Это даст больше гибкости авторам, считают в сервисе.

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Возможность публиковать трёхминутные ролики появится «в течение нескольких недель» — пользователи получат уведомление о запуске функции.

При запуске приложения в 2016 году длительность видео ограничивалась 15 секундами. Позже хронометраж увеличили до 60 секунд. Трёхминутные видео тестировали с декабря 2020 года — их можно было увидеть у некоторых верифицированных авторов платформы.

В TikTok считают, что это сделает сервис более гибким и свободным и особенно поможет тем, кто снимает рецепты, бьюти-блоги, образовательный контент или сюжетные ролики.

Учитывая то, как наше сообщество научилось выражать себя за минуту, мы жаждем увидеть, как люди продолжат развлекать и вдохновлять с дополнительной парой минут — и целым миром творческих возможностей. Дрю Кирхгоф продакт-менеджер TikTok

С обновлённым форматом пользователи смогут отказаться от разделения видео на несколько частей, как вынуждены были делать до этого. Хотя журналисты The Verge считают, что многие сохранят такой подход, не желая терять в количестве просмотров на каждом отдельном клипе.

Изменение продолжительности в будущем может повлиять на систему рекомендаций, предпологает издание. Сейчас она заточена на удержание пользователя, и, если более длинные видео смогут эффективнее сохранять внимание зрителей, коротких клипов станет меньше.