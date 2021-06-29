Каждый автор сам назначит цену за подписку, а соцсеть не будет брать комиссию.

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Через Bulletin авторы смогут создавать и публиковать рассылки, статьи и подкасты с платным и бесплатным доступом.

Материалы будут появляться на сайте Bulletin, на страницах авторов и в новостной ленте Facebook. Чтобы читать бесплатный контент не обязательно заходить в аккаунт соцсети.

Платная подписка откроет доступ к эксклюзивном контенту и закрытым группам, где можно пообщаться с авторами.

Facebook уже заключила соглашения с журналистом The New Yorker и писателем Малкольмом Гладуэллом, модельером Тан Франс, фотомоделью и спортивным комментатором Эрин Эндрюс и другими авторами из США и других стран.

Пока Facebook не принимает новых авторов в Bulletin, но начнёт в будущем.