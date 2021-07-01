Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не открывается лента новостей, сообществ и другие Статьи редакции
Соцсеть работает над восстановлением работы.
По данным DownDetector, на 11:40 зафиксировано больше 11 тысяч жалоб. У 63% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 33% — с отправкой сообщений, у 4% — проблемы с входом. На проблемы с соцсетью также жалуются в Twitter.
Не работает лента новостей и сообществ, страница профиля и сообщения, а также раздел «Клипов» и другие.
В «ВКонтакте» пояснили vc.ru, что у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов, но соцсеть «оперативно восстанавливает работу».
Ответ заранее:
Да, его используют еще, это только мы одни особенные, кто давно перешел онли телеграм
Кто в 2021 году пользуется вк? Подростки из провинции?
Кто в 2021 году пользуется вк?
Судя по новости, то данные люди:
- Подвальный этаж
- Какой-то фандомщик
- Ренджи красный ананас
Либералы
Текстовые ролевики
Тем, кому жалко деняк на Яндекс музыку
Я со своими пабликами
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