Соцсети
Евгения Евсеева

TikTok начнёт автоматически удалять нежелательный контент в США и Канаде Статьи редакции

Это снизит число жестоких видео, которые должны отсматривать модераторы.

  • TikTok протестирует в США и Канаде автоматическое удаление контента, который нарушает правила соцсети — например, нагота, сексуальный и насильственный контент, незаконная деятельность и другой.
  • Это позволит соцсети улучшить опыт пользователей и уменьшить количество неприятных видео на платформе. Также команда безопасности сервиса сможет сосредоточиться на других запрещённых категориях — например, оскорбления и преследование авторов, пишет Axios.
  • Как сообщает соцсеть, до этого систему тестировали на разных рынках. Тесты показали, что количество ложных срабатываний при автоматическом удалении составляет 5%.
  • Команда TikTok и до этого удаляла запрещённый контент, но система позволит автоматизировать этот процесс и позволит службе безопасности работать более эффективно.
  • TikTok признает, что технология не идеальна, и сервис может случайно удалить видео, которое не нарушает правила. Тогда контент восстановят, а нарушение не будут засчитывать.

#новость #tiktok

867 просмотров
30 30 комментариев
4
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Andrey Zykov

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Мне такой алгоритм в инстаграме фотку заблокировал. На фотографии были горы, отражающиеся в водяной глади норвежского фьорда, но алгоритм упорно там видел голых людей. Ему бы к психологу сходить, а не фотки банить.

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YouTube Streamer Junky

Andrey
1

Опубликовал бы... Я б тоже посмотрела 

Ответить

Andrey Zykov

YouTube
7

Вот, пожалуйста. Где тут голые люди?

Ответить

Федор Чеботарев

Andrey
7

Они все на этой фоте под водой 

Ответить

Andrey Zykov

Федор
0

Хорошо, что алгоритм не решил, что это я их всех утопил, а то бы и за сцены насилия забанили

Ответить

Федор Чеботарев

Andrey
0

А потом товарищ майор ещё бы заглянул 

Ответить

Andrey Zykov

Федор
0

Это не страшно, ему мои фотки нравятся

Ответить

Андрей Фурцев

Andrey
5

Спасибо, подрочил

Ответить

Andrey Zykov

Андрей
0

Ну, это на любителя, конечно

Ответить

Алексей Волосач

Andrey
1
Ответить

Виталий Алексеев

Andrey
0

Отражение неба похоже на женскую грудь 👀 подумал алгоритм и удалил фото.

Ответить

Jay Green

Andrey
0

срамота! 

Ответить

Artem Zabrodskii

Andrey
0

А где такая красота?

Ответить

Вадим Швальняк

Andrey
0

"- Знаешь, какая у меня любимая эротическая книга?
Напор незнакомца ошеломлял.
- Нет, - сказал я.
- "Незнайка на Луне". Там вообще нет ни слова об эротике. Именно поэтому "Незнайка" - самый эротический текст двадцатого века. Читаешь и представляешь, что делали коротышки в своей ракете во время долгого полета на Луну..." Пелевин. В.О. 

Ответить

Иван Гуляев

Andrey
0

@грейнджер 

Ответить

Алексей Штейн

2

Челлендж по снятию колпачков с машин детьми можно отнести к такому контенту ?

Ответить

Алина Евсенкова

Алексей
0

А в Америке это частое явление? Не знала. 

Ответить

Andrey Zykov

Алина
0

Есть опасность, что американские дети подхватят челлендж. Такое показывать им нельзя!

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Канищев Максим

–3

До чего тоталитаризм довел, хотя там же демократия - значит все нормально. Интересно а что будут делать с видео не соответствующей повесточке?

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Андрей Фурцев

Канищев
2

Не подменяйте понятия, кремлебот. Незаконный контент - это не тоталитаризм. А не допускать независимых депутатов на выборы и подделывать выборы - это тоталитаризм 

Ответить

Сергей Иванов

Андрей
1

А блокировать Трампа в соцсетях?

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Андрей Фурцев

Сергей
3

Это неправильно, согласен. Но это не тоталитаризм, а следствие монополии ИТ-гигантов, с чем сегодня Байден уже начал бороться 

Ответить

Hoken PWNZ

Андрей
0

Ты так ярлык быстро повесил, может это ты кремлебот?

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Андрей Фурцев

Hoken
2

Тупость видна в одном комменте. Уже знаю все их передергивания и манипуляции 

Ответить

Hoken PWNZ

Андрей
0

Он просто человек с другим мнением, расслабься

Ответить

Канищев Максим

Андрей
–3

@Инспектор нарушения пункта 2.2.1

Ответить

Канищев Максим

Андрей
–3

@Инспектор оскорбления

Ответить

Федор Чеботарев

Канищев
1

Удалять на всякий

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Андрей Фурцев

Канищев
–1

@Инспектор  обсуждение политики. Нарушение правил

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Поддержка Сайта

0

Ну тогда платформа начнет постепенно вымирать.

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