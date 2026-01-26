TikTok в США обновил политику конфиденциальности и начал собирать больше данных, в том числе точное местоположение пользователей

Изменения внесли после завершения сделки по продаже американского бизнеса соцсети.Источник: WiredНовые владельцы TikTok в США предложили пользователям принять изменённое пользовательское соглашение, чтобы продолжить пользоваться приложением соцсети, пишет Wired.Сервис начал собирать более детализированную информацию в США, указывает издание. Например, одним из самых заметных изменений в политике конфиденциальности приложения стал сбор точных данных о местоположении американских пользователей, чего не было в предыдущих версиях TikTok.Ещё одно изменение — отслеживание взаимодействий пользователей с инструментами на базе ИИ в TikTok. В прошлых версиях соглашений эта тема напрямую не упоминалась.Кроме того, TikTok расширит свою рекламную сеть в США и начнёт чаще использовать собранную о пользователях информацию не только для таргетинга внутри приложения, но и для показа рекламы за его пределами.ByteDance закрыла сделку по продаже американского бизнеса TikTok 23 января 2026 года. Oracle, Silver Lake и инвестфонд Абу-Даби MGX получили по 15% в совместном предприятии. ByteDance сохранила 19,9%. Также в консорциум инвесторов вошли Dell Family Office Майкла Делла, инвестфирмы Vastmere Strategic Investments и Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo и NJJ Capital.#новости #tiktok