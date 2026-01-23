ByteDance закрыла сделку по продаже американского бизнеса TikTok группе инвесторов, среди которых Oracle, Silver Lake и MGX

Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных, безопасность алгоритмов и модерацию контента в США.Источник: TikTok Компания отчиталась о создании совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC на базе TikTok US Data Security. Оно будет работать как независимая компания, управляемая советом директоров. Гендиректором назначили Адама Прессера, директором по безопасности — Уилла Фаррелла. Оба до этого занимали должности в TikTok и подразделении соцсети по защите данных в США.Oracle, инвестиционная Silver Lake и инвестфонд Абу-Даби MGX получили по 15% в совместном предприятии. Китайская ByteDance сохранила 19,9%. В консорциум инвесторов также входят Dell Family Office Майкла Делла, инвестфирмы Vastmere Strategic Investments и Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo и NJJ Capital.Oracle возьмёт на себя защиту данных «более 200 млн американских пользователей и 7,5 млн компаний». Совместное предприятие также переобучит и обновит алгоритм рекомендаций контента на данных пользователей из США. Гарантии безопасности TikTok USDS будут распространяться на CapCut, Lemon8 и некоторые другие приложения ByteDance в США.По словам источника Axios, в рамках сделки TikTok U.S. оценили примерно в $14 млрд. Ту же сумму в сентябре 2025 года называл вице-президент США Джей Ди Вэнс. В CFRA Research оценивали стоимость американского подразделения в $40-50 млрд. Аналитики Bloomberg Intelligence — в $30-35 млрд, но отмечали: цену занизят, так как это вынужденная продажа.В апреле 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или блокировке TikTok. Занявший его место Дональд Трамп издал указ об отсрочке «запрета», которую несколько раз продлевал. В сентябре 2025 года Трамп подписал указ о сделке по TikTok. В декабре ByteDance заключила соглашение с группой инвесторов.#новости #tiktok