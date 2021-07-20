Соцсети
Маша Цепелева

Бывшие сотрудники WhatsApp запустили соцсеть HalloApp — в ней можно добавить друзей только по их номеру телефона Статьи редакции

Приложение не собирает данные о пользователях и шифрует все чаты.

  • Приложение HalloApp стало доступно для скачивания на iOS и Android 19 июля, сообщает The Verge. В приложении можно создавать групповые чаты или переписываться лично. Найти друзей можно, только зная их номер телефона.
  • HalloApp создали бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью. Они покинули компанию в 2018 и 2019 годах.
  • В приложении есть четыре вкладки: лента сообщений от друзей, групповые чаты, личные переписки и настройки. Посты и групповые чаты не сортируются.
  • HalloApp — «противоядие от традиционных социальных сетей», написал сооснователь Нирадж Арора в блоге компании. «Представьте, что ваша лента не заполнена сообщениями, которые вам не интересны. Представьте, что вы видите то, что хотели бы вы, а не то, что решил алгоритм. Представьте, что с вами не обращаются как с продуктом».
  • В будущем HalloApp планирует добавить новые функции по подписке. Пока проект работает за счёт средств инвесторов, сообщает издание.
HalloApp

#новость #halloapp

2553 просмотров
37 37 комментариев
4
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igogo

29

Учитывая каким дном ватсап был (и остаётся) ребята доверия не внушают.

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Yury Gagarin

igogo
4

Думаю если бы ребята продолжили им заниматься и в развитие не вмешался FB, WhatsApp не был бы дном...

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hakhagmon

Yury
4

они до покупки фб остановились в развитии 

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Многие вентилятор

igogo
1

Честно говоря, не пойму этой моды хулить ВотсАпп.

У него есть две дурацкие особенности (сохранение контента в память телефона и, собственно, зависимость от телефона даже при открытии десктоп-версии), но для 99% пользователей это не доставляет проблем и многие даже не знают о веб- и десктопных версиях.

Чем от отличается от божественного Телеграма на пользовательском уровне, кроме отсутствия каналов-пабликов, которые тоже далеко не всем нужны?

В чём там дно, может кто-нибудь пояснить? Вроде весь СНГ-мир пользуется и всем норм. Да и за бугром популярен весьма.

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Ivan Zamorev

Многие
1

В первую очередь он зелёный!! И изначально он для Вирта был в России, только последние годы все там)) зелёный айсикю только с видео, древний, ужасный. А телеграм это гигантское количество возможносттей, это целый рабочий инструмент 🤗

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Многие

Ivan
1

В первую очередь он зелёный!!

Не, ну это аргумент. Тут не поспоришь.

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Налоговый Женя

Многие
0

Эти две особенности, так-то, являются критичными. Удалил приложение и всё. Что-то случилось с телефоном и всё.

В Вотсапе максимально убого реализована возможность скачивать видео и изображения в галерею, вернее, она отсутствует, приходится перекидывать всё в телегу и скачивать оттуда.

Приложение поддерживает работу только в одном аккаунте.

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Max B

24

Найти друзей можно, только зная их номер телефона.

- А номера - в адресной книге. Доступ давай!
- На!

... блин, опять Вацап получился )))

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WAVEWITHME

16

Выпустили убогое днище со словами "противоядие традиционным социальным сетям".
Им стоит задуматься о своей адекватности.

Telegram уже всё сделал, всё организовал и сгруппировал, сделал бесплатно и удобно.

Добавлять человека по номеру телефона как минимум не безопасно, если тебе не хочется палить свой номер.

Удалить лишние чаты - в чем проблема?! Вотсап и так помойка не удобная, без нормальной веб версии. Так эти "бывшие" выпускают ещё хуже.

Куда они пытаются лезть со своим дерьмом?

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Ivan Ivanov

WAVEWITHME
2

Но разделение групп и чатов(с одним собеседником) и вправду отличное решение!

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Федеральный лолипоп

WAVEWITHME
0

Пытаются отхватить свой кусок пирога, только и всего)

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Sergey Fisak

11

Холоп 😂😂😂

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lakoros

7

А что не по номеру паспорта? У человека может быть много номеров

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Сергей Мазур

lakoros
2

Можно еще по номеру ИНН, чтобы кое-кому было удобно монетизировать)

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Павел Евграфович

4

Интересно, оно снова без облака, с вечным хранением всего медиа в памяти телефона и проксированием всех клиентов через включённый телефон? У Воцапа это так классно получилось. Если не ошибаюсь, WhatsApp создавался, как "аналог iMessage для Android", поэтому все его пороки изначально заложены в его архитектуре. Интересно, какие "исходные принципы WhatsApp" они собрались возрождать? "Верните мой 2010-й"? 😆 

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Андрей Ма

Павел
2

Конечно без облака и с доступом к телефон, а то вдруг не все узнают, что подключится их проге

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БАБКА В ЗАСАДЕ

4

Шляпа.
Идея говно.
Не взлетит 

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Андрей Ма

3

Одно и тоже делают по кругу.
Да собирайте данные, показываете рекламу.
Сделайте только, добавления пользователя по нику и не лезьте в записную книжку, не рассылайте всем, что я подключился к сети.
Сделайте мессенджер, для случайных встреч, разового общения.

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Даниил Путинцев

1

И загнутся также, как Google allo и т.д.

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Max goriachev

1

Я ее только что на Product Hunt видел)

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Aleksandr Azh

1

В пекло соцсети

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33_rublya

1

На*уя, а главное - зачем??

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Сашка Тютин

1

За все Нирадж берется смело
Все превращается в whatsapp
А если номерок засветишь
То просто тратит меньше сил

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Paco Official

1

ещё одна соц сеть? зочем

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Ivan Zamorev

Paco
0

Посмотрим, станет ли она номер один для порно и вирта)) будем надеяться

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Vanya5p

0

сколько уже этих соц сетей

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Андрей Верижников

0

Bruh

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Дмитрий

0

Поздно, ватсапп и все его сотрудники уже упустили момент. Телега онли

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Alex

0

хватит размазывать юзеров как повидло по тазу. на наш век хватит однокласников))). уже тошнит от всего!

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Dennis Gerasimov

0

А зачем это нужно? Кому и для чего?

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Ivan Zamorev

Dennis
0

Дикпики выкладывать не моделируют наверное

Ответить

Ivan Zamorev

Ivan
0

Не модерируют *

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Andy Ch

0

- Коллеги, нам нужно срочно придумать противоядие от социальных сетей!
- А давайте запустим соцсеть!

Занавес ))

https://youtu.be/X-KwYX2u8e4

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Распутин

0

Те же яйца только в профиль. Ничего нового и классного я не нахожу. 

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Федор Чеботарев

0

На первый взгляд такое же говно если честно. 

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Angel Vivaldi

0

Ну это прям что-то новое. По номеру телефона, да ладно что за чудо, никогда такого не было и вот опять?

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Ivan Zamorev

0

Кто-то должен был это сделать 🤘

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