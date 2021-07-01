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Соцсети
TJ

TikTok позволит публиковать трёхминутные ролики всем пользователям соцсети Статьи редакции

Это даст больше гибкости авторам, считают в сервисе.

19 19 комментариев
806 просмотров

Возможность публиковать трёхминутные ролики появится «в течение нескольких недель» — пользователи получат уведомление о запуске функции.

При запуске приложения в 2016 году длительность видео ограничивалась 15 секундами. Позже хронометраж увеличили до 60 секунд. Трёхминутные видео тестировали с декабря 2020 года — их можно было увидеть у некоторых верифицированных авторов платформы.

В TikTok считают, что это сделает сервис более гибким и свободным и особенно поможет тем, кто снимает рецепты, бьюти-блоги, образовательный контент или сюжетные ролики.

Учитывая то, как наше сообщество научилось выражать себя за минуту, мы жаждем увидеть, как люди продолжат развлекать и вдохновлять с дополнительной парой минут — и целым миром творческих возможностей.

Дрю Кирхгоф
продакт-менеджер TikTok

С обновлённым форматом пользователи смогут отказаться от разделения видео на несколько частей, как вынуждены были делать до этого. Хотя журналисты The Verge считают, что многие сохранят такой подход, не желая терять в количестве просмотров на каждом отдельном клипе.

Изменение продолжительности в будущем может повлиять на систему рекомендаций, предпологает издание. Сейчас она заточена на удержание пользователя, и, если более длинные видео смогут эффективнее сохранять внимание зрителей, коротких клипов станет меньше.

  • Похожий на TikTok сервис Reels летом 2020 года запустил и Instagram. В июле 2021-го соцсеть рассказала о планах по развитию видеонаправления: она хочет конкурировать с TikTok и YouTube.

#новость #tiktok

19 19 комментариев
6
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19 комментариев
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Artemy

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Ютуб тоже с пятиминуток начинал

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Yury Kotov

3

YouTok

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Nikolay Ganin

Yury
6

TikTube

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VaDiLa RUS

Nikolay
0

TikYouTokTube

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Arester 1703

0

Решили, в ответ на наступление Ютуба и Инстаграма, контратаковать. Вряд ли что-то у них получится, через пару лет станут вторым Coub, который вроде жив, больше сказать нечего…

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Radna

Arester
3

Даже не знаю что за Coub, пропустил видать, но Тик Ток набрал критическую массу, думаю ничего с ним не произойдёт под натиском Instagram и YouTube. Ещё слижу за проектом Snapchat, тоже растёт по аудиторий. Vimeo тоже в 2020 в пеплом пандемий нарастил пользователей, в этом году вышел на IPO. Может это будущий конкурент монополисту Youtube.

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Arester 1703

Radna
0

Коуб это, кстати, я только щас вспомнил что он же при этом был пионером коротких видео)) А сейчас разве что Олды сидят на нем, старые видосы листают.
Тикток набрал критическую массу это да, и аудитории, казалось бы, не сильно охота будет лезть в другую соцсеть, но у Ютуба есть монетизация…
Вимео уже года четыре пытается и пытается, пока что разве что выбил позиции Ютуба в качестве плеера на сайтах, и-то немного.

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ilia

Arester
0

Чисто по ощущениям - там именно что не олды, а много "школоты" - ролики про игры и аниме набирают просмотров

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Vitaly

Arester
0

Пионером был Vine, и как так можно было просрать золотую жилу не понимаю.

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Юрий Белкин

0

Даже незарегистрированным? 

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Nikolay Ganin

Юрий
0

Даже тем у кого интернета нет

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Николай Гончаров

Nikolay
5

Кааеф

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Misha Zakarin

0

Уф, наконец-то. На каждый час залипания в ТТ теперь будет уходить не 60 роликов, а всего 20.

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Misha Zakirov

0

Зачем козе баян?

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Тарас Мукин

0

ТикТок сейчас это в основном мемасы, а мемасам быть по 3 минуты ни к чему. Лента сразу стала заметно более нудной и старперской даже после увеличения лимита до минуты, потому что все кто не могли пошутить быстро теперь всё равно могли делать видосы. Я бы вообще секундами восьмью ограничил.

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ilia

0

Insta, tiktok уходили и отстранялись от длинных видео, теперь все снова к этому пришли...

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Иоанн Глазырин

0

Доброе утро, уже очень давно 3х минутные ролики доступны, даже на аккаунтах до 1000 подписчиков, даже на не верефицрованных

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ivan bagrov

0

сперва твиттер расширил ограничение, теперь это... почему нельзя придерживаться принципов в формате? нафуя превращаться в подобие трубы? потом и монетизацию подключат... вот только, ПОМЯНИТЕ МОЕ СЛОВО, ее условия будут напорядок драконовей, чем даже у нынешнего ютуба. и подадут все под привычным соусом из натужных улыбок, лжи и лицемерия. увы, за неимением других платформ, приходится разбираться в алгоритмах этого дерьма...

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Serge Tikhonenko

–3

А смысл? В реки попадают чаще всего короткие ролики, на 15 сек. Чем длиннее, тем хуже досматриваемость, на порядок сложнее удержать внимание. Малейший затуп - и все, свайп и досвидос.
Кстати, этот ролик набрал 1.1мил просмотров. Уложился в 15 сек. 
https://vm.tiktok.com/ZSJqk15PK/

TikTok
TikTok
vm.tiktok.com
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