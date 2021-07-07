Получив права, компания требует купить лицензию за $1000 или отнимает монетизацию у тех, кто не согласен платить. С ViralHog уже сталкивались создатели «This is Хорошо», MDK и SMM-специалисты.

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Зарубежные и российские блогеры не раз жаловались на компанию ViralHog, которая покупает у пользователей права на вирусные видео, чтобы перепродавать телеканалам или зарабатывать на монетизации роликов.

А если кто-то использует эти видео, ViralHog без переговоров пожалуется YouTube или соцсетям на нарушение авторских прав и потребует удалить видео или передать его монетизацию.

С претензиями ViralHog и других подобных компаний сталкивались создатели шоу «This is Хорошо», сообщество MDK, а также SMM-специалисты. Некоторые пытались купить лицензию на видео, но ViralHog просит за неё до $1000.

ViralHog начинала с видео на YouTube, а теперь добралась и до роликов в Facebook и во «ВКонтакте». Разобрались, как компания покупает видео, кому продаёт и почему раздражает блогеров и SMM-специалистов.

После покупки видео ViralHog публикует его на своём канале и ставит логотип сервиса

В чём идея заработка на вирусных видео и кому ViralHog продаёт ролики

Компанию в 2014 году в американском штате Монтана основал Райан Бартоломью. Он был одним из первых пользователей сервиса контекстной рекламы Google Ads и понимал, как монетизировать видео.

Благодаря этому опыту у него родилась идея зарабатывать на покупке и продаже пользовательских видео по лицензии, гласит официальная история на сайте компании. Первый доход ViralHog получила от видео с медведем, который копается в мусорном баке в Нью-Джерси.

Первое видео, на котором заработала ViralHog

ViralHog ищет вирусные видео, покупает у авторов права на них и перепродаёт онлайн-платформам и СМИ. Сначала компания выкупала в основном ролики со смешными животными и неловкими ситуациями. Затем обратила внимание на записи с мест происшествий.

В 2016 году ViralHog в течение суток нашла автора пользовательской съёмки стрельбы в Далласе, штат Техас, в ходе которой погибли пятеро полицейских. Компания купила права на неё и продавала телеканалам.

После этого в США начались дискуссии о том, могут ли СМИ использовать ролики с места происшествия без приобретения на них прав. В авторском праве США есть доктрина о добросовестном использовании (Fair Use).

С одной стороны, она допускает заимствование авторских материалов в новостях без разрешения правообладателя, если они содержат общественно значимые факты. Также можно заимствовать произведения без согласия автора для критических статей и пародий, но не в коммерческих целях.

С другой, трансляция видеозаписи с места событий, на которую заявил права её создатель, в судебной практике оценивается как использование авторского произведения в коммерческих целях. Поэтому ViralHog настаивает, что распоряжаться записями могут только их авторы.

Будь то видео с забавным котом или трагедией — оно принадлежит тому, кто его снял. Вирусное видео всегда будет кем-то монетизировано. Но передача прав по лицензии гарантирует, что выгоду получит владелец видео, а не те, кто его украдёт. Райан Бартоломью глава ViralHog в разговоре с Fortune в 2016 году

При покупке видео компания не требует от создателей удалять его со своего YouTube-канала и формально не монополизирует доступ к нему. ViralHog публикует купленные видео на своём канале, а затем с помощью системы Content ID отслеживает тех, кто незаконно распространяет копии роликов.

Компания не заставляет нарушителей покупать права на видео и избегает судебных разбирательств, рассказывал Бартоломью Fortune. Вместо этого она либо требует удалить ролик, либо присваивает себе его монетизацию.

С 2014 года на канал ViralHog подписались 969 тысяч человек. На нём есть как виральные ролики с 82 млн просмотров, так и видео, которые не набрали и тысячи просмотров. По данным аналитической компании Social Blade, годовой доход канала от монетизации видео составляет от $46 тысяч до $736 тысяч.

Основную выручку ViralHog получает от продажи записей СМИ по лицензии , но компания никогда не раскрывала финансовые показатели. В числе покупателей — ABC, CNN, Fox, BBC, основные японские телеканалы и информагентство Reuters.

