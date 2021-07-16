Сойти с дистанции: почему закрываются успешные проекты

Уход с рынка компании, входящей в тройку лидеров — редкий, но не уникальный случай. Именно так произошло с myToys.ru. За 10 лет мы доросли до топ-3 онлайн-игроков рынка детских товаров. Но это не спасло компанию от закрытия.