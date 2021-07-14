Twitter откажется от собственной версии формата «Истории» Fleets Статьи редакции
Пользователи перестанут видеть иконки Fleets с 3 августа.
Twitter решила отказаться от Fleets из-за низкой популярности функции, сообщил вице-президента Twitter по продуктам Илья Браун.
С 3 августа пользователи вместо иконки «Историй» будут видеть только активные комнаты для аудио-чата.
По словам Брауна, с момента запуска Fleets число новых пользователей не увеличилось, а Fleets чаще использовался теми, кто в целом пишет больше постов.
По данным The Verge, Twitter в течение многих лет пытается заставить новых пользователей регулярно публиковать сообщения, а не использовать чужие. Отказавшись от Fleets, компания признала, что ещё не придумала, как заставить людей больше писать в соцсети, пишет издание.
- Twitter запустила Fleets в Бразилии весной 2020 года. В ноябре 2020 года функция была доступна по всему миру.
- В июне 2021 года компания начала тестировать рекламу в разделе Fleets.
Заставить. Людей.
Твиттер всё правильно сделал, включая запуск функции. Что-то взлетело — попробовали у себя — не пошло — убрали. Здоровый жизненный цикл.
А зачем им новые сообщения? Видимо они совсем не понимают зачем люди используют их твиттер.
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