Только у меня вк лагает настолько, что показывает в панели 4 непрочитаных диалога, а в списке только один, а часть где? Диалоги Шрёдингера?!

Часть просто исчезла! Уже не первый раз такое, что за ужасная корявая соцсеть-калека?