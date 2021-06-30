Google не локализовала данные российских пользователей в России — компании грозит штраф до 6 млн рублей Статьи редакции
Компания должна была до 1 июля подтвердить, что персональные данные российских пользователей обрабатываются на территории России.
- Google не смогла подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России, говорится на сайте Роскомнадзора.
По данным регулятора, на сегодня данные уже локализовали около 600 зарубежных компаний.
- За отказ в предоставлении документов, подтверждающих локализацию, гражданам грозит штраф 30-50 тысяч рублей, должностным лицам — 100-200 тысяч рублей, юридическим лицам — 1-6 млн рублей.
- В апреле регулятор потребовал от ряда иностранных компаний до конца мая предоставить документы о том, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей проводится на территории России. До 1 июля Facebook, Twitter и Google должны были локализовать данные российских пользователей.
- В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ждёт ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
- С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
Не зря пользуюсь их продуктами
RUSOFOB!!!
ГУГЛ АМЕРИКАНСКАЯ-НАТОВСКАЯ компания, они будут скоро ЗАБЛОКИРОВАНЫ в нашей великой РОССИИ!!! И все твои данные тю тю! Заблокируют тебя как ТРАМПА!
Не оценили иронию)
Новенький Мика
Сдаётся мне, джентльмены, это была очень многоходовочная ирония. Так с ходу - не понять.
Там не дурочки, понимают, что штрафы поднимут, а траф замедлят. После Китая эти ребята сговорчивые, поиграют в несогласных и всё по тихому договорят до конца года.
Прикол в том что у них нет формальной возможности залочить гугл, иначе на улицы выйдут не только сторонники Навального, поэтому гугл будет кормить их завтраками и молча слать нахер. Финишном будет vpn встроенный браузер и телефон, и если сейчас хоть как то можно понимать где в интернете ходят люди, то с повсеместным шифрованием всего трафика через vpn гебисты со своими сормами и прочей хернёй пойдут далеко и навсегда. Иными словами эта битва заранее проиграна, но очереди вывод денег и расчеты в крипте что уже давно используется для не очень афишируемых товаров и услуг и анонимных финансовых отношений
ну да конечно)) при пенсионной реформе не вышли, при вакцинации не вышли, а за какой-то гугл выйдут прям.
Вы слишком идеализируете россиян
Вы понимаете сколько всего упадет если гугл будет залочен как телеграм?
Думаете, режим падёт?
Думаю что режим уже упал, просто есть некоторый лаг, ведь уже сейчас по факту власть никто кроме карманных не слушает и делает все как хочет.
Не питая ни малейшей симпатии к властям, замечу, что вы, как мне кажется, выдаёте желаемое за действительное
Пока не наблюдаю этого.
вон допустят на выборы только вакцинированных(как жирик заикался) и бюджетники, силовики и полоумные пенсионеры поддержут режим с 99% результатом известно за кого.
Даже за телеграмм люди вышли на митинг, за что-то большее, думаю, тоже пойдут
вы понимаете, что не будет моментной блокировки?
Сначала штрафы, потом замедление скорости, запрет для рекламодателей и т.п
одновременно введут альтернативу типа рутуба и яндекса.
Сначала долго будут штрафовать, потом могут начать тормозить выборочно сервисы гугла, чтобы сразу не рубить.
типа для безопасности , но тогда логичный вопрос : а у нас что в стране , не безопасно , что надо иметь возможность быстро логи смотреть ?
Новенький Мика
Родена апасносте! Враг у ворот!
Интересно, с какой суммы штрафа гугл забьёт их оплачивать. Роскомнадзор же может увеличивать их в геометрической прогрессии.
И после выкупит гугол?
Гугл богаче всей рф
Гугл за год до уплаты налогов имеет прибыль в 63 млрд.$. Это для сравнения со страной крайне мало.
Как я понимаю отреагируют когда счет российского представительства заблокируют. Либо в какой-то момент будет мировое соглашение с уплатой ритуальной суммы в качестве штрафа.
Как там было?
"<Название сервиса> автоматически собирает «огромные массивы» пользовательских данных, говорится .... «Этот сбор данных угрожает предоставить <иностранным властям> доступ к личной и служебной информации <название граждан этой страны>, потенциально позволяя <недружественное государство> отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж»".
https://vc.ru/social/148395-tramp-podpisal-ukaz-o-zaprete-tiktok-i-wechat-v-ssha-on-vstupit-v-silu-cherez-45-dney
А данными разведки не просили делиться? Или деятели Роскомнадзора даже не предполагают о такой опции.
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