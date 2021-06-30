Соцсети
Nazigul Jusupova

Google не локализовала данные российских пользователей в России — компании грозит штраф до 6 млн рублей Статьи редакции

Компания должна была до 1 июля подтвердить, что персональные данные российских пользователей обрабатываются на территории России.

  • Google не смогла подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России, говорится на сайте Роскомнадзора.

  • По данным регулятора, на сегодня данные уже локализовали около 600 зарубежных компаний.

  • За отказ в предоставлении документов, подтверждающих локализацию, гражданам грозит штраф 30-50 тысяч рублей, должностным лицам — 100-200 тысяч рублей, юридическим лицам — 1-6 млн рублей.
  • В апреле регулятор потребовал от ряда иностранных компаний до конца мая предоставить документы о том, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей проводится на территории России. До 1 июля Facebook, Twitter и Google должны были локализовать данные российских пользователей.
  • В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ждёт ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
  • С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новости #google

904 просмотров
34 34 комментария
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Для закладок

17

Не зря пользуюсь их продуктами

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Михаил Анюков

Для
–1

Не зря в том смысле что их заблочат?

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Evgeny Evgeny

Для
–7

RUSOFOB!!!
ГУГЛ АМЕРИКАНСКАЯ-НАТОВСКАЯ компания, они будут скоро ЗАБЛОКИРОВАНЫ в нашей великой РОССИИ!!! И все твои данные тю тю! Заблокируют тебя как ТРАМПА!

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Михаил Анюков

Evgeny
0

Не оценили иронию)

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Новенький Мика

Михаил
1

Сдаётся мне, джентльмены, это была очень многоходовочная ирония. Так с ходу - не понять.

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Михаил Анюков

Новеньк…
0

Много ходов слишком, плебсы что-то не выкупили

Ответить

Новенький Мика

10

6 лямов за упоминание в большинстве наших СМИ? Ещё и в роли типа оппозиции, плевавшей на РКН?
Да они там шампанское открывают от такой удачи.

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Bublikov Anton

Новенький
0

Там не дурочки, понимают, что штрафы поднимут, а траф замедлят. После Китая эти ребята сговорчивые, поиграют в несогласных и всё по тихому договорят до конца года.

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Трейдер мамкин

2

Прикол в том что у них нет формальной возможности залочить гугл, иначе на улицы выйдут не только сторонники Навального, поэтому гугл будет кормить их завтраками и молча слать нахер. Финишном будет vpn встроенный браузер и телефон, и если сейчас хоть как то можно понимать где в интернете ходят люди, то с повсеместным шифрованием всего трафика через vpn гебисты со своими сормами и прочей хернёй пойдут далеко и навсегда. Иными словами эта битва заранее проиграна, но очереди вывод денег и расчеты в крипте что уже давно используется для не очень афишируемых товаров и услуг и анонимных финансовых отношений

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Андрей Симаков

Трейдер
6

ну да конечно)) при пенсионной реформе не вышли, при вакцинации не вышли, а за какой-то гугл выйдут прям.
Вы слишком идеализируете россиян

Ответить

Трейдер мамкин

Андрей
0

Вы понимаете сколько всего упадет если гугл будет залочен как телеграм?

Ответить

Giant Schlong

Трейдер
0

Думаете, режим падёт?

Ответить

Трейдер мамкин

Giant
0

Думаю что режим уже упал, просто есть некоторый лаг, ведь уже сейчас по факту власть никто кроме карманных не слушает и делает все как хочет.

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Giant Schlong

Трейдер
2

Не питая ни малейшей симпатии к властям, замечу, что вы, как мне кажется, выдаёте желаемое за действительное

Ответить

Андрей Симаков

Трейдер
0

Пока не наблюдаю этого.
 вон допустят на выборы только вакцинированных(как жирик заикался) и бюджетники, силовики и полоумные пенсионеры поддержут режим с 99% результатом известно за кого.

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Rodion Tsalkin

Giant
0

Даже за телеграмм люди вышли на митинг, за что-то большее, думаю, тоже пойдут 

Ответить

Влад Берг

Giant
0

Может и не падёт, но хапнуть может.

Ответить

Андрей Симаков

Трейдер
0

вы понимаете, что не будет моментной блокировки? 
Сначала штрафы, потом замедление скорости, запрет для рекламодателей и т.п
одновременно введут альтернативу типа рутуба и яндекса. 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Трейдер
0

Сначала долго будут штрафовать, потом могут начать тормозить выборочно сервисы гугла, чтобы сразу не рубить.

Ответить

Громадный Орзэмэс

Трейдер
1

Чего? Народ выйдет на баррикады за Гугл? 

Ответить

N N

Трейдер
0

У кегебилов и их обслуги нет фильтрации трафика, роскомнадзора, запрещённой информации, сорма и прочих радостей для простых россиян, им впн никогда не был нужен

Ответить

Митя Мурасов

3

типа для безопасности , но тогда логичный вопрос : а у нас что в стране , не безопасно , что надо иметь возможность быстро логи смотреть ?

Ответить

Новенький Мика

Митя
1

Родена апасносте! Враг у ворот!

Ответить

Михаил Анюков

Новенький
0

Лао, выкатывай боеголовки 

Ответить

Vilent

1

Интересно, с какой суммы штрафа гугл забьёт их оплачивать. Роскомнадзор же может увеличивать их в геометрической прогрессии. 

Ответить

Для закладок

Vilent
1

Надеюсь уже забил

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Sergei Timofeyev

Vilent
0

И после выкупит гугол?

Ответить

Для закладок

Sergei
0

Гугл богаче всей рф

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Alex Konin

Для
0

Гугл за год до уплаты налогов имеет прибыль в 63 млрд.$. Это для сравнения со страной крайне мало. 

Ответить

Михаил Анюков

Sergei
0

Скорее Гугл выкупит Роскомнадзор)

Ответить

Alex Konin

Vilent
0

Как я понимаю отреагируют когда счет российского представительства заблокируют. Либо в какой-то момент будет мировое соглашение с уплатой ритуальной суммы в качестве штрафа. 

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Максим Вопросов

–1

Как там было?
"<Название сервиса> автоматически собирает «огромные массивы» пользовательских данных, говорится .... «Этот сбор данных угрожает предоставить <иностранным властям> доступ к личной и служебной информации <название граждан этой страны>, потенциально позволяя <недружественное государство> отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж»".
https://vc.ru/social/148395-tramp-podpisal-ukaz-o-zaprete-tiktok-i-wechat-v-ssha-on-vstupit-v-silu-cherez-45-dney

Трамп подписал указ о запрете TikTok и WeChat в…
TikTok может избежать блокировки, если до 15 сентября приложение купит американская компания…
vc.ru
Ответить

N N

Максим
0

Вот и любители фистинга сильной рукой подъехали 

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Сергей Никитин

0

А данными разведки не просили делиться? Или деятели Роскомнадзора даже не предполагают о такой опции.

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