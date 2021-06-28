Как посты попадают в рекомендации и «теневой бан»: глава Instagram объяснил работу алгоритмов соцсети Статьи редакции
Система определяет рейтинг интереса постов по данным пользователей и авторов, на их основе составляет прогнозы и формирует ленту.
Глава Instagram Адам Моссери опубликовал видео, в котором объяснил работу алгоритмов.
«В 2010 году Instagram был хронологической лентой из квадратных фотографий. В 2016 году мы заметили, что люди пропускают 70% контента, на который подписаны. Поэтому мы решили изменить систему, чтобы пользователи видели только самое интересное. В Instagram используется множество алгоритмов», — так Моссери начал описывать систему.
Ранжирование в ленте и «Историях»
Система определяет, какой пост показать пользователю, на основе разных факторов:
- Система оценивает посты всех аккаунтов, на которые подписан пользователь.
- Рейтинг интереса для пользователя строится на информации о посте и авторе: опубликовано фото или видео, сколько лайков, насколько близко пользователь знаком с автором, что автор публиковал раньше, на какие посты чаще всего реагирует пользователь, как часто реагировал на контент автора, сколько времени пост удерживает внимание пользователя, как часто пользователь уходит из постов автора в профиль.
- Время публикации поста — не самый важный критерий, поэтому лента приблизительно хронологическая.
Ранжирование в рекомендациях
Система определяет группы тем, которые могут быть интересны пользователям по нескольким критериям:
- Какие обычно посты пользователь лайкает и какими делится.
- Если вы подписаны на популярный кулинарный аккаунт, система сравнивает, как много человек, которые тоже на него подписаны лайкают другой кулинарный аккаунт, и если много — могут порекомендовать его вам.
- Также система анализирует информацию о посте и его авторе, историю взаимодействий пользователя с аккаунтом автора, активность пользователя с разными типами контента.
- Система предсказывает с какой вероятностью пользователь поставит лайк, поделится постом или сохранит его — это главные критерии попадания в рекомендации.
- Также работает ранжирование в Reels.
«Теневой бан»
- Часто пользователи говорят «теневой бан», когда не достигают того охвата, лайков и реакций, на которые рассчитывают. Моссери говорит, что Instagram не может гарантировать авторам одинаковой реакции на все посты, потому что интересы людей меняются.
- Моссери признаёт, что система Instagram может совершать ошибки в прогнозах интересов пользователей, от этого охват и реакции могут быть меньше.
- Есть и конкретные темы, которые Instagram не приветствует. Например, разжигающие ненависть сообщения, сцены насилия.
Как повлиять на свою ленту в Instagram
- Система будет показывать больше контента тех, кого вы добавили в список близких друзей.
- Вы можете скрыть не интересные посты.
- Если вы отметите пост «Не интересует», система будет показывать меньше подобных.
Ага, можно нажать "не интересует", а потом почему-то он опять покажет тебе видео, как давят прыщи и снова все понесется(( я уже устала от этих видео, почему Инстаграм думает, что мне они приятны 😭
Вода водой
Скорее все по факту. Нет ни каких четких алгоритмов, и даже сам глава инсты не знает как оно работает.
Интересно было читать вас. У меня вопрос к вас , если я нахожусь в США по гостевой визе, подскажите как открыть бизнес компанию и получить инд.номер и в дальнейшем счет в банке. Ну конечно с целью миграции и "остаться там же" . Штат Индиана. Как подать на фирму своими личными руками и ногами без юристов?
Это выгодное направление для агрегатора, считают эксперты.
Какой он, идеальный интервал для работы и отдыха, кому техника вряд ли подойдёт и в каких приложениях-планировщиках есть встроенные помидорные таймеры.
Правительство выдавало разрешение на торговлю алкоголем и устанавливало суммы, которые должен приносить владелец кабаков. Если у него были маленькие продажи, его наказывали, а население, которое мало пьёт, штрафовали.
Привет всем читающим! Наверняка, если ты читаешь этот пост, то ищешь подходящий курс UI/UX в одной из онлайн школ рунета. Я тоже искал.
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
История произошла сегодня (28 июня 2021г.) все будет с пруфами, уверен моя ситуация не единична.