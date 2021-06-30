Упрощение создания таблиц для записи в них данных из SQL запросов

В одном из фильмов с Уиллом Смитом главный герой в процессе обзвона клиентов заметил, что если он не кладет трубку, а сразу набирает следующий номер, то на один звонок он тратит меньше времени и в день может совершить больше звонков. Таким образом, он сократил время на мелких рутинных делах. Подобное возможно и в других сферах деятельности.…