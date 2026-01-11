Instagram* отреагировал на сообщения о возможном взломе: сервис заявил, что утечек не было

И все аккаунты «в безопасности».Источник фото: PCMagКоманда Instagram* также сообщила в X, что «исправила ошибку», из-за которой «некоторые» пользователи стали получать письма с запросом на сброс пароля: она «позволяла» запрашивать сброс «третьим лицам».Сервис извинился за «путаницу» и уточнил, что письма «можно игнорировать».Сообщения о запросах на смену пароля появлялись в саббредите r/Instagram* как минимум с января 2026 года. В комментариях предполагали, что соцсеть взломали, просто она не афиширует атаку.10 января внештатный автор американского Forbes, получивший около десяти подобных писем за 48 часов, указал на публикацию разработчика ПО Malwarebytes о возможной утечке персональных данных 17,5 млн аккаунтов Instagram*. «Дамп» в даркнете якобы содержит пользовательские ники, телефоны, электронные почты и офлайн-адреса.Другие детали компания Malwarebytes не привела. Instagram* комментировать содержание её публикации не стал.За наводку спасибо пользователю Луи Моветон.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости