Telegram стал самым скачиваемым приложением в России за второй квартал 2021 года — App Annie Статьи редакции
Среди самым быстрорастущих приложений оказались два сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent.
- TikTok, который стал самым скачиваемым приложением первого квартала, занял вторую строчку рейтинга, сообщили vc.ru в аналитической компании App Annie.
- На третьем месте — приложение по демонстрации местоположения друзей Zenly, поднявшееся на 51 строчку за три месяца. Оно обогнало по количеству скачиваний WhatsApp и Instagram, которые заняли четвёртую и пятую позицию в рейтинге соответственно.
- Также Zenly на второй строчке среди быстрорастущих приложений по скачиванию: между приложениями по аренде самокатов Whoosh и Urent — они заняли первое и третье места соответственно.
- В десятку популярных приложений также вошли также вошли GetContact, приложения Госуслуги, Ozon, Wildberries и Avito.
- В рейтинге по объему выручки лидирует музыкальная платформа «ВКонтакте» Boom, затем сама «ВКонтакте», на третьем месте — «Яндекс.Музыка», далее — онлайн-кинотеатр ivi. В десятку вошли Youtube, «Литрес», онлайн-кинотеатр Premier, приложение для знакомств Tinder, «Одноклассники» и сервис подписки Google One.
И все же, как Павел его монетизирует? Если есть такая благотворительность, то у этой медали должна быть и обратная сторона...
Мне кажется, сливает профили: имея номер телефона и информацию, какие каналы читает пользователь, уже можно на него рекламу кидать
Попробую пояснить, почему я так думаю. Сперва меня никак не душили вечные звонки от "банков", рекламщики, рекламы клиник, стоматологии и так далее. Затем это началось и я грешил на банки или сам на себя, что везде номер оставлял. Потом я как-то купил симку и использовал её только для регистрации акка в Телеграмме. И надо же! И на этот номер мне начали звонить всё те же спамеры
Поэтому я от ТГ отказался, общение перевел в Сигнал, а ТГ теперь только на американской виртуальной симке
И спама почти не стало
Тоже задаюсь таким вопросом. Может продажа данных?
Так вроде у него половина инвесторов это миллиардеры из среды российских силовиков?
Не совсем понимаю, а что такое этот Зенли и зачем?
Любопытно, что сервисы Яндекса не в топе. Особенно интересно понаблюдать за ЯМаркетом, судя по рейтингу, в сравнении с Озоном и ВБ, дела у них не очень
С их помощью можно проверить гипотезу, запустить MVP продукта, быстро начать продажи или автоматизировать бизнес, рабочие или личные дела. Но для более сложных задач они могут оказаться дороже и медленнее.
Я хочу поделиться с Вами одной очень долгой и не веселой историей, которая случилась со мной еще в апреле 2015 года.
Безос не слушал Маска, поэтому последнему удалось запустить ракету на семь лет раньше и заключить больше госконтрактов.
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