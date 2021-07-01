TikTok позволит публиковать трёхминутные ролики всем пользователям соцсети Статьи редакции
Это даст больше гибкости авторам, считают в сервисе.
Возможность публиковать трёхминутные ролики появится «в течение нескольких недель» — пользователи получат уведомление о запуске функции.
При запуске приложения в 2016 году длительность видео ограничивалась 15 секундами. Позже хронометраж увеличили до 60 секунд. Трёхминутные видео тестировали с декабря 2020 года — их можно было увидеть у некоторых верифицированных авторов платформы.
В TikTok считают, что это сделает сервис более гибким и свободным и особенно поможет тем, кто снимает рецепты, бьюти-блоги, образовательный контент или сюжетные ролики.
С обновлённым форматом пользователи смогут отказаться от разделения видео на несколько частей, как вынуждены были делать до этого. Хотя журналисты The Verge считают, что многие сохранят такой подход, не желая терять в количестве просмотров на каждом отдельном клипе.
Изменение продолжительности в будущем может повлиять на систему рекомендаций, предпологает издание. Сейчас она заточена на удержание пользователя, и, если более длинные видео смогут эффективнее сохранять внимание зрителей, коротких клипов станет меньше.
- Похожий на TikTok сервис Reels летом 2020 года запустил и Instagram. В июле 2021-го соцсеть рассказала о планах по развитию видеонаправления: она хочет конкурировать с TikTok и YouTube.
YouTok
Решили, в ответ на наступление Ютуба и Инстаграма, контратаковать. Вряд ли что-то у них получится, через пару лет станут вторым Coub, который вроде жив, больше сказать нечего…
Даже не знаю что за Coub, пропустил видать, но Тик Ток набрал критическую массу, думаю ничего с ним не произойдёт под натиском Instagram и YouTube. Ещё слижу за проектом Snapchat, тоже растёт по аудиторий. Vimeo тоже в 2020 в пеплом пандемий нарастил пользователей, в этом году вышел на IPO. Может это будущий конкурент монополисту Youtube.
Коуб это, кстати, я только щас вспомнил что он же при этом был пионером коротких видео)) А сейчас разве что Олды сидят на нем, старые видосы листают.
Тикток набрал критическую массу это да, и аудитории, казалось бы, не сильно охота будет лезть в другую соцсеть, но у Ютуба есть монетизация…
Вимео уже года четыре пытается и пытается, пока что разве что выбил позиции Ютуба в качестве плеера на сайтах, и-то немного.
Даже незарегистрированным?
Даже тем у кого интернета нет
Уф, наконец-то. На каждый час залипания в ТТ теперь будет уходить не 60 роликов, а всего 20.
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ТикТок сейчас это в основном мемасы, а мемасам быть по 3 минуты ни к чему. Лента сразу стала заметно более нудной и старперской даже после увеличения лимита до минуты, потому что все кто не могли пошутить быстро теперь всё равно могли делать видосы. Я бы вообще секундами восьмью ограничил.
Insta, tiktok уходили и отстранялись от длинных видео, теперь все снова к этому пришли...
Доброе утро, уже очень давно 3х минутные ролики доступны, даже на аккаунтах до 1000 подписчиков, даже на не верефицрованных
сперва твиттер расширил ограничение, теперь это... почему нельзя придерживаться принципов в формате? нафуя превращаться в подобие трубы? потом и монетизацию подключат... вот только, ПОМЯНИТЕ МОЕ СЛОВО, ее условия будут напорядок драконовей, чем даже у нынешнего ютуба. и подадут все под привычным соусом из натужных улыбок, лжи и лицемерия. увы, за неимением других платформ, приходится разбираться в алгоритмах этого дерьма...
А смысл? В реки попадают чаще всего короткие ролики, на 15 сек. Чем длиннее, тем хуже досматриваемость, на порядок сложнее удержать внимание. Малейший затуп - и все, свайп и досвидос.
Кстати, этот ролик набрал 1.1мил просмотров. Уложился в 15 сек.
https://vm.tiktok.com/ZSJqk15PK/
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