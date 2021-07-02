Власти Узбекистана ограничили работу нескольких соцсетей — пользователи отметили сбои у «ВКонтакте», Twitter и TikTok Статьи редакции
Компании должны разместить сервер с данными пользователей на территории страны.
Работу нескольких социальных сетей ограничили из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщает Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат»).
Пользователи заметили, что не работают «ВКонтакте», Twitter и TikTok. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти соцсети внесены в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Использование запретили до «устранения выявленных недостатков» Иностранные компании должны разместить сервисы с данными пользователей на территории страны.
В мае «Узкомназорат» отправил уведомление о необходимости выполнить требования закона Узбекистана о персональных данных Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Tencent, Wechat, TikTok, Twitter и «Яндекс».
В России вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны, по закону «О персональных данных». В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
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