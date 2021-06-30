«Они попросили Comic Sans»: тред с самыми страшными фразами с работы — в четырёх словах Статьи редакции
Пугающими репликами в Twitter поделились предприниматели, инвесторы, журналисты, дизайнеры и строители.
Агрегатор бизнес-новостей с авторской рассылкой Morning Brew в своём Twitter-аккаунте предложил подписчикам в четырёх словах описать кошмар для индустрии, в которой они работают.
Авторы начали со своего главного страха — неотправленной рассылки.
Сегодня ночью с моей карты Тинькофф было совершено несколько странных списаний.
Компания HONOR объявляет международный конкурс дизайна HONOR Talents 2021, чтобы раскрыть таланты молодых дизайнеров со всего мира. Победители конкурса не только станут обладателями призового фонда в размере 8 миллионов рублей, но и смогут принять участие в финальном собеседовании на работу в HONOR.
Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.
Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
Инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.
В одном из фильмов с Уиллом Смитом главный герой в процессе обзвона клиентов заметил, что если он не кладет трубку, а сразу набирает следующий номер, то на один звонок он тратит меньше времени и в день может совершить больше звонков. Таким образом, он сократил время на мелких рутинных делах. Подобное возможно и в других сферах деятельности.…
Пока это только опросы, решение о сроках и параметрах примут после обсуждения, уточнили в налоговой службе.
Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.
В конце июня GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, и ВымпелКом приступили к отбору инновационных проектов в области персональной безопасности.