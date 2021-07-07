Для продажи своих разработок компания создала новое подразделение BytePlus.

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ByteDance начала продавать некоторые технологии искусственного интеллекта, которые используются в её видеосервисе TikTok, сайтам и приложениям за пределами Китая, выяснила Financial Times.

По данным издания, компания запустила в июне новое подразделение BytePlus. Оно создано в Сингапуре, но также имеет офисы в Гонконге и Лондоне. На сайте среди клиентов компании указаны приложение для продажи кроссовок из США Goat, сайт бронирования путешествий в Сингапуре WeGo и индонезийский интернет-магазин Chilibeli, а также сам TikTok.

Компания продаёт алгоритм TikTok, который рекомендует видео на основе того, какой контент и как долго смотрит пользователь.

Среди других предложений BytePlus — технологии автоперевода текста и речи, видеоэффекты и инструменты для анализа данных. Также компания представила технологию компьютерного зрения, которая может определять 18 точек тела от головы до ног, когда пользователи танцуют или жестикулируют перед камерой. Разработчики предлагают систему приложениям для красоты и моды.

По данным Financial Times, политика конфиденциальности BytePlus предполагает, что компания зарегистрирована отдельно от TikTok в Великобритании и Европе.