Полина Лааксо
Соцсети

Instagram* отреагировал на сообщения о возможном взломе: сервис заявил, что утечек не было

И все аккаунты «в безопасности».

Источник фото: PCMag
  • Команда Instagram* также сообщила в X, что «исправила ошибку», из-за которой «некоторые» пользователи стали получать письма с запросом на сброс пароля: она «позволяла» запрашивать сброс «третьим лицам».
  • Сервис извинился за «путаницу» и уточнил, что письма «можно игнорировать».
  • Сообщения о запросах на смену пароля появлялись в саббредите r/Instagram* как минимум с января 2026 года. В комментариях предполагали, что соцсеть взломали, просто она не афиширует атаку.
  • 10 января внештатный автор американского Forbes, получивший около десяти подобных писем за 48 часов, указал на публикацию разработчика ПО Malwarebytes о возможной утечке персональных данных 17,5 млн аккаунтов Instagram*. «Дамп» в даркнете якобы содержит пользовательские ники, телефоны, электронные почты и офлайн-адреса.
  • Другие детали компания Malwarebytes не привела. Instagram* комментировать содержание её публикации не стал.

За наводку спасибо пользователю Луи Моветон.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