В 2017 году агентство сделало ставку на пользовательские видео и к 2019 году увеличило их количество с 5 млн до 17 млн за счёт партнёрства с ViralHog и другими медиакомпаниями.

Продажа лицензии на один ролик приносит ViralHog до нескольких тысяч долларов , рассказывал Райан Бартоломью пользователям Quora. По его словам, стоимость сделки зависит от:

Типа лицензии — эксклюзивная или неисключительная.

Срока действия лицензии — бессрочная, 10-летняя, годичная.

Географического охвата лицензии — по всему миру или на определённой территории.

Типа лицензированного медиа — телевидение, интернет, соцсети.

Цели использования видео — коммерческие, некоммерческие, образовательные, рекламные, добросовестное использование контента (предполагает бесплатную трансляцию).

Характеристики ролика — уникальный, качественный, короткий, длинный, рискованный.

Спроса на ролик — новостной, популярный, массовый, нишевый.

Отношений с покупателем — постоянный партнёр, договорная цена, продажа только с предоплатой.

Главный конкурент ViralHog — Jukin Media работает с 2009 года и в 2015 году прогнозировала годовую выручку в размере от $15 млн до $20 млн. После этого компания не раскрывала выручку, но в 2020 году её гендиректор Джон Скогмо говорил, что Jukin Media прибыльна.

Как ViralHog находит видео и сколько платит авторам

У компании 13 представительств по всему миру, в том числе в России. Одна команда занимается поиском видео и переговорами с авторами, вторая — продвижением и продажей телеканалам и платформам, третья — защитой авторских прав и разбирательствами с нарушителями.

Сотрудники, которые ищут виральные видео, обычно предлагают пользователям выкупить права прямо в комментариях под роликами. Предложить свою запись можно и через форму на сайте. Условия каждой сделки — индивидуальны и зависят от самого видео.

ViralHog предлагает авторам три варианта сотрудничества, рассказал vc.ru один из сотрудников компании:

Разделить выручку с продажи ролика СМИ — в этом случае создатель может получить от 40% до 70% стоимости. Получить аванс за видео, а после перепродажи — процент со сделки. Продать запись по фиксированной цене.



После предварительных переговоров ViralHog присылает автору на почту электронное лицензионное соглашение через сервис Adobe Sign, который бизнес использует для заключения договоров с фрилансерами. В документе прописано, как компания будет делить с автором доходы с продажи или от монетизации ролика.

Например, соглашение одного из блогеров предполагало, что ViralHog заплатит ему половину от полученного с ролика дохода, когда монетизация видео превысит $75. Компания переводит сумму на счёт в PayPal 15 числа каждого месяца.

По условиям договора компания получает исключительные права, что позволяет ей продвигать и монетизировать ролики от лица авторов и требовать доходы с нарушителей, которые используют видео без разрешения.

В 2018 году на форумах обсуждали, можно ли доверять ViralHog или после продажи компания может пожаловаться на самого владельца видео и отнять у него монетизацию на YouTube.

Автор не должен удалять видео после продажи ViralHog и может дальше использовать его, но только не в коммерческих целях, объяснил vc.ru Владислав Старостенко. Он работает в ViralHog, ищет ролики и обсуждает с их авторами продажу.

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ViralHog защищает права правообладателя — владельца видео. Видео, которые были опубликованы с разрешения правообладателя, не будут затронуты и их использование разрешено. Если мы находим видео, которые были скопированы без разрешения правообладателя, то принимаем меры от его имени. Иногда мы обращаемся напрямую к человеку, который их разместил, и просим его удалить видео, иногда мы составляем жалобу социальной сети или сайту, чтобы они удалили ролик. Иногда мы требуем доходы от рекламы в пользу правообладателя. Владислав Старостенко работает в ViralHog



В чём претензии создателей пабликов и владельцев YouTube-каналов к ViralHog

Пользователи не раз жаловались на методы работы ViralHog. Компания покупает в том числе те видео, которым уже несколько лет. Затем заявляет на них права и угрожает блокировкой тем, кто опубликовал ролик в соцсетях, когда он «ещё никому не принадлежал».

