Threads* обогнал X по количеству ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах

При этом X продолжает лидировать в веб-версии. Источник: SimilarwebПо состоянию на 7 января 2026 года количество ежедневных активных пользователей (DAU) на iOS и Android в Threads* составило около 141,5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на данные Similarweb. У X этот показатель составил 125 млн пользователей.При этом X всё ещё опережает Threads* в США, отмечает издание, но разрыв постепенно сокращается. Кроме того, у Threads* «практически нет заметного присутствия» в веб-версии, тогда как веб-версией X ежедневно пользуются около 150 млн человек.Увеличение количества ежедневных активных пользователей Threads* стало результатом нескольких месяцев роста и долгосрочных тенденций, а не скандала вокруг чат-бота Grok, который позволял генерировать «сексуализированный» контент, в том числе с детьми, подчёркивает TechCrunch.Всё больше людей используют Threads* на мобильных устройствах как регулярную привычку. Среди причин: реклама в других приложениях от Meta*, включая Instagram* и Facebook*, ориентация на создателей контента и быстрое внедрение новых функций, отмечает издание.Threads* занял второе место после ChatGPT в списке самых популярных бесплатных приложений в американском App Store по итогам 2025 года.*Meta, которая владеет Facebook, Threads и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #threads #x