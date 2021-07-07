«Забирайте нашу монетизацию, только отстаньте»: ViralHog скупает вирусные видео для перепродажи — и раздражает блогеров Статьи редакции
Получив права, компания требует купить лицензию за $1000 или отнимает монетизацию у тех, кто не согласен платить. С ViralHog уже сталкивались создатели «This is Хорошо», MDK и SMM-специалисты.
Зарубежные и российские блогеры не раз жаловались на компанию ViralHog, которая покупает у пользователей права на вирусные видео, чтобы перепродавать телеканалам или зарабатывать на монетизации роликов.
А если кто-то использует эти видео, ViralHog без переговоров пожалуется YouTube или соцсетям на нарушение авторских прав и потребует удалить видео или передать его монетизацию.
С претензиями ViralHog и других подобных компаний сталкивались создатели шоу «This is Хорошо», сообщество MDK, а также SMM-специалисты. Некоторые пытались купить лицензию на видео, но ViralHog просит за неё до $1000.
ViralHog начинала с видео на YouTube, а теперь добралась и до роликов в Facebook и во «ВКонтакте». Разобрались, как компания покупает видео, кому продаёт и почему раздражает блогеров и SMM-специалистов.
В чём идея заработка на вирусных видео и кому ViralHog продаёт ролики
Компанию в 2014 году в американском штате Монтана основал Райан Бартоломью. Он был одним из первых пользователей сервиса контекстной рекламы Google Ads и понимал, как монетизировать видео.
Благодаря этому опыту у него родилась идея зарабатывать на покупке и продаже пользовательских видео по лицензии, гласит официальная история на сайте компании. Первый доход ViralHog получила от видео с медведем, который копается в мусорном баке в Нью-Джерси.
ViralHog ищет вирусные видео, покупает у авторов права на них и перепродаёт онлайн-платформам и СМИ. Сначала компания выкупала в основном ролики со смешными животными и неловкими ситуациями. Затем обратила внимание на записи с мест происшествий.
В 2016 году ViralHog в течение суток нашла автора пользовательской съёмки стрельбы в Далласе, штат Техас, в ходе которой погибли пятеро полицейских. Компания купила права на неё и продавала телеканалам.
После этого в США начались дискуссии о том, могут ли СМИ использовать ролики с места происшествия без приобретения на них прав. В авторском праве США есть доктрина о добросовестном использовании (Fair Use).
С одной стороны, она допускает заимствование авторских материалов в новостях без разрешения правообладателя, если они содержат общественно значимые факты. Также можно заимствовать произведения без согласия автора для критических статей и пародий, но не в коммерческих целях.
С другой, трансляция видеозаписи с места событий, на которую заявил права её создатель, в судебной практике оценивается как использование авторского произведения в коммерческих целях. Поэтому ViralHog настаивает, что распоряжаться записями могут только их авторы.
При покупке видео компания не требует от создателей удалять его со своего YouTube-канала и формально не монополизирует доступ к нему. ViralHog публикует купленные видео на своём канале, а затем с помощью системы Content ID отслеживает тех, кто незаконно распространяет копии роликов.
Компания не заставляет нарушителей покупать права на видео и избегает судебных разбирательств, рассказывал Бартоломью Fortune. Вместо этого она либо требует удалить ролик, либо присваивает себе его монетизацию.
С 2014 года на канал ViralHog подписались 969 тысяч человек. На нём есть как виральные ролики с 82 млн просмотров, так и видео, которые не набрали и тысячи просмотров. По данным аналитической компании Social Blade, годовой доход канала от монетизации видео составляет от $46 тысяч до $736 тысяч.
Основную выручку ViralHog получает от продажи записей СМИ по лицензии, но компания никогда не раскрывала финансовые показатели. В числе покупателей — ABC, CNN, Fox, BBC, основные японские телеканалы и информагентство Reuters.
В 2017 году агентство сделало ставку на пользовательские видео и к 2019 году увеличило их количество с 5 млн до 17 млн за счёт партнёрства с ViralHog и другими медиакомпаниями.
Продажа лицензии на один ролик приносит ViralHog до нескольких тысяч долларов, рассказывал Райан Бартоломью пользователям Quora. По его словам, стоимость сделки зависит от:
- Типа лицензии — эксклюзивная или неисключительная.
- Срока действия лицензии — бессрочная, 10-летняя, годичная.
- Географического охвата лицензии — по всему миру или на определённой территории.
