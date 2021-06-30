Международный конкурс дизайна от Honor: призовой фонд в почти 8 миллионов рублей и мировая слава

Компания HONOR объявляет международный конкурс дизайна HONOR Talents 2021, чтобы раскрыть таланты молодых дизайнеров со всего мира. Победители конкурса не только станут обладателями призового фонда в размере 8 миллионов рублей, но и смогут принять участие в финальном собеседовании на работу в HONOR.