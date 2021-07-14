Соцсети
Nazigul Jusupova

Twitter закроет Fleets — собственную версию «Историй» Статьи редакции

Пользователи перестанут видеть иконки Fleets с 3 августа.

Twitter решила отказаться от Fleets из-за низкой популярности функции, сообщил вице-президента Twitter по продуктам Илья Браун.

С 3 августа пользователи вместо иконки «Историй» будут видеть только активные комнаты для аудио-чата.

По словам Брауна, с момента запуска Fleets число новых пользователей не увеличилось, а Fleets чаще использовался теми, кто в целом пишет больше постов.

По данным The Verge, Twitter в течение многих лет пытается заставить новых пользователей регулярно публиковать сообщения, а не использовать чужие. Отказавшись от Fleets, компания признала, что ещё не придумала, как заставить людей больше писать в соцсети, пишет издание.

  • Twitter запустила Fleets в Бразилии весной 2020 года. В ноябре 2020 года функция была доступна по всему миру.
  • В июне 2021 года компания начала тестировать рекламу в разделе Fleets.

#новости #twitter

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18 комментариев
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Sergey Ontime

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Заставить. Людей.

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Артём Кучиев

Sergey
2

Путин с Лукашенко вошли в чат

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ur spam

Артём
–1

Слыш пиши

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Артём Кучиев

ur
0

Не понял

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ur spam

Артём
1

В твиттер пиши, а не на vc. У ребят там KPI падает.

Ответить

Артём Кучиев

ur
–2

Разберусь как-нибудь куда мне писать

Ответить

Павел Воронов

Артём
3

Только мимо унитаза не писай

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Tim Akhmetov

Sergey
0

Не блокировать учетные записи без причины - вот и весь рецепт.

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Тарас Мукин

11

Твиттер всё правильно сделал, включая запуск функции. Что-то взлетело — попробовали у себя — не пошло — убрали. Здоровый жизненный цикл.

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Алексей Штейн

8

Тинькофф , твоя очередь , будь в тренде 

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Alan Tolubay

3

Первый пошёл

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Михаил Швец

–2

Что такое флитс? Нет, что такое Твиттер?!

Ответить

Ivan Zamorev

Михаил
0

Чушь западная, зачем вам

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Yuriy Zotov

0

А зачем им новые сообщения? Видимо они совсем не понимают зачем люди используют их твиттер.

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ur spam

Yuriy
0

KPI

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Vlad

0

Здравствуйте ззхж 33ббб.

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Больной Петя

0

Нельзя просто так взять и спиздить фишку 🧐

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Konstantin

Больной
0

У Инстаграма с историями получилось

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