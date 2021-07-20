Бывшие сотрудники WhatsApp запустили соцсеть HalloApp — в ней можно добавить друзей только по их номеру телефона Статьи редакции
Приложение не собирает данные о пользователях и шифрует все чаты.
- Приложение HalloApp стало доступно для скачивания на iOS и Android 19 июля, сообщает The Verge. В приложении можно создавать групповые чаты или переписываться лично. Найти друзей можно, только зная их номер телефона.
- HalloApp создали бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью. Они покинули компанию в 2018 и 2019 годах.
- В приложении есть четыре вкладки: лента сообщений от друзей, групповые чаты, личные переписки и настройки. Посты и групповые чаты не сортируются.
- HalloApp — «противоядие от традиционных социальных сетей», написал сооснователь Нирадж Арора в блоге компании. «Представьте, что ваша лента не заполнена сообщениями, которые вам не интересны. Представьте, что вы видите то, что хотели бы вы, а не то, что решил алгоритм. Представьте, что с вами не обращаются как с продуктом».
- В будущем HalloApp планирует добавить новые функции по подписке. Пока проект работает за счёт средств инвесторов, сообщает издание.
Учитывая каким дном ватсап был (и остаётся) ребята доверия не внушают.
Думаю если бы ребята продолжили им заниматься и в развитие не вмешался FB, WhatsApp не был бы дном...
Многие вентилятор
Честно говоря, не пойму этой моды хулить ВотсАпп.
У него есть две дурацкие особенности (сохранение контента в память телефона и, собственно, зависимость от телефона даже при открытии десктоп-версии), но для 99% пользователей это не доставляет проблем и многие даже не знают о веб- и десктопных версиях.
Чем от отличается от божественного Телеграма на пользовательском уровне, кроме отсутствия каналов-пабликов, которые тоже далеко не всем нужны?
В чём там дно, может кто-нибудь пояснить? Вроде весь СНГ-мир пользуется и всем норм. Да и за бугром популярен весьма.
В первую очередь он зелёный!! И изначально он для Вирта был в России, только последние годы все там)) зелёный айсикю только с видео, древний, ужасный. А телеграм это гигантское количество возможносттей, это целый рабочий инструмент 🤗
Налоговый Женя
Эти две особенности, так-то, являются критичными. Удалил приложение и всё. Что-то случилось с телефоном и всё.
В Вотсапе максимально убого реализована возможность скачивать видео и изображения в галерею, вернее, она отсутствует, приходится перекидывать всё в телегу и скачивать оттуда.
Приложение поддерживает работу только в одном аккаунте.
Найти друзей можно, только зная их номер телефона.
- А номера - в адресной книге. Доступ давай!
- На!
... блин, опять Вацап получился )))
Выпустили убогое днище со словами "противоядие традиционным социальным сетям".
Им стоит задуматься о своей адекватности.
Telegram уже всё сделал, всё организовал и сгруппировал, сделал бесплатно и удобно.
Добавлять человека по номеру телефона как минимум не безопасно, если тебе не хочется палить свой номер.
Удалить лишние чаты - в чем проблема?! Вотсап и так помойка не удобная, без нормальной веб версии. Так эти "бывшие" выпускают ещё хуже.
Куда они пытаются лезть со своим дерьмом?
Но разделение групп и чатов(с одним собеседником) и вправду отличное решение!
А что не по номеру паспорта? У человека может быть много номеров
Интересно, оно снова без облака, с вечным хранением всего медиа в памяти телефона и проксированием всех клиентов через включённый телефон? У Воцапа это так классно получилось. Если не ошибаюсь, WhatsApp создавался, как "аналог iMessage для Android", поэтому все его пороки изначально заложены в его архитектуре. Интересно, какие "исходные принципы WhatsApp" они собрались возрождать? "Верните мой 2010-й"? 😆
Одно и тоже делают по кругу.
Да собирайте данные, показываете рекламу.
Сделайте только, добавления пользователя по нику и не лезьте в записную книжку, не рассылайте всем, что я подключился к сети.
Сделайте мессенджер, для случайных встреч, разового общения.
За все Нирадж берется смело
Все превращается в whatsapp
А если номерок засветишь
То просто тратит меньше сил
ещё одна соц сеть? зочем
Посмотрим, станет ли она номер один для порно и вирта)) будем надеяться
хватит размазывать юзеров как повидло по тазу. на наш век хватит однокласников))). уже тошнит от всего!
А зачем это нужно? Кому и для чего?
Дикпики выкладывать не моделируют наверное
- Коллеги, нам нужно срочно придумать противоядие от социальных сетей!
- А давайте запустим соцсеть!
Занавес ))
Ну это прям что-то новое. По номеру телефона, да ладно что за чудо, никогда такого не было и вот опять?
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