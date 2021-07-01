«Сбер» запустил социальную сеть для деловых контактов «Инсайдер» Статьи редакции
Она поможет найти сотрудников, бизнес-партнёров и инвесторов.
Пользователь может поделиться своим профилем на «Инсайдере» как визиткой — отправить ее в мессенджеры, социальные сети или показать QR-код, сообщили vc.ru в компании.
В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов.
Приложение можно скачать в App Store или Google Play и пройти регистрацию. «Инсайдер» интегрирован в сервис трудоустройства «Работа.ру» «Сбера», поэтому при наличии резюме на «Работа.ру» или аккаунта в «ВКонтакте» можно выбрать автозаполнение.
Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста.
По данным создателей сервиса, сейчас в сети уже зарегистрированы тысячи пользователей, в том числе сотрудники Skyeng, Mail.ru Group, Яндекс, Biglion, МТС и экосистемы «Сбера».
По данным Google Play, «Инсайдер» тестируется с марта 2021 года.
Социальная сеть «Инсайдер», платежная система «Откат», краудфандинговая платформа «Распил». Время невероятных названий)
СберМегаСоцСетьНаБазеРабота.ру лучше бы было по вашему?
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а потом появятся демоны из Варпа, антихрист и архангел Михаил, который начнёт геноцид человечества вместе с Сатаной и Императором
Теперь понятно для чего запретили LinkedIn
ага... 5 лет назад проплатили, что сейчас выпустить клона. быстрые.
P.S. по отзывам продактов сайтов вакансий добавление функций linkedinа в тестах не дало положительных резальтатов, после того как его забанили.
Вы согласны, как тонко подошли к делу? Ну только что-то по времени у них слабо, долго клона делали.
В какой-то момент придут инфоцыгане и все засрут
Можно было назвать по скрепному «Лазутчик»😀
"Крепостной"
Линкедин уже не торт
"олды тут?" (с)
Была такая же сеть профессионалы.ру, потом что-то с executive....
Никто из реальных серьезных профессионалов на такую срань не пойдет - незачем, да и некогда. А будут одни всяческие потерпевшие. Ныть и сетовать на судьбу, и надеяться, что сейчас они напишут о своей горькой судьбе напрямую Грефу, а тот сразу же их в свою хрустальную башню и заберёт.
Отличное название!
А можно создать уровень "Администратор" для товарища майора?
(там сразу статья идёт по Уголовному кодексу РФ за "инсайдерскую" торговлю на фондовой бирже Санкт-Петербурга)
И в чатиках вместо end-to-end использовать end-to-ment-to-end шифрование :)
Когда уже запустят «связи.ру», ждем от спёрбанка новину. Вы хоть одного знаете человека кто устроился на блатное место с улицы?? И о каких профессионалах вообще идет речь в этой стране
Я люблю сбер банк, но остальными их продуктами пользоваться впадлу. Настоящие профессионалы не пойдут к сберу.
Напомнило врезки с улицы в «Шоу Фрая и Лори». Хочу рубрику с такими комментариями на "Business FM".
Я попробовал пройти авторизацию через ВК. Но что-то пошло не так.
Привет!
В общем-то проблемы у самого Вконтакте - что-то там упало и не грузит профиль, сообщения и тд.
Хорошее приложение. Интерфейс удобный, а главное практичный .
Во время проживания в колиливинге.
"Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста. "
Так же система попросит доступа к списку контактов телефона, социальных сетей, архиву картинок, камере и всего прочего до чего смогут дотянуться программисты.
создать профессиональный профиль с помощью чат-бота.
одно противоречит другому...
Тема очень интересная, поэтому каждый раз будоражит мое сознание, от чего мыслей накопилось уже на несколько doc томов. Даже могу реализовать все сам. Но без совсем небольшого стартового капитала не обойтись. Жаль .... Уверен, что приложение подняло рамку функционала на новый уровень.
Тема мертвая уже как лет 5 точно
Нет. Она ещё даже не распустилась до половины.
То-то подобные стартапы, как грибы пачками появлялись в середине 10-ых и дохли спустя полгода...
Да, дохнут 99% и причин на то очень много. Я знаю каждую из них, и знаю свои сильные и слабые стороны, поэтому уверен, что знаю правильный путь.
Аа, понятно... Я просто тоже хотел нечто подобное запустить, но предпочел учиться на чужих ошибках... =)
Не монетизируется толком это...
У меня все прекрасно монетизируется! Даже очень.
Я не буду пытаться вас переубедить. Зачем мне это...!?
Я пишу только потому, что вообще нечего делать. И тем более я ничего не отвечаю. Где в моих комментах конкретика? Я просто трачу свое время. Мне не нужны инвесторы, у меня не все так просто. Мне скорее нужен компаньон.
У Тинькоф есть пульс, у Сбера инсайдер, кто следующий забабахает свою соц сеть для дел контактов? Бкс, Яндекс, ВТБ...? Нафига плодить нипчемные проекты...
Чел выше про Тинькофф пульс написал. Но ни одно, ни другое не тоже самое , что Сбер Инсайдер
"Хрен редьки не слаще". Цели у проектов одинаковые ( Нетворкинг, поиск сотрудников и т.д.). Так что в чем отличие?
В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов. Я считаю это то, что нужно
Скоро мы и детей в детский сад через Сбербанк устраивать будем
Нейминг странный конечно, не совсем коррелирует с тематикой продукта. И странно, что не "СберПартнеры", "СберКонтакты", "СберСвязи" или "СберНетворкинг".
Сбер посмотрели на Место и решили замутить своё, ну понятно)
Если не придумают движок на базе которого будет набираться критическая масса, проект сдохнет.
В РФ нужен такой сервис где можно приватно дать вознаграждение HR работодателя, под конфеденциальное обеспечение гаранта сделки :)) вот это тема будет, сервис нужно сразу под vpn закладывать.
Для регистрации на платформе, нужно написать заявление в котором открыта карта. И ожидать в очереди.
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