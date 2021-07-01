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Соцсети
Виктория Степанова

«Сберкидин»: три мнения о новой профессиональной соцсети «Инсайдер» Статьи редакции

Она не станет альтернативой LinkedIn и разделит участь ClubHouse, говорят предприниматели и топ-менеджеры.

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Как устроена соцсеть «Сбера»

1 июля компания представила соцсеть для поиска сотрудников и партнёров. В интерфейсе приложения есть три меню: личный профиль, внутренний браузер и чат. После заполнения профиля можно сформировать виртуальную визитку и поделиться ей в других соцсетях.

Все пользователи могут публиковать на платформе «инсайды» — посты, для которых нужно выбрать цель — поиск сотрудников, партнёров, вакансий, инвесторов или деловых контактов.

Пока в «Инсайдере» публикуют в основном вакансии и объявления о поиске работы. Посты можно читать в ленте или найти по тегам во внутреннем браузере.

Инсайд директора по продукту сервиса «Работа.ру» Алексея Захарова, команда которого запустила соцсеть

Там же есть ленты со списком компаний и людей. Соцсеть объединяет пользователей в группы. Пока их две — «Менеджеры крупных компаний» и «Рекрутёры крупных компаний».

С ними можно «устанавливать контакт» — добавить в друзья и после одобрения заявки переписываться во внутреннем чате.

Почему бизнесу не нужна своя соцсеть

Задача «Инсайдера» — дать пользователям возможность создать профессиональный личный бренд и выстроить деловые контакты на отдельной площадке, объясняет CEO классифайд-индустрии «Сбера» Олег Голубцов.

Долгое время главным сервисом для выстраивания деловых связей являлся Linkedin. В 2016 году сайт был заблокирован в России, и профессиональное сообщество нашей страны потеряло площадку для выстраивания деловых отношений.

Сообщество частично переместилось в Facebook, но всё же социальная сеть не смогла целиком покрыть запрос специалистов.

Основная цель Facebook — поддержание отношений не только по деловым вопросам, но и личным, что смещает сферу общения.

Олег Голубцов
CEO классифайд-индустрии «Сбера»

Однако в России нет запроса на профессиональную соцсеть наподобие Linkedin, считает основатель amoCRM Михаил Токовинин. По его мнению, главной соцсетью для бизнеса сегодня остаётся Facebook.

Зачем «Сбер» решает что-то делать, понять невозможно. Наверное, решили что это такой корпоративный венчур: пытаться сделать 100 своих проектов, в надежде, что один из них взлетит.

Я думаю, что ни одна новая соцсеть не будет популярна, если не предложит уникального и целостного продукта. В «Инсайдере» я вообще никакой идеи не вижу.

Михаил Токовинин

Решает рабочие вопросы в Facebook и менеджер по развитию бизнеса в «Тинькофф» Николай Волчков, который завёл профиль в «Инсайдере». Он уверен, что соцсеть не взлетит, и прогнозирует ей путь ClubHouse.

Пока ничего не думаю про соцсеть, кроме шутки про «Сберкидин». Мне кажется, Linkedin функционально устроена.

Было бы неплохо, если бы компании размещали там что-то типа заданий или вопросов по типу: «Нам нужен продукт (описание). Кто может помочь?».

Николай Волчков

Сравнивать «Инсайдер» с LinkedIn ещё рано, потому что вторым пользуются во всём мире и он оброс огромным количеством сервисов, считает управляющий директор банка ВТБ Кирилл Николаев.

Профиль в соцсети он завёл из любопытства, успел установить за день несколько контактов и написал объявление о поиске консультанта по русскоязычной нейросетевой модели ruGTP.

Новые продукты — это всегда интересно. Как соцсеть это ещё сложно принять, нужно больше людей, на мой взгляд. Пока она на этапе MVP, к слову, очень достойного. У «Инсайдера» есть хороший потенциал. Посмотрим, что из этого получится.

На мой взгляд, пока топ-менеджменту для поиска сотрудников проще отправить запрос в HR-отдел, который пойдёт на HeadHunter или в Telegram-каналы.

Деловые вопросы я решаю в Outlook, а операционку обсуждаю в Telegram, Slack, Zoom. Функций везде достаточно, но хотелось бы Telegram оставить всё же для личного общения или как-то разделить профиль на личный и рабочий.

Идеальная соцсеть для бизнеса в моём представлении должна быть больше похоже на маркетплейс. Такие направления уже есть у крупных финтех-компаний: «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка» и банка «Точка».

Кирилл Николаев

#Сбер #работару

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