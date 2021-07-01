«Сберкидин»: три мнения о новой профессиональной соцсети «Инсайдер» Статьи редакции
Она не станет альтернативой LinkedIn и разделит участь ClubHouse, говорят предприниматели и топ-менеджеры.
Как устроена соцсеть «Сбера»
1 июля компания представила соцсеть для поиска сотрудников и партнёров. В интерфейсе приложения есть три меню: личный профиль, внутренний браузер и чат. После заполнения профиля можно сформировать виртуальную визитку и поделиться ей в других соцсетях.
Все пользователи могут публиковать на платформе «инсайды» — посты, для которых нужно выбрать цель — поиск сотрудников, партнёров, вакансий, инвесторов или деловых контактов.
Пока в «Инсайдере» публикуют в основном вакансии и объявления о поиске работы. Посты можно читать в ленте или найти по тегам во внутреннем браузере.
Там же есть ленты со списком компаний и людей. Соцсеть объединяет пользователей в группы. Пока их две — «Менеджеры крупных компаний» и «Рекрутёры крупных компаний».
С ними можно «устанавливать контакт» — добавить в друзья и после одобрения заявки переписываться во внутреннем чате.
Почему бизнесу не нужна своя соцсеть
Задача «Инсайдера» — дать пользователям возможность создать профессиональный личный бренд и выстроить деловые контакты на отдельной площадке, объясняет CEO классифайд-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.
Однако в России нет запроса на профессиональную соцсеть наподобие Linkedin, считает основатель amoCRM Михаил Токовинин. По его мнению, главной соцсетью для бизнеса сегодня остаётся Facebook.
Решает рабочие вопросы в Facebook и менеджер по развитию бизнеса в «Тинькофф» Николай Волчков, который завёл профиль в «Инсайдере». Он уверен, что соцсеть не взлетит, и прогнозирует ей путь ClubHouse.
Сравнивать «Инсайдер» с LinkedIn ещё рано, потому что вторым пользуются во всём мире и он оброс огромным количеством сервисов, считает управляющий директор банка ВТБ Кирилл Николаев.
Профиль в соцсети он завёл из любопытства, успел установить за день несколько контактов и написал объявление о поиске консультанта по русскоязычной нейросетевой модели ruGTP.
Приложения пока работает только на iOS.
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