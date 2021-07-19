Соцсети
Nazigul Jusupova

Telegram стал самым скачиваемым приложением в России за второй квартал 2021 года — App Annie Статьи редакции

Среди самым быстрорастущих приложений оказались два сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent.

  • TikTok, который стал самым скачиваемым приложением первого квартала, занял вторую строчку рейтинга, сообщили vc.ru в аналитической компании App Annie.
  • На третьем месте — приложение по демонстрации местоположения друзей Zenly, поднявшееся на 51 строчку за три месяца. Оно обогнало по количеству скачиваний WhatsApp и Instagram, которые заняли четвёртую и пятую позицию в рейтинге соответственно.
  • Также Zenly на второй строчке среди быстрорастущих приложений по скачиванию: между приложениями по аренде самокатов Whoosh и Urent — они заняли первое и третье места соответственно.
  • В десятку популярных приложений также вошли также вошли GetContact, приложения Госуслуги, Ozon, Wildberries и Avito.
Топ самых скачиваемых приложений в России за второй квартал 2021 года App Annie
Топ самых быстрорастущих приложений за второй квартал 2021 года App Annie
  • В рейтинге по объему выручки лидирует музыкальная платформа «ВКонтакте» Boom, затем сама «ВКонтакте», на третьем месте — «Яндекс.Музыка», далее — онлайн-кинотеатр ivi. В десятку вошли Youtube, «Литрес», онлайн-кинотеатр Premier, приложение для знакомств Tinder, «Одноклассники» и сервис подписки Google One.
Топ приложений по выручке за второй квартал 2021 года  App Annie

#новости #appannie #telegram

619 просмотров
10 10 комментариев
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10 комментариев
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Captain

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И все же, как Павел его монетизирует? Если есть такая благотворительность, то у этой медали должна быть и обратная сторона... 

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Иван Волынец

Captain
0

Мне кажется, сливает профили: имея номер телефона и информацию, какие каналы читает пользователь, уже можно на него рекламу кидать

Попробую пояснить, почему я так думаю. Сперва меня никак не душили вечные звонки от "банков", рекламщики, рекламы клиник, стоматологии и так далее. Затем это началось и я грешил на банки или сам на себя, что везде номер оставлял. Потом я как-то купил симку и использовал её только для регистрации акка в Телеграмме. И надо же! И на этот номер мне начали звонить всё те же спамеры

Поэтому я от ТГ отказался, общение перевел в Сигнал, а ТГ теперь только на американской виртуальной симке

И спама почти не стало

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33_rublya

Иван
1

Кул стори, бро

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Даниил Лепетков

Captain
0

Тоже задаюсь таким вопросом. Может продажа данных?

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Илья Шишкунов

Даниил
0

Так вроде у него половина инвесторов это миллиардеры из среды российских силовиков? 

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Ivan Zenkov

0

А вот и тот самый чебурнет подъехал

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Илья Шишкунов

0

Не совсем понимаю, а что такое этот Зенли и зачем? 

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Леонид Цветков

Илья
0

Я о нём вообще впервые услышал. 

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Леонид Цветков

0

Кто бы мог подумать!!?

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Sht_Anton

0

Любопытно, что сервисы Яндекса не в топе. Особенно интересно понаблюдать за ЯМаркетом, судя по рейтингу, в сравнении с Озоном и ВБ, дела у них не очень

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