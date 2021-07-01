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Соцсети
Nazigul Jusupova

«Сбер» запустил социальную сеть для деловых контактов «Инсайдер» Статьи редакции

Она поможет найти сотрудников, бизнес-партнёров и инвесторов.

74 74 комментария
6311 просмотров

Пользователь может поделиться своим профилем на «Инсайдере» как визиткой — отправить ее в мессенджеры, социальные сети или показать QR-код, сообщили vc.ru в компании.

В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов.

Приложение можно скачать в App Store или Google Play и пройти регистрацию. «Инсайдер» интегрирован в сервис трудоустройства «Работа.ру» «Сбера», поэтому при наличии резюме на «Работа.ру» или аккаунта в «ВКонтакте» можно выбрать автозаполнение.

Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста.

По данным создателей сервиса, сейчас в сети уже зарегистрированы тысячи пользователей, в том числе сотрудники Skyeng, Mail.ru Group, Яндекс, Biglion, МТС и экосистемы «Сбера».

По данным Google Play, «Инсайдер» тестируется с марта 2021 года.

«Инсайдер» «Сбер»

#сбер #новости

74 74 комментария
1
18
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74 комментария
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Artyom Zakharov

102

Социальная сеть «Инсайдер», платежная система «Откат», краудфандинговая платформа «Распил». Время невероятных названий)

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Станислав Назаров

Artyom
7

СберМегаСоцСетьНаБазеРабота.ру  лучше бы было по вашему? 

Ответить

ur spam

Станислав
1

Сбер Соц Сеть для Работы

Ответить

Ann Partovi

ur
4

Cберегательный Банк России с 1817 года Предлагает Собрать О Вас Бесплатные Данные и Засыпать по Уши Спамом от Ботов Эйчаров Привлекая Вас в Сбер за Уши Ведь Какой-то Специалист да Согласится и Сделает Новый Сбер Тик Ток и Сбер Инстаграм и Сбер Бер Бур Бар Быр Абалакадур 

а потом появятся демоны из Варпа, антихрист и архангел Михаил, который начнёт геноцид человечества вместе с Сатаной и Императором

Ответить

Владимир

Artyom
0

Настолько толсто, что аж тонко. 

Ответить

Rownie

51

Теперь понятно для чего запретили LinkedIn

Ответить

Michael Petrov

Rownie
8

ага... 5 лет назад проплатили, что сейчас выпустить клона. быстрые.

P.S. по отзывам продактов сайтов вакансий добавление функций linkedinа в тестах не дало положительных резальтатов, после того как его забанили.

Ответить

Игорь Крюков

Michael
0

Вообще-то, Император защитит

Ответить

Александр Антипов

Rownie
0

Вы согласны, как тонко подошли к делу? Ну только что-то по времени у них слабо, долго клона делали.

Ответить

Для закладок

25

Опять будут парсить линкедин

Ответить

Эдуард Чистяков

17

В какой-то момент придут инфоцыгане и все засрут

Ответить

ivan krapivin

Эдуард
4

Я так понимаю для них и делали

Ответить

Константин Мурчиков

Эдуард
1

+1

Ответить

A V

7

Можно было назвать по скрепному «Лазутчик»😀

Ответить

Для закладок

A
15

"Крепостной"

Ответить

A V

Для
9

или «утечка перс. данных» )

Ответить

Raimond Vladimirov

Для
3

СберКрепостной

Ответить

A V

Raimond
3

СборКонтактёр 😆

Ответить

A V

Для
3

Крепостной - это соцсеть для госов же? )

Ответить

Надежда Жукова

8

Линкедин уже не торт

Ответить

Константин Мурчиков

Надежда
0

Ужеине торт 😁

Ответить

Nathan Zachary

7

"олды тут?" (с)
Была такая же сеть профессионалы.ру, потом что-то с executive....
Никто из реальных серьезных профессионалов на такую срань не пойдет - незачем, да и некогда. А будут одни всяческие потерпевшие. Ныть и сетовать на судьбу, и надеяться, что сейчас они напишут о своей горькой судьбе напрямую Грефу, а тот сразу же их в свою хрустальную башню и заберёт.

Ответить

Ann Partovi

Nathan
2

Супер-комментарий

Ответить

Лев Щенин

5

Отличное название!
А можно создать уровень "Администратор" для товарища майора?
(там сразу статья идёт по Уголовному кодексу РФ за "инсайдерскую" торговлю на фондовой бирже Санкт-Петербурга)

Ответить

Ivan Smirnoff

Лев
7

И в чатиках вместо end-to-end использовать end-to-ment-to-end шифрование :)

Ответить

Jack Hammer

6

И чем оно лучше двача?

Ответить

Сергей Аверин

2

Когда уже запустят «связи.ру», ждем от спёрбанка новину. Вы хоть одного знаете человека кто устроился на блатное место с улицы?? И о каких профессионалах вообще идет речь в этой стране

Ответить

A V

Сергей
10

и платную версию «Блат.ру»👌

Ответить

Game Topia

5

Я люблю сбер банк, но остальными их продуктами пользоваться впадлу. Настоящие профессионалы не пойдут к сберу.

Ответить

Misha Zakarin

Game
0

Напомнило врезки с улицы в «Шоу Фрая и Лори». Хочу рубрику с такими комментариями на "Business FM".

Ответить

Dmitriy

2

Социальная сеть для инсайдеров из службы безопасности

Ответить

Святослав Гусев

1

Я попробовал пройти авторизацию через ВК. Но что-то пошло не так.

Ответить

Андрей Литовченко

Святослав
2

А кто говорил, что все будет легко...

