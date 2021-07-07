«Одноклассники» запустили ленту с тематическими конкурсами в своём сервисе исчезающих фото и видео Статьи редакции
Так бренды и авторы смогут привлечь новую аудиторию и получить дополнительный источник пользовательского контента.
- В конкурсах можно соревноваться с друзьями в соцсети, публиковать фотографии и видео на определённую тему, рассказали vc.ru в компании.
- После добавления контента пользователи могут присоединиться к уже созданным конкурсам, подписаться на них и посмотреть рейтинг участников или создать собственный конкурс с помощью стикера.
- Рейтинг формируется среди участников конкурса с учётом статистики просмотров, реакций и ответов на «Моменты».
Пока пользователи могут проводить конкурсы в «Моментах» среди своих друзей и подписчиков, от личного профиля. Создать конкурс можно в приложении на iOS и Android. В будущем появятся публичные конкурсы, в которых смогут участвовать все желающие. Их можно будет создать также от имени группы.
- «Одноклассники» представили собственный формат «Историй» — «Моменты» в октябре 2020 года. По данным соцсети, с начала года аудитория сервиса удвоилась и достигла 25 млн пользователей в месяц.
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