Долгое время главным сервисом для выстраивания деловых связей являлся Linkedin. В 2016 году сайт был заблокирован в России, и профессиональное сообщество нашей страны потеряло площадку для выстраивания деловых отношений.

Сообщество частично переместилось в Facebook, но всё же социальная сеть не смогла целиком покрыть запрос специалистов.

Основная цель Facebook — поддержание отношений не только по деловым вопросам, но и личным, что смещает сферу общения.