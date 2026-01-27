Количество пользователей из США, удаляющих TikTok, выросло почти на 150% по сравнению с предыдущими тремя месяцами — Sensor Tower

На фоне сделки по продаже американского бизнеса и перебоев в работе соцсети пользователи стали переходить в другие сервисы.Источник: UpScrolled23 января 2026 года ByteDance закрыла сделку по продаже американского бизнеса TikTok группе инвесторов, среди которых Oracle, Silver Lake и MGX. Он будет управляться совместным предприятием TikTok USDS Joint Venture LLC.С утра 25 января пользователи в США стали жаловаться на проблемы в работе приложения: нельзя было загрузить видео и просматривать часть новых роликов. Сбой наблюдался и по состоянию на 26 января. В TikTok USDS сообщили, что он связан с отключением электроэнергии в дата-центре. Одновременно новые владельцы предложили принять обновлённое пользовательское соглашение.На этом фоне пользователи стали удалять TikTok и переходить в конкурирующие сервисы. По данным аналитической Sensor Tower, которые приводит CNBC, за последние пять дней среднесуточное количество пользователей из США, удаляющих приложение, выросло почти на 150% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Однако уровень активных пользователей в США остался стабильным по сравнению с предыдущей неделей.Одна из авторов TikTok с 4 млн подписчиков отметила в разговоре с CNBC, что сервис не объяснил создателям контента, как скажется на них формирование нового совместного предприятия. Отсюда и столько «паранойи»: в интернете обсуждают, связан ли сбой со сменой собственников или это совпадение.Количество загрузок конкурирующего приложения UpScrolled в США, по данным Sensor Tower, выросло более чем в десять раз по сравнению с предыдущей неделей. Загрузок Skylight Social — на 919%, Rednote — на 53%. По данным Appfigures, которые приводит TechCrunch, с 22 по 24 января UpScrolled загрузили примерно 41 тысячу раз — это почти треть от общего числа установок.#новости #tiktok