При этом компания никого не уведомляет о передаче прав и не ведёт переговоры об удалении. ViralHog сразу жалуется на нарушение авторских прав, и администрация соцсети удаляет видео по требованию правообладателя, рассказал vc.ru на условиях анонимности SMM-специалист, который сталкивался с претензиями компании.

«Это такая разновидность киберсквоттинга, только в сфере вирусных видео. Причём абсолютно легальная разновидность и, как им кажется, справедливая», — описывает он подход ViralHog.

По словам собеседника vc.ru, после первой претензии Facebook может урезать охваты публикаций на полгода вперёд, а после нескольких — заблокировать публичную страницу.

Вирусные видео — один из главных драйверов роста в соцсетях. Но в современных реалиях ты не можешь их использовать, потому что тебя завалят копирайт-страйками. Даже если ты соблюдаешь все условия использования и берёшь ролики из платных видеобанков. При этом ViralHog и прочие копирайт-воители кидают страйки на видео любой давности. Ты, может быть, и не работал ещё в компании, когда ролик поставили в ленту, но именно тебе придётся отвечать за последствия страйков.

Иили удалять все посты за последние годы — счёт в этом случае идёт на тысячи, если не десятки тысяч публикаций. Я сам столкнулся с подобным, когда занимался ведением одной страницы с сотнями тысяч подписчиков. Оценить точную стоимость этого актива мне достаточно сложно, но его потеря обернулась бы для компании огромными убытками и заставила бы сильно урезать расходы на соцсети. Формально претензии правообладателя можно оспорить, но на Facebook твоё обращение скорее всего улетит в мусорное ведро под предлогом «у нас сейчас недостаточно модераторов».

SMM-специалист

Когда Facebook запустила видеорекламу, спрос на услуги ViralHog в этой соцсети стал выше, чем на YouTube, рассказал Райан Бартоломью. Отслеживать более ранние публикации роликов, на которые компания недавно получила права, ей помогает инструмент защиты авторских прав Rights Manager.

С его помощью ViralHog может выбрать одну из мер:

заблокировать видео;

пожаловаться, чтобы модераторы соцсети удалили ролик;

разместить под видео на чужой странице баннер со ссылкой на свой канал;

заявить права на доходы от рекламы.

Кроме SMM-специалистов страдают развлекательные YouTube-каналы и сообщества. «У нас на канале только 30% видео монетизируются — остальные отобраны двумя крупными компаниями. Эти компании ведут бизнес достаточно неприятно, отбирая монетизацию у всех видео с их контентом», — рассказывал про Jukin Media и ViralHog создатель шоу «This s Хорошо» Стас Давыдов в 2019 году.

Если в подборке был хотя бы один ролик, на который у компании есть права, она могла отнять монетизацию, рассказал Давыдов vc.ru. Хоть политика добросовестного использования и разрешает заимствовать материал в пародийных целях, блогеру с командой не удалось этого доказать.

Мы связывались с ними по почте через наших партнёров из США, но они отвечали, что теперь мы можем только купить у них права. Это стоило от $1000 за видео. Примерно за те же деньги они продают их телеканалам. Понятно, что такое решение нам не подходило. Единственный способ доказать, что твои действия не противоречат добросовестному использованию — это суд с компанией в США, причём по каждому видео пришлось бы вести отдельный процесс.

Мы пытались, но за пределами США бороться с компанией, у которой хватает юристов — это гиблое дело. К тому же у нас был пример американского блогера Рэя Уильяма Джонсона, у которого тоже отнимали монетизацию. Ему удалось отсудить два-три видео из 30 за полтора года. Поэтому мы просто смирились с тем, что у нас отнимают монетизацию. Причём мы даже замечали, что часто видео было не слишком свежим, но никто его не брал. Но как только мы публиковали выпуск, ролик выкупали медиакомпании и на следующий же день высылали нам претензии. Они, вероятно, были подписаны на ряд таких каналов с обзорами вирусных видео, и после просмотра связывались с теми, кого они считали автором. Их не сильно волновало, кто реальный правообладатель — кто залил видео на YouTube, тому они в комментариях и предлагали продать видео.

