TikTok начал тестировать персонализированные видео от звёзд за деньги — источники Статьи редакции
Пользователи смогут купить поздравление с днём рождения и другие видео от популярных авторов.
- Глава креативного агентства Many для создателей контента в TikTok Фабиан Оувеханд (Fabian Ouwehand) опубликовал в Twitter скриншоты тестирования новой функции Shoutouts.
- Под видео создателей, которым TikTok открыл функцию Shoutouts, появится красная кнопка. В правилах на странице заказа указано, что пользователь должен отправить запрос с предоплатой. После у автора есть три дня, чтобы принять запрос, или деньги вернутся. После есть неделя, чтобы отправить готовое видео заказчику в сообщениях.
- Издание Tubefilter отправило запрос в TikTok, но представители соцсети пока не комментировали тест новой функции.
- В марте видеосервис с аналогичной функцией Cameo привлёк $100 млн c оценкой больше $1 млрд. Через Cameo пользователи могут заказать открытку от знаменитости в среднем за $25 — $250.
Правильно, нужно немного забрать рынка у OnlyFans и Patreonа, да и у телеграмма забрать 18+ tiktok
Звучит неплохо. Теперь посмотрим, насколько тт жадный в плане комиссии
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