост «Не интересует», система будет показывать меньше подобных.

#instagram

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Инна Микийчук

0

Ага, можно нажать "не интересует", а потом почему-то он опять покажет тебе видео, как давят прыщи и снова все понесется(( я уже устала от этих видео, почему Инстаграм думает, что мне они приятны 😭

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Алексей Николаев

Инна
1

Это ты так думаешь, что они тебе не интересны)

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kei gelfer

0

Вода водой

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Станислав Назаров

kei
0

Скорее все по факту. Нет ни каких четких алгоритмов, и даже сам глава инсты не знает как оно работает.

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TargetProSiberia

Станислав
0

Т.е. - первый комментарий. Никакой практической пользы. 

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Иерусалима Словиковская
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