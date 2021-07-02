Соцсети
TJ

Власти Узбекистана ограничили работу нескольких соцсетей — пользователи отметили сбои у «ВКонтакте», Twitter и ​TikTok Статьи редакции

Компании должны разместить сервер с данными пользователей на территории страны.

Работу нескольких социальных сетей ограничили из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщает Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат»).

Пользователи заметили, что не работают «ВКонтакте», Twitter и TikTok. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти соцсети внесены в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Использование запретили до «устранения выявленных недостатков» Иностранные компании должны разместить сервисы с данными пользователей на территории страны.

В мае «Узкомназорат» отправил уведомление о необходимости выполнить требования закона Узбекистана о персональных данных Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Tencent, Wechat, TikTok, Twitter и «Яндекс».

  • В России вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны, по закону «О персональных данных». В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

  • В июле 2021 года Роскомнадзор заявил, что составит административные протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter за то, что они не локализуют данные россиян.

#новость #вконтакте #twitter #tiktok

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7 7 комментариев
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7 комментариев
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Game Topia

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У них такие мощностя? 

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Артур Ким

Game
3

Мощности там еще со времен Каримова нехилые. Только после его смерти начали открываться Лурк, ББС, Радио Свобода и другие сайты. ФБ и ЮТуб даже в 2018-2019 толком не открывались в Узбекистане. 

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Близкий рак

1

а когда они запретят быть адекватным ?

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Mika Shmalish

0

Как же диктаторы всех мастей запарили со своими идиотскими требованиями... Согнать бы всех на остров близ фукусимы

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Инокентий Смирнов

0

Чего-то ждут?

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Muhammadrizo Inc.

0

Обосрутся как 3 года назад

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Andrey Kim

0

У них также с whatsapp траблы, там все IMO юзают.

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