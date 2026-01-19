Популярное
Данила Бычков
Соцсети

Threads* обогнал X по количеству ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах

При этом X продолжает лидировать в веб-версии.

Источник: Similarweb
  • По состоянию на 7 января 2026 года количество ежедневных активных пользователей (DAU) на iOS и Android в Threads* составило около 141,5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на данные Similarweb. У X этот показатель составил 125 млн пользователей.
  • При этом X всё ещё опережает Threads* в США, отмечает издание, но разрыв постепенно сокращается. Кроме того, у Threads* «практически нет заметного присутствия» в веб-версии, тогда как веб-версией X ежедневно пользуются около 150 млн человек.
  • Увеличение количества ежедневных активных пользователей Threads* стало результатом нескольких месяцев роста и долгосрочных тенденций, а не скандала вокруг чат-бота Grok, который позволял генерировать «сексуализированный» контент, в том числе с детьми, подчёркивает TechCrunch.
  • Всё больше людей используют Threads* на мобильных устройствах как регулярную привычку. Среди причин: реклама в других приложениях от Meta*, включая Instagram* и Facebook*, ориентация на создателей контента и быстрое внедрение новых функций, отмечает издание.
  • Threads* занял второе место после ChatGPT в списке самых популярных бесплатных приложений в американском App Store по итогам 2025 года.

*Meta, которая владеет Facebook, Threads и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #threads #x

3
1
11 комментариев