Стас Давыдов

Команда «This is Хорошо» пыталась покупать права на видео с животными через своего партнёра в СНГ, но им удалось найти и связаться только с несколькими авторами.

Поэтому команда смирилась с тем, что не сможет монетизировать свои выпуски и стала делать больше рекламы. Давыдов говорит, что пять лет назад они выпускали по два обзора в неделю и зарабатывали на монетизации $10-15 тысяч в месяц.

Мы пытались с менеджерами YouTube договориться о смежной монетизации для всех правообладателей, но у каждого видео из обзора отдельный правообладатель, с которым нужно договориться. И самим медиакомпаниям с этим возиться было неохота: они могут купить только одно видео и потом получить всю монетизацию. Несмотря на то, что в обзоре было полно контента, который снимали мы сами. Мы долго боролись и даже связывались с юристом из США, но всё это слишком сложно провернуть одному каналу. В итоге мы просто сдались — забирайте нашу монетизацию, только отстаньте от нас. Они в принципе не агрессивно себя вели: не блокировали видео и не присылали страйки, только забирали доход. У нас был русскоязычный контент и не такая большая монетизация. Больше эти компании получали с продажи видео на телевидение в США. Они стреляли из пушки по воробьям: скупали всё подряд, чтобы на чём-то заработать денег, если оно завирусится. Стас Давыдов

К 2021 году ViralHog добралась до сообществ во «ВКонтакте». Например, MDK с начала года получило пять претензий, рассказал сооснователь проекта Роберто Панчвидзе.

Этого достаточно, чтобы сообщество прекратило своё существование. У наших коллег такая же история. Они по сути поставили нам ультиматум: выкупайте лицензию на каждое видео и тогда делайте, что хотите. Мы удаляли видео после их претензий и получили два блока на видео по 10 дней. В итоге мы просто отказались от стороннего видеоконтента и загружаем в паблики «ВКонтакте» только свои ролики из Instagram и TikTok. Роберто Панчвидзе

Соцсеть обязана реагировать на жалобы правообладателей и удалять незаконный контент по их требованию, объяснил представитель «ВКонтакте». У «ВКонтакте» есть технология цифровых отпечатков, которая позволяет ViralHog заявлять о нарушении авторских прав и добиваться удаления своих роликов. Но удаление видео не влияет на охват сообществ, отметил представитель соцсети.

Несмотря на свои методы, ViralHog может не предъявлять претензий, если против использования видео не возражают их создатели. Так, автор ролика «Утиная армия» продал права ViralHog, но не стал давить через компанию на пользователя, который ещё до сделки распространил запись по разным площадкам и помог ей стать вирусной.

Ещё один пример — ролик с мальчиком, который поёт стилем йодль в магазине Walmart. ViralHog купил этот ролик у автора, как только он появился в сети, но компании не удалось его монетизировать. На официальном канале компании он собрал всего 2,6 млн просмотров, а в Facebook — 300 тысяч.

Через неделю ролик появился на канале Sonell Official, где собрал 50 млн просмотров. ViralHog не стал требовать удаления видео, а заявил права на рекламный доход с видео.

Несмотря на то, что Viral Hog часто отправляет запросы на удаление контента за нарушение авторских прав, компания действует гораздо мягче, чем Jukin Media. У конкурента плохая репутация в отрасли из-за жёсткой манеры защиты прав, пишет Mashable.

Мы всегда в первую очередь заботимся о наших клиентах. Если сразу заблокировать ролики у нарушителей, он может не стать вирусным. Если разрешить многим пользоваться видео бесплатно, клиент на нём не заработает. Иногда надо разрешить другим распространять контент, чтобы он стал более популярным, и тогда лицензии на него захотят купить другие. В конце концов, именно желание людей поделиться роликом делает его вирусным. Райан Бартоломью в разговоре с Mashable

У пользователей без аудитории мало способов заработать на вирусном видео без передачи прав на него лицензионной компании, отмечает издание.

В 2018 году YouTube ввёл партнёрскую программу: подключиться к ней и монетизировать ролики могут только блогеры, у которых не меньше 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра видео на канале за последний год.