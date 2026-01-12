Популярное
Meta* заблокировала 544 тысячи аккаунтов в Австралии, после того как страна запретила соцсети для подростков младше 16 лет

Компания продолжает критиковать закон.

Источник: Pixabay
Источник: Pixabay

  • Meta* объявила, что с 4 по 11 декабря 2025 года заблокировала 544 052 аккаунта, которые, по её оценкам, принадлежали лицам младше 16 лет. Из них 330 639 — в Instagram*, 173 497 — в Facebook* и 39 916 — в Threads*.

  • Она продолжит «совершенствовать» механизмы для соблюдения требований. При этом корпорация всё ещё призывает правительство Австралии пересмотреть инициативу, потому что подростки могут смотреть контент, не входя в аккаунт, менять регион или уходить на «тёмные», менее регулируемые платформы.

  • Meta* предлагает ввести проверку возраста на уровне магазинов приложений для всех платформ, а не для избранных — чтобы подростки могли скачивать приложения соцсетей только с согласия родителей.

  • Закон власти Австралии приняли в 2024 году, с 10 декабря 2025-го он вступил в силу. Под запрет попали Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube. Список планируют пересматривать.

  • Если операторы платформ не будут блокировать аккаунты подростков, им грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около $33 млн). Все сервисы, кроме X, заявили, что будут выполнять требования.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.

