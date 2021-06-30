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Соцсети
Виктория Степанова

«Они попросили Comic Sans»: тред с самыми страшными фразами с работы — в четырёх словах Статьи редакции

Пугающими репликами в Twitter поделились предприниматели, инвесторы, журналисты, дизайнеры и строители.

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Агрегатор бизнес-новостей с авторской рассылкой Morning Brew в своём Twitter-аккаунте предложил подписчикам в четырёх словах описать кошмар для индустрии, в которой они работают.

Авторы начали со своего главного страха — неотправленной рассылки.

Morning Brew ☕️ @MorningBrew
The email didn't deliver
«Сообщение не было отправлено»
Devin Marty @MartyDevin
@MorningBrew Elon Musk just tweeted
«Илон Маск опубликовал твит». Твиты Маска часто влияют на котировки акций и криптовалют. Так, в феврале после его твита из одного слова «Doge» курс криптовалюты Dogecoin вырос почти на 50%.
Tom Pascoe @TomPascoe_
@MorningBrew Facebook buys it all.
«Всё это купила Facebook»
David Rowinski @bolekaja1001
@MorningBrew True story:
You painted wrong house
«История из жизни: "Вы покрасили чужой дом"»
Shaun Rattigan @srattigan
@MorningBrew They requested Comic Sans.
«Они просят Comic Sans»
Caleb Bacon For Freedom @CalebEatsBacon
@MorningBrew Jeffrey Toobin Zoomed in
«Джеффри Тубин включил Zoom». Журнал The New Yorker уволил Джеффри Тубина за мастурбацию во время рабочего совещания в Zoom в ноябре 2020 года. Аналитик проработал в журнале 27 лет.
Chris Marr @JournoChrisATL
@MorningBrew Hedge fund buying us
«Нас покупает хедж-фонд»
Jillian Anderson @Jillie_Alexis
@MorningBrew guest cancelled last minute
«Герой отказался в последнюю минуту», — поделилась публицист и продюсер Джилиан Андерсон.
Dr. Anthony Slouchy @kevinsmurray
@MorningBrew We’ve hired a consultant
«Мы наняли себе консультанта»
Josh Mikel @Joshua_Mikel
@MorningBrew Directed by Michael Bay
«Режиссёр фильма — Майкл Бэй», — написал актёр Джошуа Микель. Бэй, который снял «Трансформеров» и «Черепашек ниндзя» — один из самых ругаемых в индустрии. При этом ни один его фильм не провалился в прокате.
Lance Ulanoff @LanceUlanoff
@MorningBrew It’s the next Uber
«Эта компания — следующий Uber»

#twitter #тред

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