Соцсети
Маша Цепелева

TikTok начал тестировать персонализированные видео от звёзд за деньги — источники Статьи редакции

Пользователи смогут купить поздравление с днём рождения и другие видео от популярных авторов.

  • Глава креативного агентства Many для создателей контента в TikTok Фабиан Оувеханд (Fabian Ouwehand) опубликовал в Twitter скриншоты тестирования новой функции Shoutouts.
Fabian (Bern) Ouwehand 法比安 @iamfabianbern
TikTok launches Shoutouts - fans can request birthday wishes, pep talks and other messages from their favourite creators.

Fans can directly pay in-app, through TikTok’s in-apps currency (also used for live-stream gifting). https://t.co/i5zQJKNfP5
TikTok тестирует Shoutouts — зрители могут заказать любимым авторам поздравление с днём рождения, короткий разговор и другое. Поклонники смогут платить через приложение во внутренней валюте TikTok (которая также используется для покупки подарков в прямых эфирах).
  • Под видео создателей, которым TikTok открыл функцию Shoutouts, появится красная кнопка. В правилах на странице заказа указано, что пользователь должен отправить запрос с предоплатой. После у автора есть три дня, чтобы принять запрос, или деньги вернутся. После есть неделя, чтобы отправить готовое видео заказчику в сообщениях.
  • Издание Tubefilter отправило запрос в TikTok, но представители соцсети пока не комментировали тест новой функции.
  • В марте видеосервис с аналогичной функцией Cameo привлёк $100 млн c оценкой больше $1 млрд. Через Cameo пользователи могут заказать открытку от знаменитости в среднем за $25 — $250.

#новость #tiktok

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5 5 комментариев
2
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Алексей Штейн

3

Да сделайте уже раздел 18+ и составьте конкуренцию онлифанс

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Анар FS

1

Правильно, нужно немного забрать рынка у OnlyFans и Patreonа, да и у телеграмма забрать 18+ tiktok

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Сергей Воронцов

1

Ну всё, теперь заживём..

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Lagoon Mint

0

Звучит неплохо. Теперь посмотрим, насколько тт жадный в плане комиссии

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Иван Шеметов

Lagoon
0

20процентов же

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