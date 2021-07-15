Марк Цукерберг анонсировал выплаты в $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram Статьи редакции
Первая программа будет поощрять авторов контента в сервисе коротких видео Reels в Instagram.
- «Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, поэтому мы создаем новые программы, чтобы вложить более $1 млрд в вознаграждение авторам за отличный контент, который они создают на Facebook и Instagram до 2022 года», — заявил гендиректор компании Марк Цукерберг.
- В рамках этой инициативы компания запустит до конца года новые бонусные программы, в которых авторам будут платить за достижение определённых показателей, пишет CNBC.
- Так, в ближайшее время стартует бонусная программа для американских авторов контента в своём сервисе коротких видео Reels в Instagram. Компания планирует запустить летом в Instagram и осенью в Facebook специальные пространства, где создатели смогут больше узнать о выплатах.
- Как пишет издание, таким образом компания хочет привлечь новых авторов в свои соцсети, так конкурирует с другими популярными сервисами, в том числе TikTok.
Годами паразитировали на блоггерах. Увидели результаты тикток и обсрались 🙄 дико извиняюсь, но других слов не нашлось
С другой стороны, за то что не платят там не развивалась раковая опухоль в виде (детского/трэш/кликбейт) контента от которого погибает Ютуб. Ждем теперь вместо красивых фото, Влад а4 и треш стримы)
Ожидание: тонны крутого, авторского контента
Реальность: Фэйсбук.Дзен со статьями уровня: "Я потравил всех термитов на своём ранчо при помощи галона старой американской..."
- Образование?
- 7 лет на фейсбук, и 4 года в инстаграме!
- Профессия?
- ТикТокарь 6-го разряда!
Нет уже ничего, что могло бы спасти Фейсбук. Марк, ваше время ушло... 👋🖐️👋🖐️
Спасти от чего? От того чтобы быть самой посещаемой сс в мире? Или от того что в топ 10 приложений в мире - 4 принадлежат Фейсбуку?
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