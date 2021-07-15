Соцсети
Евгения Евсеева

Марк Цукерберг анонсировал выплаты в $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram Статьи редакции

Первая программа будет поощрять авторов контента в сервисе коротких видео Reels в Instagram.

  • «Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, поэтому мы создаем новые программы, чтобы вложить более $1 млрд в вознаграждение авторам за отличный контент, который они создают на Facebook и Instagram до 2022 года», — заявил гендиректор компании Марк Цукерберг.
  • В рамках этой инициативы компания запустит до конца года новые бонусные программы, в которых авторам будут платить за достижение определённых показателей, пишет CNBC.
  • Так, в ближайшее время стартует бонусная программа для американских авторов контента в своём сервисе коротких видео Reels в Instagram. Компания планирует запустить летом в Instagram и осенью в Facebook специальные пространства, где создатели смогут больше узнать о выплатах.
  • Как пишет издание, таким образом компания хочет привлечь новых авторов в свои соцсети, так конкурирует с другими популярными сервисами, в том числе TikTok.

#новость #facebook #instagram

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Ekaterina Zaitseva

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Годами паразитировали на блоггерах. Увидели результаты тикток и обсрались 🙄 дико извиняюсь, но других слов не нашлось

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Станислав Назаров

Ekaterina
4

С другой стороны, за то что не платят там не развивалась раковая опухоль в виде (детского/трэш/кликбейт) контента от которого погибает Ютуб. Ждем теперь вместо красивых фото, Влад а4 и треш стримы) 

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Cold Rimspace

3

Ожидание: тонны крутого, авторского контента
Реальность: Фэйсбук.Дзен со статьями уровня: "Я потравил всех термитов на своём ранчо при помощи галона старой американской..."

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hakhagmon

Cold
0

Мочи?

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Cold Rimspace

hakhagmon
2

Демократии

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Evgeniy Zorin

3

- Образование?
- 7 лет на фейсбук, и 4 года в инстаграме!
- Профессия?
- ТикТокарь 6-го разряда!

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One Geek

0

Нет уже ничего, что могло бы спасти Фейсбук. Марк, ваше время ушло... 👋🖐️👋🖐️

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Станислав Назаров

One
1

Спасти от чего? От того чтобы быть самой посещаемой сс в мире? Или от того что в топ 10 приложений в мире - 4 принадлежат Фейсбуку? 

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Маджид Гаджиев

0

Где можно забрать свои деньги?

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Captain

0

Еще один показатель того, как разогнали инфляцию и как много сейчас "лишних" денег. Как бы опять всем миллионерами не стать.... Теперь долларовыми.

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Genio Genio

–1

При этом постоянно продаёт свои акции. 

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