Facebook запустила собственный сервис рассылок Bulletin с отдельным сайтом и частично платным доступом Статьи редакции
Каждый автор сам назначит цену за подписку, а соцсеть не будет брать комиссию.
Через Bulletin авторы смогут создавать и публиковать рассылки, статьи и подкасты с платным и бесплатным доступом.
Материалы будут появляться на сайте Bulletin, на страницах авторов и в новостной ленте Facebook. Чтобы читать бесплатный контент не обязательно заходить в аккаунт соцсети.
Платная подписка откроет доступ к эксклюзивном контенту и закрытым группам, где можно пообщаться с авторами.
Facebook уже заключила соглашения с журналистом The New Yorker и писателем Малкольмом Гладуэллом, модельером Тан Франс, фотомоделью и спортивным комментатором Эрин Эндрюс и другими авторами из США и других стран.
Пока Facebook не принимает новых авторов в Bulletin, но начнёт в будущем.
Читатели смогут платить за подписку через Facebook Pay. Каждый создатель контента сам назначает цену. Соцсеть не будет брать комиссию и оставит все права за авторами.
Платный дзен? Серьезно?)))
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