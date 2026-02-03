Французская полиция провела обыск в парижском офисе X — СМИ связывают его с расследованиями о «предвзятости» алгоритмов соцсети и дипфейках в Grok

В компании ситуацию пока не комментировали.Прокуратура Парижа назвала обыск частью «конструктивного подхода», направленного на то, чтобы обеспечить соблюдение французского законодательства со стороны соцсети, пишет Politico.Ряд СМИ, включая BBC и Reuters, пишут, что причиной обыска могло расследование о «предвзятости» алгоритмов в X, которое инициировали в январе 2026-го после обращения в прокуратуру одного из французских депутатов.По данным Politico, обыск прошёл на фоне расследования против X и чат-бота Grok из-за распространения сексуализированных дипфейков, начатого Еврокомиссией в январе 2026 года. Соцсети может грозить штраф на сумму до 6% от годовой глобальной выручки. Аналогичное расследование в январе 2026-го начали и французские регуляторы.В проведении обыска участвовало подразделение по борьбе с киберпреступностью J3 — оно же возглавляло расследование в отношении главы Telegram Павла Дурова в 2025 году, отмечает Reuters.Владельца xAI Илона Маска и гендиректора X Линду Яккарино также вызвали на «добровольные интервью» 20 апреля 2026 года.Летом 2025 года французские власти уже проводили расследование против X из-за предполагаемого манипулирования алгоритмом и «мошеннического сбора данных». В X его назвали «политически мотивированным».#новости #x