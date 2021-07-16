Соцсети
Евгения Евсеева

Топ-менеджер Twitter спросил у пользователей, готовы ли они платить за подписку с функцией редактирования твитов Статьи редакции

Но только в течение пары минут после публикации.

  • «Если Twitter Blue позволит редактировать твиты в течение нескольких минут после публикации, вы бы подписались?», — спросил руководитель продукта соцсети Кейвон Бейкпур.
  • Большинство выбрало вариант «нет» — в комментариях пользователи отвечают, что возможность редактировать публикации не должна быть «роскошью». Другие отмечают, что несколько минут — это слишком мало.
  • Twitter начала тестировать подписку за 269 рублей в мае — она позволяет выбрать цвет иконки приложения или цветную тему, отменять твиты до отправки и превращать цепочки твитов в «легко читаемый текст».
  • В августе 2019 года Бейкпур говорил, что Twitter не планирует в ближайшее время добавлять функцию редактирования твитов: её также нет в списке приоритетов.
  • Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси неоднократно говорил, что кнопка редактирования — это одна из самых популярных просьб пользователей, и компания думает, как эту функцию правильно реализовать.
Kayvon Beykpour @kayvz
if @TwitterBlue let you edit tweets within a few minutes of posting them, would you want to subscribe? let me know why yes/no in the replies!

#новость #twitter

906 просмотров
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5
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Alex

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токсичные методы монетизации. от одноклеточных

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Федор Чеботарев

Alex
0

Одноклеточные токсины получается

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Кирилл Качалов

5

Мы живем в мире где твиты обсуждаются в новостях, несут политическую силу и являются доказательством для культуры отмены.
Они никогда не должны быть редактируемыми.

Ответить

Favell

Кирилл
0

Поэтому срок редактирования и планируется такой маленький

Ответить

Антон Фомин

2

Предлагаю сделать возможность читать твитты только для зарегистрированных пользователей, а регистрацию сделать платной.

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Давид Сабаури

0

Twitter ведут раскопки на месте офиса древнейшей цивилизации под названием Electronic Arts

Ответить

Сергей Щукин

0

Кажется, это бизнес идея для vc.ru 🤪

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Владислав Романов

0

чтобы sjw помойка могла спокойно менять своё мнение в привычном ключе. норм норм

Ответить

Федор Чеботарев

Владислав
0

Она и так меняла, ничего её не останавливало практически. 

Ответить

Федор Чеботарев

0

Большинство выбрало вариант «нет»

Как странно, правда?))))))

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Alexey Fedorov

0

Хоспаде, платный твиттер.

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Джон Картошкин

0

В смысле спросил?! Он что бл... 15 лет до этого делал?! Это же базовый вопрос, на который они давно должны знать ответ.

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