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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook запустила собственный сервис рассылок Bulletin с отдельным сайтом и частично платным доступом Статьи редакции

Каждый автор сам назначит цену за подписку, а соцсеть не будет брать комиссию.

4 4 комментария
663 просмотров

Через Bulletin авторы смогут создавать и публиковать рассылки, статьи и подкасты с платным и бесплатным доступом.

Материалы будут появляться на сайте Bulletin, на страницах авторов и в новостной ленте Facebook. Чтобы читать бесплатный контент не обязательно заходить в аккаунт соцсети.

Платная подписка откроет доступ к эксклюзивном контенту и закрытым группам, где можно пообщаться с авторами.

Facebook уже заключила соглашения с журналистом The New Yorker и писателем Малкольмом Гладуэллом, модельером Тан Франс, фотомоделью и спортивным комментатором Эрин Эндрюс и другими авторами из США и других стран.

Пока Facebook не принимает новых авторов в Bulletin, но начнёт в будущем.

Читатели смогут платить за подписку через Facebook Pay. Каждый создатель контента сам назначает цену. Соцсеть не будет брать комиссию и оставит все права за авторами.

#новость #facebook

4 4 комментария
6
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Raimond Vladimirov

1

Когда уже Фейсбук сделает фейсбук 

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Evgeny Zaharov

0

Ссылка битая. https://www.bulletin.com/

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Трейдер мамкин

0

Платный дзен? Серьезно?)))

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Поддержка Сайта

Трейдер
0

Капитализм же

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