TikTok начнёт автоматически удалять нежелательный контент в США и Канаде Статьи редакции
Это снизит число жестоких видео, которые должны отсматривать модераторы.
- TikTok протестирует в США и Канаде автоматическое удаление контента, который нарушает правила соцсети — например, нагота, сексуальный и насильственный контент, незаконная деятельность и другой.
- Это позволит соцсети улучшить опыт пользователей и уменьшить количество неприятных видео на платформе. Также команда безопасности сервиса сможет сосредоточиться на других запрещённых категориях — например, оскорбления и преследование авторов, пишет Axios.
- Как сообщает соцсеть, до этого систему тестировали на разных рынках. Тесты показали, что количество ложных срабатываний при автоматическом удалении составляет 5%.
- Команда TikTok и до этого удаляла запрещённый контент, но система позволит автоматизировать этот процесс и позволит службе безопасности работать более эффективно.
- TikTok признает, что технология не идеальна, и сервис может случайно удалить видео, которое не нарушает правила. Тогда контент восстановят, а нарушение не будут засчитывать.
Мне такой алгоритм в инстаграме фотку заблокировал. На фотографии были горы, отражающиеся в водяной глади норвежского фьорда, но алгоритм упорно там видел голых людей. Ему бы к психологу сходить, а не фотки банить.
Опубликовал бы... Я б тоже посмотрела
Вот, пожалуйста. Где тут голые люди?
Они все на этой фоте под водой
Хорошо, что алгоритм не решил, что это я их всех утопил, а то бы и за сцены насилия забанили
А потом товарищ майор ещё бы заглянул
Спасибо, подрочил
Отражение неба похоже на женскую грудь 👀 подумал алгоритм и удалил фото.
"- Знаешь, какая у меня любимая эротическая книга?
Напор незнакомца ошеломлял.
- Нет, - сказал я.
- "Незнайка на Луне". Там вообще нет ни слова об эротике. Именно поэтому "Незнайка" - самый эротический текст двадцатого века. Читаешь и представляешь, что делали коротышки в своей ракете во время долгого полета на Луну..." Пелевин. В.О.
Челлендж по снятию колпачков с машин детьми можно отнести к такому контенту ?
А в Америке это частое явление? Не знала.
Есть опасность, что американские дети подхватят челлендж. Такое показывать им нельзя!
До чего тоталитаризм довел, хотя там же демократия - значит все нормально. Интересно а что будут делать с видео не соответствующей повесточке?
Не подменяйте понятия, кремлебот. Незаконный контент - это не тоталитаризм. А не допускать независимых депутатов на выборы и подделывать выборы - это тоталитаризм
А блокировать Трампа в соцсетях?
Это неправильно, согласен. Но это не тоталитаризм, а следствие монополии ИТ-гигантов, с чем сегодня Байден уже начал бороться
Ты так ярлык быстро повесил, может это ты кремлебот?
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