Топ-менеджер Twitter спросил у пользователей, готовы ли они платить за подписку с функцией редактирования твитов Статьи редакции
Но только в течение пары минут после публикации.
- «Если Twitter Blue позволит редактировать твиты в течение нескольких минут после публикации, вы бы подписались?», — спросил руководитель продукта соцсети Кейвон Бейкпур.
- Большинство выбрало вариант «нет» — в комментариях пользователи отвечают, что возможность редактировать публикации не должна быть «роскошью». Другие отмечают, что несколько минут — это слишком мало.
- Twitter начала тестировать подписку за 269 рублей в мае — она позволяет выбрать цвет иконки приложения или цветную тему, отменять твиты до отправки и превращать цепочки твитов в «легко читаемый текст».
- В августе 2019 года Бейкпур говорил, что Twitter не планирует в ближайшее время добавлять функцию редактирования твитов: её также нет в списке приоритетов.
- Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси неоднократно говорил, что кнопка редактирования — это одна из самых популярных просьб пользователей, и компания думает, как эту функцию правильно реализовать.
токсичные методы монетизации. от одноклеточных
Мы живем в мире где твиты обсуждаются в новостях, несут политическую силу и являются доказательством для культуры отмены.
Они никогда не должны быть редактируемыми.
Предлагаю сделать возможность читать твитты только для зарегистрированных пользователей, а регистрацию сделать платной.
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чтобы sjw помойка могла спокойно менять своё мнение в привычном ключе. норм норм
В смысле спросил?! Он что бл... 15 лет до этого делал?! Это же базовый вопрос, на который они давно должны знать ответ.
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