Китайская ByteDance начала продавать технологии TikTok для вирусных видео другим компаниям Статьи редакции
Для продажи своих разработок компания создала новое подразделение BytePlus.
ByteDance начала продавать некоторые технологии искусственного интеллекта, которые используются в её видеосервисе TikTok, сайтам и приложениям за пределами Китая, выяснила Financial Times.
По данным издания, компания запустила в июне новое подразделение BytePlus. Оно создано в Сингапуре, но также имеет офисы в Гонконге и Лондоне. На сайте среди клиентов компании указаны приложение для продажи кроссовок из США Goat, сайт бронирования путешествий в Сингапуре WeGo и индонезийский интернет-магазин Chilibeli, а также сам TikTok.
Компания продаёт алгоритм TikTok, который рекомендует видео на основе того, какой контент и как долго смотрит пользователь.
Среди других предложений BytePlus — технологии автоперевода текста и речи, видеоэффекты и инструменты для анализа данных. Также компания представила технологию компьютерного зрения, которая может определять 18 точек тела от головы до ног, когда пользователи танцуют или жестикулируют перед камерой. Разработчики предлагают систему приложениям для красоты и моды.
По данным Financial Times, политика конфиденциальности BytePlus предполагает, что компания зарегистрирована отдельно от TikTok в Великобритании и Европе.
Но в реестрах компаний в Великобритании и Ирландии, где у BytePlus зарегистрировано представительство Cosmo, основатель ByteDance Чжан Имин указан как «лицо со значительным контролем». В ByteDance отказали Financial Times в комментариях относительно BytePlus.
Очень интересный конечно алгоритм. Хотелось бы узнать о нем больше. Кидайте инфу в комментарии ниже.
Кокоментаторы с ВЦ: «да чо там этот Китай умеет, да только воровать дезигн найков и шить некачественные копии, ко-ко-ко»
Комментарий удален
Инстаграм бы купил😆 а то Рилс смотреть невозможно
Да там не исправить уже. В инсте очень понтоориентированный контент.
Компания продаёт алгоритм TikTok, который рекомендует видео на основе того, какой контент и как долго смотрит пользователь. Интересная новость
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