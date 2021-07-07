Пока пользователи могут проводить конкурсы в «Моментах» среди своих друзей и подписчиков, от личного профиля. Создать конкурс можно в приложении на iOS и Android. В будущем появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие. Их можно будет создать также от имени группы.