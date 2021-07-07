Соцсети
Таня Боброва

«Одноклассники» запустили ленту с тематическими конкурсами в своём сервисе исчезающих фото и видео Статьи редакции

Так бренды и авторы смогут привлечь новую аудиторию и получить дополнительный источник пользовательского контента.

  • В конкурсах можно соревноваться с друзьями в соцсети, публиковать фотографии и видео на определённую тему, рассказали vc.ru в компании.
  • После добавления контента пользователи могут присоединиться к уже созданным конкурсам, подписаться на них и посмотреть рейтинг участников или создать собственный конкурс с помощью стикера.
  • Рейтинг формируется среди участников конкурса с учётом статистики просмотров, реакций и ответов на «Моменты».

  • Пока пользователи могут проводить конкурсы в «Моментах» среди своих друзей и подписчиков, от личного профиля. Создать конкурс можно в приложении на iOS и Android. В будущем появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие. Их можно будет создать также от имени группы.

  • «Одноклассники» представили собственный формат «Историй» — «Моменты» в октябре 2020 года. По данным соцсети, с начала года аудитория сервиса удвоилась и достигла 25 млн пользователей в месяц.
Конкурсы в «Моментах» «Одноклассники»

#новость #одноклассники

273 просмотров
4 4 комментария
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Они живые 

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Капитал Калыч

1

Мне кажется это обман, чтобы набрать классы

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N N

1

Тьма сгущается

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Yan Purvenes

0

Что то не вяжется подборка фоток на каринки у них рекламной). Там явно дургие фото должны быть.

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