- Типа лицензированного медиа — телевидение, интернет, соцсети.
- Цели использования видео — коммерческие, некоммерческие, образовательные, рекламные, добросовестное использование контента (предполагает бесплатную трансляцию).
- Характеристики ролика — уникальный, качественный, короткий, длинный, рискованный.
- Спроса на ролик — новостной, популярный, массовый, нишевый.
- Отношений с покупателем — постоянный партнёр, договорная цена, продажа только с предоплатой.
Главный конкурент ViralHog — Jukin Media работает с 2009 года и в 2015 году прогнозировала годовую выручку в размере от $15 млн до $20 млн. После этого компания не раскрывала выручку, но в 2020 году её гендиректор Джон Скогмо говорил, что Jukin Media прибыльна.
Как ViralHog находит видео и сколько платит авторам
У компании 13 представительств по всему миру, в том числе в России. Одна команда занимается поиском видео и переговорами с авторами, вторая — продвижением и продажей телеканалам и платформам, третья — защитой авторских прав и разбирательствами с нарушителями.
Сотрудники, которые ищут виральные видео, обычно предлагают пользователям выкупить права прямо в комментариях под роликами. Предложить свою запись можно и через форму на сайте. Условия каждой сделки — индивидуальны и зависят от самого видео.
ViralHog предлагает авторам три варианта сотрудничества, рассказал vc.ru один из сотрудников компании:
- Разделить выручку с продажи ролика СМИ — в этом случае создатель может получить от 40% до 70% стоимости.
- Получить аванс за видео, а после перепродажи — процент со сделки.
- Продать запись по фиксированной цене.
После предварительных переговоров ViralHog присылает автору на почту электронное лицензионное соглашение через сервис Adobe Sign, который бизнес использует для заключения договоров с фрилансерами. В документе прописано, как компания будет делить с автором доходы с продажи или от монетизации ролика.
Например, соглашение одного из блогеров предполагало, что ViralHog заплатит ему половину от полученного с ролика дохода, когда монетизация видео превысит $75. Компания переводит сумму на счёт в PayPal 15 числа каждого месяца.
По условиям договора компания получает исключительные права, что позволяет ей продвигать и монетизировать ролики от лица авторов и требовать доходы с нарушителей, которые используют видео без разрешения.
В 2018 году на форумах обсуждали, можно ли доверять ViralHog или после продажи компания может пожаловаться на самого владельца видео и отнять у него монетизацию на YouTube.
Автор не должен удалять видео после продажи ViralHog и может дальше использовать его, но только не в коммерческих целях, объяснил vc.ru Владислав Старостенко. Он работает в ViralHog, ищет ролики и обсуждает с их авторами продажу.
В чём претензии создателей пабликов и владельцев YouTube-каналов к ViralHog
Пользователи не раз жаловались на методы работы ViralHog. Компания покупает в том числе те видео, которым уже несколько лет. Затем заявляет на них права и угрожает блокировкой тем, кто опубликовал ролик в соцсетях, когда он «ещё никому не принадлежал».
При этом компания никого не уведомляет о передаче прав и не ведёт переговоры об удалении. ViralHog сразу жалуется на нарушение авторских прав, и администрация соцсети удаляет видео по требованию правообладателя, рассказал vc.ru на условиях анонимности SMM-специалист, который сталкивался с претензиями компании.
«Это такая разновидность киберсквоттинга, только в сфере вирусных видео. Причём абсолютно легальная разновидность и, как им кажется, справедливая», — описывает он подход ViralHog.
По словам собеседника vc.ru, после первой претензии Facebook может урезать охваты публикаций на полгода вперёд, а после нескольких — заблокировать публичную страницу.
Когда Facebook запустила видеорекламу, спрос на услуги ViralHog в этой соцсети стал выше, чем на YouTube, рассказал Райан Бартоломью. Отслеживать более ранние публикации роликов, на которые компания недавно получила права, ей помогает инструмент защиты авторских прав Rights Manager.
С его помощью ViralHog может выбрать одну из мер:
- заблокировать видео;
- пожаловаться, чтобы модераторы соцсети удалили ролик;
- разместить под видео на чужой странице баннер со ссылкой на свой канал;
- заявить права на доходы от рекламы.
Кроме SMM-специалистов страдают развлекательные YouTube-каналы и сообщества. «У нас на канале только 30% видео монетизируются — остальные отобраны двумя крупными компаниями. Эти компании ведут бизнес достаточно неприятно, отбирая монетизацию у всех видео с их контентом», — рассказывал про Jukin Media и ViralHog создатель шоу «This s Хорошо» Стас Давыдов в 2019 году.
