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Соцсети
Евгения Евсеева

Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не открывается лента новостей, сообществ и другие Статьи редакции

Соцсеть работает над восстановлением работы.

11 11 комментариев
1741 просмотров

По данным DownDetector, на 11:40 зафиксировано больше 11 тысяч жалоб. У 63% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 33% — с отправкой сообщений, у 4% — проблемы с входом. На проблемы с соцсетью также жалуются в Twitter.

Не работает лента новостей и сообществ, страница профиля и сообщения, а также раздел «Клипов» и другие.

В «ВКонтакте» пояснили vc.ru, что у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов, но соцсеть «оперативно восстанавливает работу».

Soul Gem @Miss_Dark_Chan
#вкживи
Здравствуйте. Вижу не у меня у одной вк глючит https://t.co/YsrhQtRd8o
Пространственно-Временная Аномалия @ChromeEgor
Мммм, супер, я полчаса гадал почему не грузит вк и твиттер
Видимо вк слишком сильно упал #вкупал #вкживи https://t.co/WEla1mNuIn
Подвальный этаж @Chertyache
Только у меня вк лагает настолько, что показывает в панели 4 непрочитаных диалога, а в списке только один, а часть где? Диалоги Шрёдингера?!
Часть просто исчезла! Уже не первый раз такое, что за ужасная корявая соцсеть-калека?
Какой-то фандомщик @kakoita_fandomj
А ну то есть у нас опять общий сбор в Твиттере что бы узнать у всех ли глючит вк?
#вкживи
ренджи красный ананас @fenyletylamin
ой блин я сидела думала почему у меня инет не работает, вк вообще не грузится
зашла в твиттер и первым делом в хэштеги
#вкживи и всё понятно

#новость #вконтакте

11 11 комментариев
2
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11 комментариев
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Алексей Штейн

26

Ответ заранее:
Да, его используют еще, это только мы одни особенные, кто давно перешел онли телеграм

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Вася Пражкин

Алексей
0

Даже сам контакт намекает своим падением - бегите уже..

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Jack Hammer

5

Дуров верни стену.

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Trubin 🐜

–11

Кто в 2021 году пользуется вк? Подростки из провинции?

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Александр Сорокин

Trubin
6

Кто в 2021 году пользуется вк?

Судя по новости, то данные люди: 
- Подвальный этаж 
- Какой-то фандомщик 
- Ренджи красный ананас

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Jack Hammer

Trubin
0

Либералы
Текстовые ролевики
Тем, кому жалко деняк на Яндекс музыку
Я со своими пабликами

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Misha Zakarin

3

Выгрузка БД перед интеграцией в экосистему ФСИН

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Дмитрий

1

Как жить-то теперь без ленты новостей

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Неверный Валера

1

Соцсети жили и эволюционировали только ради одного. Дабы создать и народить из себя венец творения - ТикТок. Остальные вымирают, как мамонты, и загажены рекламными страницами про колготки, хрючево и прочую никому не нужную чепуху. Серебряный век соцсетей прошёл. А золотой и не наступал ибо нах они оказались не нужны.

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Alex Miller

0

вк хостится не в рф. у меня всё.

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Антоха Казанцев

0

Как всегда)

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