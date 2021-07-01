Она поможет найти сотрудников, бизнес-партнёров и инвесторов.

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Пользователь может поделиться своим профилем на «Инсайдере» как визиткой — отправить ее в мессенджеры, социальные сети или показать QR-код, сообщили vc.ru в компании.

В социальной сети можно создавать тематические посты — «инсайды», в которых можно попросить контакты, советов или искать нужных специалистов.

Приложение можно скачать в App Store или Google Play и пройти регистрацию. «Инсайдер» интегрирован в сервис трудоустройства «Работа.ру» «Сбера», поэтому при наличии резюме на «Работа.ру» или аккаунта в «ВКонтакте» можно выбрать автозаполнение.

Также пользователи могут создать профессиональный профиль с помощью чат-бота. После регистрации система сама предложит нужные контакты, компании и вакансии, чтобы создать личную профессиональную сеть специалиста.

По данным создателей сервиса, сейчас в сети уже зарегистрированы тысячи пользователей, в том числе сотрудники Skyeng, Mail.ru Group, Яндекс, Biglion, МТС и экосистемы «Сбера».

По данным Google Play, «Инсайдер» тестируется с марта 2021 года.