Ответить

Evgeniy Romanov

Святослав
0

Привет! 
В общем-то проблемы у самого Вконтакте - что-то там упало и не грузит профиль, сообщения и тд. 

https://downdetector.ru/ne-rabotaet/vkontakte/

Ответить

Andrew Nemish

1

Хорошее приложение. Интерфейс удобный, а главное практичный .

Ответить

A V

Andrew
1

для нетворкинга в коворкинге? 🤔

Ответить

Andrew Nemish

A
2

Во время проживания в колиливинге.

Ответить

Игорь Крюков

Andrew
0

На обеде в коитинге

Ответить

Дмитрий Зыков

1

Ну почему СБЕР?! А ведь могло бы быть и неплохо 😕

Ответить

Инокентий Смирнов

1

Экосист, экоп*зд*ц простите, и это плохо.

Ответить

Old Nick

1

"Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста. "

Так же система попросит доступа к списку контактов телефона, социальных сетей, архиву картинок, камере  и всего прочего до чего смогут дотянуться программисты.

Ответить

Michael Petrov

Old
0

 создать профессиональный профиль с помощью чат-бота.

одно противоречит другому...

Ответить

elenazazaz

0

деловые заботы
замотався

Ответить

Game Topia

0

Тема очень интересная, поэтому каждый раз будоражит мое сознание, от чего мыслей накопилось уже на несколько doc томов. Даже могу реализовать все сам. Но без совсем небольшого стартового капитала не обойтись. Жаль .... Уверен, что приложение подняло рамку функционала на новый уровень. 

Ответить

Pavel Pavel

Game
2

Тема мертвая уже как лет 5 точно

Ответить

Game Topia

Pavel
0

Нет. Она ещё даже не распустилась до половины.

Ответить

Pavel Pavel

Game
1

То-то подобные стартапы, как грибы пачками появлялись в середине 10-ых и дохли спустя полгода...

Ответить

Game Topia

Pavel
0

Да, дохнут 99% и причин на то очень много. Я знаю каждую из них, и знаю свои сильные и слабые стороны, поэтому уверен, что знаю правильный путь.

Ответить

Pavel Pavel

Game
0

Аа, понятно... Я просто тоже хотел нечто подобное запустить, но предпочел учиться на чужих ошибках... =)
Не монетизируется толком это...

Ответить

Game Topia

Pavel
0

У меня все прекрасно монетизируется! Даже очень.

Ответить

Pavel

Game
0

А потом я проснулся (с)

Ответить

Game Topia

Pavel
0

Я не буду пытаться вас переубедить. Зачем мне это...!?

Ответить

Ann

Game
0

Ты продолжаешь отвечать на комментарии, значит, твое подсознание само сомневается в этой идее. Илон Маск как-то не ревел в комментах об успехе, а шел искать реальных инвесторов. Как тебе мысль такая

Ответить

Pavel

Ann
0

Конечно, кредит под залог квартиры и вперед, ну или в Сколково за долю... 

Ответить

Game Topia

Ann
0

Я пишу только потому, что вообще нечего делать. И тем более я ничего не отвечаю. Где в моих комментах конкретика? Я просто трачу свое время. Мне не нужны инвесторы, у меня не все так просто. Мне скорее нужен компаньон.

Ответить

Ann

Game
0
Ответить

Game Topia

Ann
0

Не понятная картинка...

Ответить

Андрей Литовченко

–1

У Тинькоф есть пульс, у Сбера инсайдер, кто следующий забабахает свою соц сеть для дел контактов? Бкс, Яндекс, ВТБ...? Нафига плодить нипчемные проекты...

Ответить

Dmitriy

Андрей
2

Сбер Инсайдер — это не то же самое, что Тинькофф Плюс

Ответить

Dmitry Kashin

Dmitriy
0

Чел выше про Тинькофф пульс написал. Но ни одно, ни другое не тоже самое , что Сбер Инсайдер

Ответить

Андрей Литовченко

Dmitriy
0

"Хрен редьки не слаще". Цели у проектов одинаковые ( Нетворкинг, поиск сотрудников и т.д.). Так что в чем отличие?

Ответить

Ксения Долина

0

В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов. Я считаю это то, что нужно 

Ответить

Ann Partovi

Ксения
0

а вы HR?

Ответить

Nadezda Bykova

0

Скоро мы и детей в детский сад через Сбербанк устраивать будем

Ответить

Sasha Belousov

Nadezda
0

СберDeathСад

Ответить

Сергей Милосердов

0

Нейминг странный конечно, не совсем коррелирует с тематикой продукта. И странно, что не "СберПартнеры", "СберКонтакты", "СберСвязи" или "СберНетворкинг".

Ответить

Jack Hammer

Сергей
0

Потому что воо это вот "СберНейм" выглядит как куча г.

Ответить

olja k

0

Сбер посмотрели на Место и решили замутить своё, ну понятно)

Mesto.
Сообщество, где люди помогают друг другу создавать полезные компании и продукты.
mesto.co
Ответить

Сергей Мазур

0

Если не придумают движок на базе которого будет набираться критическая масса, проект сдохнет.

Ответить

Чит Чат

0

Стартап из 2005

Ответить

Херня Всё

0

Прочитал как "Искандер"

Ответить

Повелитель Ондатр

0

Линкедин от сбера? Ахахахаха, спасибо, но нет

Ответить

Aleksey Murashko

0

В РФ нужен такой сервис где можно приватно дать вознаграждение HR работодателя, под конфеденциальное обеспечение гаранта сделки :)) вот это тема будет, сервис нужно сразу под vpn закладывать.

Ответить

Mr Yellow

0

Для регистрации на платформе, нужно написать заявление в котором открыта карта. И ожидать в очереди.

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