Если в подборке был хотя бы один ролик, на который у компании есть права, она могла отнять монетизацию, рассказал Давыдов vc.ru. Хоть политика добросовестного использования и разрешает заимствовать материал в пародийных целях, блогеру с командой не удалось этого доказать.
Команда «This is Хорошо» пыталась покупать права на видео с животными через своего партнёра в СНГ, но им удалось найти и связаться только с несколькими авторами.
Поэтому команда смирилась с тем, что не сможет монетизировать свои выпуски и стала делать больше рекламы. Давыдов говорит, что пять лет назад они выпускали по два обзора в неделю и зарабатывали на монетизации $10-15 тысяч в месяц.
К 2021 году ViralHog добралась до сообществ во «ВКонтакте». Например, MDK с начала года получило пять претензий, рассказал сооснователь проекта Роберто Панчвидзе.
Соцсеть обязана реагировать на жалобы правообладателей и удалять незаконный контент по их требованию, объяснил представитель «ВКонтакте». У «ВКонтакте» есть технология цифровых отпечатков, которая позволяет ViralHog заявлять о нарушении авторских прав и добиваться удаления своих роликов. Но удаление видео не влияет на охват сообществ, отметил представитель соцсети.
Несмотря на свои методы, ViralHog может не предъявлять претензий, если против использования видео не возражают их создатели. Так, автор ролика «Утиная армия» продал права ViralHog, но не стал давить через компанию на пользователя, который ещё до сделки распространил запись по разным площадкам и помог ей стать вирусной.
Ещё один пример — ролик с мальчиком, который поёт стилем йодль в магазине Walmart. ViralHog купил этот ролик у автора, как только он появился в сети, но компании не удалось его монетизировать. На официальном канале компании он собрал всего 2,6 млн просмотров, а в Facebook — 300 тысяч.
Через неделю ролик появился на канале Sonell Official, где собрал 50 млн просмотров. ViralHog не стал требовать удаления видео, а заявил права на рекламный доход с видео.
Несмотря на то, что Viral Hog часто отправляет запросы на удаление контента за нарушение авторских прав, компания действует гораздо мягче, чем Jukin Media. У конкурента плохая репутация в отрасли из-за жёсткой манеры защиты прав, пишет Mashable.
У пользователей без аудитории мало способов заработать на вирусном видео без передачи прав на него лицензионной компании, отмечает издание.
В 2018 году YouTube ввёл партнёрскую программу: подключиться к ней и монетизировать ролики могут только блогеры, у которых не меньше 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра видео на канале за последний год.
ViralHog не отчитывается о том, сколько платит авторам, а его главный конкурент Jukin Media с 2009 по 2021 год выплатила всем своим клиентам $25 млн. Из них $1 млн только за первый квартал 2020 года.
Редкостные мудаки. Имел с ними дело. Причём пытались заявить права на видео с камер «Безопасного города», которое вообще идёт в свободном распространении для СМИ, о чём гласит информация на сайте. В итоге когда дело дошло до ситуации: или идти в суд, или отзывать претензию — они выбрали последний вариант. Так как у меня на руках было письмо от руководителя городского департамента, который отвечал за эти камеры, что я могу использовать видео.
П.С. Сейчас нашёл переписку, это Jukin media были.
"По данным аналитической компании Social Blade, годовой доход канала от монетизации видео составляет от $46 тысяч до $736 тысяч"
Классная аналитика)
А статья интересная; чуть раньше на VC была статья про похожий бизнес в сфере покупки прав на популярные музыкальные треки. Правда, тот бизнес выглядел как-то посерьёзнее.
Эм... чет я не понял: как в такой "юридической" стране как США законы работают "задним числом" - что блочат даже то, что на момент публикации не принадлежало никому? В договоре о покупке прав разве нет числа чтобы тупо по нему понять "это принадлежит тем-то только с такого-то числа"?
Там тема с авторскими правами на ютубе настолько обширная, что и звук сирены под копирайтом какого то ноунейм диджея и звуки из игр (про саундтреки вообще молчу).
Есть даже схемы, когда запускаются мемы с копирайт музыкой. Из последнего - широкий Путин идёт и сотни видео поддерживают тренд именно с этой музыкой, скармливая весь доход от монетизации правообладателю.
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